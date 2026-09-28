Lando Norris az F1-es Azeri Nagydíj után nem finomkodott: szerinte szigorúbb büntetésekre lenne szükség az olyan elkerülhető balesetek után, amelyek a biztonsági autós újraindításokat követően több versenyző futamát is tönkreteszik. A McLaren brit pilótája úgy vélte, Franco Colapinto bakui hibája után akár egyfutamos eltiltás is indokolt lehetett volna. A kijelentés komoly indulatokat váltott ki az argentin pilóta fanatikus szurkolóiból.

Franco Colapinto tönkretette az F1-es vb-címvédő bakui futamát

Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

A baleset a bakui futam 35. körében történt, amikor Colapinto a biztonsági autós fázist követő újraindítás után hideg gumikon érkezett az első kanyarhoz, ahol leblokkoltak a kerekei. Az argentin pilóta először csapattársát, Pierre Gaslyt találta el, majd az ütközés következtében a külső íven haladó Norris is kiesett. A versenybírák később tíz másodperces büntetést szabtak ki Colapintóra, ezt azonban már nem tudta letölteni.

Az argentin külügyminiszter beszólt az F1-es világbajnoknak

Norris szerint az ilyen helyzetekben nem elegendő a hagyományos időbüntetés. A vb-címvédő szerint, ha egy versenyző egy elkerülhető hibával több riválisa futamát is tönkreteszi, annak súlyosabb következményekkel kellene járnia. A brit azt is felvetette, hogy vannak pilóták, akiknek talán nincs helyük a Forma–1-ben.

Norris kijelentéseire Colapinto rajongóinak egy része rendkívül agresszívan reagált. Az X-en több olyan bejegyzés is megjelent, amely trágár és homofób kifejezésekkel támadta a McLaren pilótáját. Egyes szurkolók Norris korábbi incidenseit is elővették, így például a 2025-ös Kanadai Nagydíjon Oscar Piastrival történt ütközését, illetve a szingapúri kerék-összeérést ausztrál csapattársával. Ezekre hivatkozva sokan azt kérdezték: ha Colapintónak eltiltás járna, akkor Norrisnak korábban hány futamról kellett volna távol maradnia.

A konfliktus azért is figyelemre méltó, mert maga Colapinto többször próbálta csillapítani saját szurkolóit. A bakui hétvége előtt arra kérte őket, hogy ne támadják se a csapattársait, se a riválisait. Hangsúlyozta, hogy Gaslyval jó kapcsolatot ápol, és szerinte az ellenségeskedésnek nincs helye a Forma–1-ben.

Az indulatokat azonban korántsem olyan könnyű csillapítani, különösen akkor, ha az argentin külügyminiszter is bekapcsolódik a vitába.

Pablo Quirno ugyanis feltöltött egy képet a közösségi oldalára a 2025-ös Kanadai Nagydíjról, amikor Norris összeakadt saját csapattársával.