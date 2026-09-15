Látványos döntött kanyar, nagy sebesség, falakhoz közeli száguldás és Madrid közelsége – papíron minden adott volt ahhoz, hogy a Madring az F1 egyik új látványossága legyen. Az első Spanyol Nagydíj után azonban már nem az a kérdés, hogy szükség van-e változtatásra, hanem inkább az, hogy pontosan mennyire kell átszabni a vadonatúj pályát.

Az F1-es Spanyol Nagydíjon alig lehetett előzni

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto/AFP

A vasárnapi Forma-1-es versenyt Andrea Kimi Antonelli nyerte Max Verstappen és Lando Norris előtt, de a futam kevés valódi pályán történő akciót hozott. A Guardian szerint az 57 kör alatt még a tízet sem érte el az előzések száma, miközben több versenyző már a hétvége folyamán arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi vonalvezetés szinte lehetetlenné teszi az egymás elleni csatákat.

A probléma különösen azért kellemetlen, mert egy körön egészen más arcát mutatta a Madring. A szűk, gyors és technikás pályát az időmérőn sok versenyző élvezte, versenykörülmények között viszont hiába került gyorsabb autó egy lassabb mögé, nehéz volt támadási helyzetbe kerülni.

F1-es Spanyol Nagydíj: Norris két kanyart egyszerűen eltüntetne

A címvédő Lando Norris nem sokat kertelt a futam után. A McLaren brit pilótája szerint vannak egészen nyilvánvaló módosítások, amelyeket érdemes lenne elvégezni, a 18-as és 19-es kanyart pedig egyenesen feleslegesnek nevezte.

Norris inkább egy hosszabb egyenest és annak végén egy szélesebb, lassú hajtűkanyart alakítana ki, amelyben két autó valóban egymás mellé kerülhetne. Szerinte a jelenlegi pályán több helyen egyszerre kell fékezni és kanyarodni, ami gyakorlatilag elveszi a támadás lehetőségét a hátul haladó versenyzőtől.

Nem ő volt az egyetlen, aki nekiment a vonalvezetésnek.

Max Verstappen már a verseny előtt jelezte, hogy nehezen talál olyan pontot, ahol előzni lehetne. A Red Bull négyszeres világbajnoka szerint a féktávokon kerülni kellene az olyan megoldásokat, amelyeknél a pilótáknak már fékezés közben jelentősen fordítaniuk kell az autón. Verstappen azt is felvetette, hogy a jövőben jobban be kellene vonni a versenyzőket az új pályák tervezésébe.