Az Aston Martin változatlan párossal vág neki a következő szezonnak, Fernando Alonso mellett Lance Stroll szerződését is meghosszabbították. A 45 éves spanyol korábban azt mondta, csak akkor akar tovább versenyezni, ha továbbra is elég motiváltnak és gyorsnak érzi magát, és nem szeretné pusztán a neve miatt elfoglalni az egyik ülést. A döntést végül hosszabb mérlegelés után hozta meg.

Fernando Alonso 2027-ben is a Forma–1-ben versenyez

Fotó: Andrea Diodato/NurPhoto/AFP

Fernando Alonso a folytatás mellett döntött

Sok időt hagytam magamnak erre a döntésre, de a versenyzés az életem és a szenvedélyem. Tudom, hogy még mindig megvan bennem a sebesség és az elszántság ahhoz, hogy a legmagasabb szinten versenyezzek

– indokolta a folytatást Alonso, aki hozzátette, hosszú távon is elkötelezett az Aston Martin projektje mellett.

A bejelentés azért is érdekes, mert Alonso jövője az egész szezon során kérdéses volt. Az Aston Martin nehéz idényt fut, 15 forduló után mindössze három pontot gyűjtött, mindhármat Alonso szerezte. A kétszeres világbajnok spanyol közben más kihívásokról – többek között a Dakarról és az Indianapolis 500-ról – is beszélt, most azonban eldőlt, hogy legalább még egy évig az F1 marad az első számú feladata.

Alonso 2023 óta versenyez az Aston Martinnál, amelynek színeiben eddig nyolc dobogós helyezést szerzett. A 2027-es idényben már 46 éves lesz, így továbbra is messze ő lehet a Forma–1 mezőnyének legidősebb versenyzője.