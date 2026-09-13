Vasárnap délután 45 év után rendeztek ismét F1-es futamot a spanyol fővárosban. A Madring elnevezésű versenypálya 5,4 kilométer hosszú, Madrid repülőtere közelében, egy vásárterületen épült meg, részben már meglévő útszakaszokon.

A világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a madridi F1-es időmérőt

Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

Az utcai versenypályával meggyűlt a baja a Forma–1-es pilótáknak. A második szabadedzésen a Racing Bulls brit pilótája, Arvid Lindblad csapódott a gumifalba, majd a következő gyakorláson a Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton is összetörte a kocsiját, valamint a Haas versenyzője, a brit Oliver Bearman is a falhoz csapódott egy jobbkanyar végén, így ő el sem indulhatott az időmérőn.

Lewis Hamilton drámájával indult az F1-es Spanyol Nagydíj

A szombati délutáni időmérőn úgy tűnt, a vb-pontversenyben élen álló Kimi Antonelli szerzi majd meg az első helyet, azonban az utolsó pillanatban a vb-címvédő Lando Norris előhúzott valamit a tarsolyából, és saját bevallása szerint is pályafutása legjobb körét autózva megszerezte a pole-pozíciót.

Az 57 körös Spanyol Nagydíj rajtsorrendje:

Lando Norris (brit, McLaren), Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) Max Verstappen (holland, Red Bull), Lewis Hamilton (brit, Ferrari) Charles Leclerc (monacói, Ferrari), George Russell (brit, Mercedes) Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Liam Lawson (új-zélandi, Red Bull) Franco Colapinto (argentin, Alpine), Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls) Nico Hülkenberg (német, Audi), Gabriel Bortoleto (brazil, Audi) Esteban Ocon (francia, Haas), Pierre Gasly (francia, Alpine) Cunoda Juki (japán, Racing Bulls), Alexander Albon (thaiföldi, Williams) Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) Sergio Pérez (mexikói, Cadillac), Valtteri Bottas (finn, Cadillac) Lance Stroll (kanadai, Aston Martin), Oliver Bearman (brit, Haas)

A lámpák kialvása után Norris megtartotta a vezető pozícióját a derekasan támadó Antonellivel szemben, aki kétszer is lesodródott a pályáról, így mindkét alkalommal le kellett vágnia a sikánt. Az olasz pilóta mindkét esetben azonnal maga elé engedte a McLaren pilótáját, így nem kapott büntetést. Ráadásul a Mercedes pilótája mellett még a négyszeres világbajnok Verstappen is elment, így a rajt után Norris, Verstappen és Antonelli volt a sorrend.