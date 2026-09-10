45 év után először rendeznek ismét F1-es futamot a spanyol fővárosban, ennek kapcsán pedig a Red Bull nem mindennapi akcióba vágott bele. A különleges mérnöki vállalkozás során az RB8-ast úgy alakították át, hogy biztonságosan közlekedhessen a madridi metró zárt pályaszakaszán.

A Red Bull F1-es autója a madridi metró sínjein száguldozott

Fotó: Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

A projekt történelmi mérföldkőnek számít, korábban ugyanis még soha nem hajtott Forma–1-es autó vasúti síneken. A kihívás megvalósításán az Oracle Red Bull Racing Heritage Team, valamint a spanyol mérnöki és kreatív kollektíva, az Andtonic dolgozott együtt.

A madridi metrósíneken száguldozott a Red Bull F1-es autója

A csapat közleményéből kiderül, hogy a munka a Canillejas műhelyeiben kezdődött, ahol rekordidő alatt egyedi, fémből készült kerekeket terveztek és gyártottak az RB8-as számára. Az egyenként 29,8 kilogrammot nyomó speciális kerekek közel kétszer olyan nehezek, mint egy hagyományos Forma–1-es kerék, és lehetővé tették, hogy az RB8-as a madridi metró sínjein is mozgásba lendüljön.

A különleges járművet a korábbi Forma–1-es pilóta, Patrick Friesacher, az Oracle Red Bull Racing showrunpilótája vezette. A csapat történetében is egyedülálló pillanat során az RB8-as egy lezárt madridi metróhálózaton száguldott végig, többek között az Estadio Metropolitano állomás, valamint a Sacedal és a Chamartín depók mellett.

Hihetetlen élmény volt. A Heritage csapat tagjaként már rengeteg különleges dolgot volt szerencsém átélni, de egy Forma–1-es autót vasúti síneken vezetni egészen szürreális érzés volt. Nagyon különleges, hogy most már a metróvezető is szerepelhet az önéletrajzomban”

– mondta a síneken való száguldozás után Patrick Friesacher.

Patrick Friesacher vezette az RB8-ast a metrósíneken

Fotó: Alberto Nevado / Red Bull Content Pool

A látványos projekt a Red Bull és a madridi MadRing együttműködésének részeként, a Metro de Madrid közreműködésével valósult meg. A MadRing Circuit a Forma–1-es Spanyol Nagydíj új helyszíne, amelyhez egy új metróállomás is kapcsolódik majd, így a versenyre érkező szurkolók ezrei közvetlenül, a föld alatt is elérhetik a pályát.

A különleges akcióról készült rövidfilm bemutatja, hogyan valósult meg a projekt a kezdeti mérnöki tervezéstől egészen addig a pillanatig, amikor az RB8-as először gurult végig a madridi metró sínjein.