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Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma–1-es Spanyol Nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása nyolcadik F1-es futamgyőzelmét aratta, az idei szezonban pedig hetedszer diadalmaskodott.

Vasárnap délután 45 év után rendeztek ismét F1-es futamot a spanyol fővárosban. A Madring elnevezésű versenypálya 5,4 kilométer hosszú, Madrid repülőtere közelében, egy vásárterületen épült meg, részben már meglévő útszakaszokon.

A világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a madridi F1-es időmérőt
A világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a madridi F1-es időmérőt
Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

Az utcai versenypályával meggyűlt a baja a Forma–1-es pilótáknak. A második szabadedzésen a Racing Bulls brit pilótája, Arvid Lindblad csapódott a gumifalba, majd a következő gyakorláson a Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton is összetörte a kocsiját, valamint a Haas versenyzője, a brit Oliver Bearman is a falhoz csapódott egy jobbkanyar végén, így ő el sem indulhatott az időmérőn.

Lewis Hamilton drámájával indult az F1-es Spanyol Nagydíj

A szombati délutáni időmérőn úgy tűnt, a vb-pontversenyben élen álló Kimi Antonelli szerzi majd meg az első helyet, azonban az utolsó pillanatban a vb-címvédő Lando Norris előhúzott valamit a tarsolyából, és saját bevallása szerint is pályafutása legjobb körét autózva megszerezte a pole-pozíciót.

Az 57 körös Spanyol Nagydíj rajtsorrendje:

  1. Lando Norris (brit, McLaren), Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  2. Max Verstappen (holland, Red Bull), Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari), George Russell (brit, Mercedes)
  4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren), Liam Lawson (új-zélandi, Red Bull)
  5. Franco Colapinto (argentin, Alpine), Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
  6. Nico Hülkenberg (német, Audi), Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
  7. Esteban Ocon (francia, Haas), Pierre Gasly (francia, Alpine)
  8. Cunoda Juki (japán, Racing Bulls), Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams), Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  10. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac), Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
  11. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin), Oliver Bearman (brit, Haas)

A lámpák kialvása után Norris megtartotta a vezető pozícióját a derekasan támadó Antonellivel szemben, aki kétszer is lesodródott a pályáról, így mindkét alkalommal le kellett vágnia a sikánt. Az olasz pilóta mindkét esetben azonnal maga elé engedte a McLaren pilótáját, így nem kapott büntetést. Ráadásul a Mercedes pilótája mellett még a négyszeres világbajnok Verstappen is elment, így a rajt után Norris, Verstappen és Antonelli volt a sorrend.

Ezt követően a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton felszólította Verstappent, hogy adja vissza a pozícióját. A Red Bull pilótája ugyanis az első sikánnál elhagyta a pályát, ám azzal érvelt, hogy erre a Hamiltonnal való ütközés elkerülése érdekében volt szükség.

A negyedik körben aztán utasították a hollandot, hogy adja vissza a pozíciót Hamiltonnak, mielőtt megbüntetik a versenyfelügyelők. Verstappen végül megtette, amit kértek tőle, de rendesen kikelt magából a csapatrádión.

Hamilton azonban nem sokat profitált a helycseréből, ugyanis fékproblémák adódtak az autójával, így Verstappen néhány másodperc múlva visszaelőzte, majd szinte a teljes mezőny állva hagyta a brit pilótát, akinek végül a hetedik körben fel kellett adnia a versenyt.

Időközben a vb-címvédő Norris biztos előnyt autózott ki magának az élen, ráadásul Antonelli blokkolta a kerekeit a 17-es kanyarban, ezzel pedig harmadszorra hagyta el a pályát a futam során. Az olasz ráadásul értékes másodperceket veszített a McLaren versenyzője mögött.

A vb-címvédő hatalmasat vesztett a virtuális biztonsági autós fázissal

A futam negyedtávjánál Norris már 6,3 másodperces előnnyel vezetett, mögötte Antonelli, Verstappen, Leclerc és Russell autóztak. A 15. körben aztán jött egy virtuális biztonsági autós fázis, miután Lance Stroll, az Aston Martin pilótája fékproblémák miatt félreállt a 20-as kanyarban. 

Ez a helyzet Norrisnak volt a legrosszabb, mert Antonelli és Verstappen azonnal behajtottak a boxutcába, a brit pilóta viszont már elhagyta a boxutca bejáratát, így csak a következő körben tudott kiállni. 

Ráadásul a kerékcserénél beragadt a jobb első kereke, így Leclerc, Antonelli, Verstappen és Russell is megelőzte a vb-címvédőt, aki az éllovas pozícióból az ötödik helyre esett vissza.

Ezt követően nem sok izgalmas dolog történt. Az élen autózó Leclerc magabiztosan tartotta az előnyét, majd a 25. körben a második helyen haladó Antonelli a csapatrádión kérte az istállóját, hogy ellenőrizzék az autóját, ugyanis furcsaságokat észlelt a kormányozhatóságban.

A 20 éves olasz pilóta autójával nem volt komoly gond, így magabiztosan tartani tudta az előnyét, a verseny pedig tökéletesen alakult számára. Az élen az a Leclerc autózott, aki nem jelentett veszélyt rá a világbajnoki pontversenyben, a riválisai közül pedig Russell és Norris is jóval mögötte volt, így Antonellinek csak annyi dolga volt, hogy kímélje az autóját, és behozza a második helyre.

Kilenc körrel a vége előtt azonban elfogytak Leclerc abroncsai, így a Ferrari pilótáját kihívták a boxutcába, ezzel Antonelli az élre került, Verstappen a második, Norris pedig a harmadik helyre jött fel.

Az utolsó körökben Antonelli győzelmét már semmi sem veszélyeztette, Norris viszont keményen támadta a második helyen autózó Verstappent, de nem járt sikerrel, így az első három helyen nem történt változás a végjátékban.

A futamot így a 20 éves Kimi Antonelli nyerte, akinek gyakorlatilag az ölébe hullott a futamgyőzelem, amivel óriási lépést tett a világbajnoki cím megnyerése felé.

A Mercedes pilótája ezzel már 81 ponttal vezet a vb-pontversenyben csapattársa, George Russell előtt, míg a kiesett Lewis Hamiltont 101 ponttal előzi meg.

Antonelli pályafutása nyolcadik F1-es futamgyőzelmét aratta, az idei szezonban pedig hetedszer diadalmaskodott.

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