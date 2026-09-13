Vasárnap délután 45 év után rendeztek ismét F1-es futamot a spanyol fővárosban. A Madring elnevezésű versenypálya 5,4 kilométer hosszú, Madrid repülőtere közelében, egy vásárterületen épült meg, részben már meglévő útszakaszokon.
Az utcai versenypályával meggyűlt a baja a Forma–1-es pilótáknak. A második szabadedzésen a Racing Bulls brit pilótája, Arvid Lindblad csapódott a gumifalba, majd a következő gyakorláson a Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton is összetörte a kocsiját, valamint a Haas versenyzője, a brit Oliver Bearman is a falhoz csapódott egy jobbkanyar végén, így ő el sem indulhatott az időmérőn.
Lewis Hamilton drámájával indult az F1-es Spanyol Nagydíj
A szombati délutáni időmérőn úgy tűnt, a vb-pontversenyben élen álló Kimi Antonelli szerzi majd meg az első helyet, azonban az utolsó pillanatban a vb-címvédő Lando Norris előhúzott valamit a tarsolyából, és saját bevallása szerint is pályafutása legjobb körét autózva megszerezte a pole-pozíciót.
Az 57 körös Spanyol Nagydíj rajtsorrendje:
- Lando Norris (brit, McLaren), Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Max Verstappen (holland, Red Bull), Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari), George Russell (brit, Mercedes)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Liam Lawson (új-zélandi, Red Bull)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine), Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (német, Audi), Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
- Esteban Ocon (francia, Haas), Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Cunoda Juki (japán, Racing Bulls), Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
- Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- Sergio Pérez (mexikói, Cadillac), Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin), Oliver Bearman (brit, Haas)
A lámpák kialvása után Norris megtartotta a vezető pozícióját a derekasan támadó Antonellivel szemben, aki kétszer is lesodródott a pályáról, így mindkét alkalommal le kellett vágnia a sikánt. Az olasz pilóta mindkét esetben azonnal maga elé engedte a McLaren pilótáját, így nem kapott büntetést. Ráadásul a Mercedes pilótája mellett még a négyszeres világbajnok Verstappen is elment, így a rajt után Norris, Verstappen és Antonelli volt a sorrend.
Ezt követően a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton felszólította Verstappent, hogy adja vissza a pozícióját. A Red Bull pilótája ugyanis az első sikánnál elhagyta a pályát, ám azzal érvelt, hogy erre a Hamiltonnal való ütközés elkerülése érdekében volt szükség.
A negyedik körben aztán utasították a hollandot, hogy adja vissza a pozíciót Hamiltonnak, mielőtt megbüntetik a versenyfelügyelők. Verstappen végül megtette, amit kértek tőle, de rendesen kikelt magából a csapatrádión.
Hamilton azonban nem sokat profitált a helycseréből, ugyanis fékproblémák adódtak az autójával, így Verstappen néhány másodperc múlva visszaelőzte, majd szinte a teljes mezőny állva hagyta a brit pilótát, akinek végül a hetedik körben fel kellett adnia a versenyt.
Időközben a vb-címvédő Norris biztos előnyt autózott ki magának az élen, ráadásul Antonelli blokkolta a kerekeit a 17-es kanyarban, ezzel pedig harmadszorra hagyta el a pályát a futam során. Az olasz ráadásul értékes másodperceket veszített a McLaren versenyzője mögött.
A vb-címvédő hatalmasat vesztett a virtuális biztonsági autós fázissal
A futam negyedtávjánál Norris már 6,3 másodperces előnnyel vezetett, mögötte Antonelli, Verstappen, Leclerc és Russell autóztak. A 15. körben aztán jött egy virtuális biztonsági autós fázis, miután Lance Stroll, az Aston Martin pilótája fékproblémák miatt félreállt a 20-as kanyarban.
Ez a helyzet Norrisnak volt a legrosszabb, mert Antonelli és Verstappen azonnal behajtottak a boxutcába, a brit pilóta viszont már elhagyta a boxutca bejáratát, így csak a következő körben tudott kiállni.
Ráadásul a kerékcserénél beragadt a jobb első kereke, így Leclerc, Antonelli, Verstappen és Russell is megelőzte a vb-címvédőt, aki az éllovas pozícióból az ötödik helyre esett vissza.
Ezt követően nem sok izgalmas dolog történt. Az élen autózó Leclerc magabiztosan tartotta az előnyét, majd a 25. körben a második helyen haladó Antonelli a csapatrádión kérte az istállóját, hogy ellenőrizzék az autóját, ugyanis furcsaságokat észlelt a kormányozhatóságban.
A 20 éves olasz pilóta autójával nem volt komoly gond, így magabiztosan tartani tudta az előnyét, a verseny pedig tökéletesen alakult számára. Az élen az a Leclerc autózott, aki nem jelentett veszélyt rá a világbajnoki pontversenyben, a riválisai közül pedig Russell és Norris is jóval mögötte volt, így Antonellinek csak annyi dolga volt, hogy kímélje az autóját, és behozza a második helyre.
Kilenc körrel a vége előtt azonban elfogytak Leclerc abroncsai, így a Ferrari pilótáját kihívták a boxutcába, ezzel Antonelli az élre került, Verstappen a második, Norris pedig a harmadik helyre jött fel.
Az utolsó körökben Antonelli győzelmét már semmi sem veszélyeztette, Norris viszont keményen támadta a második helyen autózó Verstappent, de nem járt sikerrel, így az első három helyen nem történt változás a végjátékban.
A futamot így a 20 éves Kimi Antonelli nyerte, akinek gyakorlatilag az ölébe hullott a futamgyőzelem, amivel óriási lépést tett a világbajnoki cím megnyerése felé.
A Mercedes pilótája ezzel már 81 ponttal vezet a vb-pontversenyben csapattársa, George Russell előtt, míg a kiesett Lewis Hamiltont 101 ponttal előzi meg.
Antonelli pályafutása nyolcadik F1-es futamgyőzelmét aratta, az idei szezonban pedig hetedszer diadalmaskodott.
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