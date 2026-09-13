A négyszeres világbajnok Max Verstappen a harmadik helyről rajtolhat a vasárnapi F1-es Spanyol Nagydíjon, miután az időmérőn 0,140 másodperccel maradt el a pole pozíciót megszerző Lando Norristól.

Max Verstappen nincs elragadtatva a madridi F1-es pályától

Fotó: Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

Kettejük közé a vb-pontverseny éllovasa, a 20 éves Kimi Antonelli ékelődött be a Mercedesével.

Verstappen máris kritizálni kezdte a madridi F1-es pályát

Az új Forma–1-es versenypálya az első két szabadedzésen komoly kihívás elé állította a pilótákat, azonban aggodalomra adhat okot, hogy a 22 kanyarból álló vonalvezetésen kevés lesz az előzésre alkalmas szakasz.

Tetszik a tapadás. Jó munkát végeztek az aszfalttal, bár néhány helyen már most kissé túl huplis egy új pályához képest”

– idézi a RacingNews365 a négyszeres világbajnok Max Verstappent, aki azokat a féktávokat tartja problémásnak, ahol a versenyzőknek kanyarodás közben kell fékezniük, mert ez szerinte gyakorlatilag ellehetetleníti az előzéseket.

A holland pilóta úgy véli, hogy a jövőben a versenyzők véleményét is nagyobb súllyal kellene figyelembe venni az új pályák megtervezésekor.

„Tudom, hogy mindig visszajönnek majd azzal, hogy: »Igen, de nincs elég hely.« De ez baromság. Egy pályán mindig lehet találni olyan helyet, ahol lehet előzni” – vélekedett Verstappen.