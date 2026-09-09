Lewis Hamiltonnál a monzai F1-es hétvége után kezdett elszakadni a cérna. A Ferrari hazai pályáján csak a hatodik helyen ért célba az Olasz Nagydíjon, miközben a csapat újabb csalódást okozott, ráadásul Charles Leclerc-rel már az első körben összetűzésbe került.
Hamilton a rajt után megpróbált Leclerc belső oldalán elmenni, ám a manőver végén kívülre került, Leclerc pedig a kavicságy felé szorította. A brit több pozíciót bukott, Leclerc pedig később kiesett a versenyből.
Hamilton beszólt a Ferrari vezetőinek?
A futam után azonban nemcsak a pályán történtek miatt volt feszült a hangulat. Hamiltonnak feltették a kérdést: vajon a Ferrarinál létezik-e olyan kulturális probléma, amely akadályozza a csapat fejlődését?
A hétszeres világbajnok erre meglehetősen élesen reagált:
„Tudom, mire próbáltok kilyukadni” – idézi a RacingNews365 a Ferrari pilótáját, aki nem akarta a saját csapatát nyilvánosan támadni, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy szerinte komoly változásokra van szükség.
Nem akarok belemenni abba, hogy a csapatommal kapcsolatban vitatkozzak vagy harcoljak. Mindent megteszek azért, hogy ez a csapat eljusson oda, ahová el kell jutnia.”
A hétszeres világbajnok szerint a Ferrari emberei keményen dolgoznak, ezért nem akarja őket hibáztatni a történtekért.
„Igen, nem csináltuk jól. Ez nem elég jó. De visszamegyünk a tervezőasztalhoz, és visszatérünk” – vélekedett Hamilton, aki viszont világossá tette, hogy valaminek változnia kell a Ferrari működésében.
„Ha továbbra is ugyanazon az úton haladunk, ugyanazt az eredményt fogjuk kapni.”
Amikor arról kérdezték, honnan kellene elindulnia a változásnak, Hamilton meglepően egyértelmű választ adott:
„Végső soron felülről indul minden. Innen szivárognak le a döntések – tehát Freddel kezdődik” – utalt a csapatfőnök Fred Vasseurre, aki aligha örülhetett ennek a mondatnak.
Hamilton szerint a problémát nem újabb kifogásokkal, hanem a kommunikáció és a munkafolyamatok átalakításával kell kezelni.
„Változtatnunk kell a dolgokon, mert ez nem segít abban, hogy előrelépjünk.”
A Ferrarihoz szerződése óta világbajnoki reményeket tápláló Hamilton számára a monzai hatodik hely újabb komoly pofon volt. 76 ponttal van lemaradva a vb-pontversenyben éllovas Kimi Antonelli mögött, miközben az olasz már hét futamot nyert, Hamilton pedig mindössze egyet.