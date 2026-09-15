Látványos döntött kanyar, nagy sebesség, falakhoz közeli száguldás és Madrid közelsége – papíron minden adott volt ahhoz, hogy a Madring az F1 egyik új látványossága legyen. Az első Spanyol Nagydíj után azonban már nem az a kérdés, hogy szükség van-e változtatásra, hanem inkább az, hogy pontosan mennyire kell átszabni a vadonatúj pályát.
A vasárnapi Forma-1-es versenyt Andrea Kimi Antonelli nyerte Max Verstappen és Lando Norris előtt, de a futam kevés valódi pályán történő akciót hozott. A Guardian szerint az 57 kör alatt még a tízet sem érte el az előzések száma, miközben több versenyző már a hétvége folyamán arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi vonalvezetés szinte lehetetlenné teszi az egymás elleni csatákat.
A probléma különösen azért kellemetlen, mert egy körön egészen más arcát mutatta a Madring. A szűk, gyors és technikás pályát az időmérőn sok versenyző élvezte, versenykörülmények között viszont hiába került gyorsabb autó egy lassabb mögé, nehéz volt támadási helyzetbe kerülni.
F1-es Spanyol Nagydíj: Norris két kanyart egyszerűen eltüntetne
A címvédő Lando Norris nem sokat kertelt a futam után. A McLaren brit pilótája szerint vannak egészen nyilvánvaló módosítások, amelyeket érdemes lenne elvégezni, a 18-as és 19-es kanyart pedig egyenesen feleslegesnek nevezte.
Norris inkább egy hosszabb egyenest és annak végén egy szélesebb, lassú hajtűkanyart alakítana ki, amelyben két autó valóban egymás mellé kerülhetne. Szerinte a jelenlegi pályán több helyen egyszerre kell fékezni és kanyarodni, ami gyakorlatilag elveszi a támadás lehetőségét a hátul haladó versenyzőtől.
Nem ő volt az egyetlen, aki nekiment a vonalvezetésnek.
Max Verstappen már a verseny előtt jelezte, hogy nehezen talál olyan pontot, ahol előzni lehetne. A Red Bull négyszeres világbajnoka szerint a féktávokon kerülni kellene az olyan megoldásokat, amelyeknél a pilótáknak már fékezés közben jelentősen fordítaniuk kell az autón. Verstappen azt is felvetette, hogy a jövőben jobban be kellene vonni a versenyzőket az új pályák tervezésébe.
A futamgyőztes Andrea Kimi Antonelli hasonló problémát látott. A Mercedes olasz versenyzője szerint egy körön élvezetes a Madring, de verseny közben egyszerűen beragad az ember az előtte haladó mögé. Az Audi pilótája, Gabriel Bortoleto még tovább ment: amikor arról kérdezték, mennyire unalmas volt a verseny, azt mondta, kis híján ő maga is elaludt.
Az FIA már megmondta, min kell változtatni
A kritikák pedig nem maradtak következmények nélkül. Luis García Abad, a Spanyol Nagydíj ügyvezető igazgatója elárulta, hogy az FIA már konkrétan jelezte a szervezőknek, milyen irányban lehetne javítani a vonalvezetést.
A Madring részben közutakon kialakított pálya, ezért a következő verseny előtt egyébként is újra fel kell építeni bizonyos szakaszait. García Abad szerint ez lehetőséget teremt a módosításokra, és a szervezők az FIA-val, illetve a Forma-1 vezetésével közösen megpróbálják jobbá tenni a pályát 2027-re.
Az egyik fő problémás pont az 5-ös kanyar előtti szakasz. A pálya leghosszabb egyenese elvileg itt kínálná a legjobb előzési lehetőséget, a sikán kialakítása miatt azonban a versenyzők szerint túlságosan könnyű védeni a pozíciót. Többen a rendkívül hosszú bokszutcát is kifogásolták, mert az túlságosan nagy időveszteséggel jár, és ezzel a stratégiai variációk számát is csökkenti.
A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella szerint jelenleg akkora tempókülönbségre van szükség az előzéshez, amely normál körülmények között ritkán alakul ki két F1-es autó között. Hiába elég hosszú ugyanis az egyenes, a következő kanyarba gyakorlatilag nem lehet két autóval egymás mellett megérkezni.
Madrid hosszú távra tervez: a Madring tízéves szerződést kapott, így 2035-ig a Forma–1-es versenynaptár része lehet. Az első hétvége alapján azonban könnyen elképzelhető, hogy amikor a mezőny 2027-ben visszatér a spanyol fővárosba, már egy részben átalakított pálya fogadja majd a versenyzőket.