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A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Nemzetközi Fellebbviteli Bírósága elyt adva a McLaren és a Red Bull fellebbezésének visszaállította Pierre Gasly két, egyenként öt másodperces büntetését, amelyeket a francia versenyző a 2026-os Monacói Nagydíjon boxutcai gyorshajtás miatt kapott. A döntés jelentősen módosította az F1-es futam végeredményét: Gasly elvesztette a korábban visszakapott harmadik helyét, amely így ismét Isack Hadjarhoz, a Red Bull pilótájához került.

Az F1-es botrány hátterében a monacói boxutca hosszának hibás hivatalos meghatározása állt. A versenyfelügyelők eredetileg nem rendelkeztek ezzel az információval, ezért az Alpine felülvizsgálati kérelme alapján eltörölték Gasly büntetéseit. A McLaren és a Red Bull azonban megtámadta ezt a döntést, a fellebbviteli bíróság pedig most úgy ítélte meg, hogy a büntetések visszaállítása indokolt.

A francia Pierre Gasly lett az F1-es Monacói Nagydíj legnagyobb vesztese
A francia Pierre Gasly lett az F1-es Monacói Nagydíj legnagyobb vesztese
Fotó: Hasan Bratic / Anadolu via AFP

Gasly harmadikként ért célba, azonban az eredeti szankciók miatt a hetedik helyre esett vissza. Miután a büntetéseket korábban eltörölték, ismét a dobogóra került, most azonban újra elveszítette azt. A francia Isack Hadjar így megszerezte első Forma-1-es dobogóját a Red Bull színeiben.

Három hónap után változott az F1-es Monacói Nagydíj végeredménye

Az eset azért is érdekes, mert több más versenyzőt is ugyanilyen, öt másodperces boxutcai gyorshajtásos büntetéssel sújtottak. Oscar Piastri, a McLaren versenyzője a futam alatt letöltötte a maga büntetését, George Russell, a Mercedes pilótája pedig egy hibás végrehajtás miatt áthajtásos szankciót kapott. Az FIA szabályai szerint a már végrehajtott büntetések utólag nem semmisíthetők meg, így Piastri és Russell eredményén nem lehetett változtatni.

Az Alpine csalódottan fogadta az ítéletet, és továbbra is azt állítja, hogy Gasly autója a verseny során egyszer sem lépte túl a bokszutcában engedélyezett 60 km/órás sebességet. A csapat ugyanakkor tudomásul veszi a döntést, és jelezte, hogy a történtek nem változtatnak a szezon hátralévő részére kitűzött céljain és motivációján.

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