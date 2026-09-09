Lewis Hamiltonnál a monzai F1-es hétvége után kezdett elszakadni a cérna. A Ferrari hazai pályáján csak a hatodik helyen ért célba az Olasz Nagydíjon, miközben a csapat újabb csalódást okozott, ráadásul Charles Leclerc-rel már az első körben összetűzésbe került.

Lewis Hamilton nem elégedett a Ferrari munkamódszereivel

Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

Hamilton a rajt után megpróbált Leclerc belső oldalán elmenni, ám a manőver végén kívülre került, Leclerc pedig a kavicságy felé szorította. A brit több pozíciót bukott, Leclerc pedig később kiesett a versenyből.

Hamilton beszólt a Ferrari vezetőinek?

A futam után azonban nemcsak a pályán történtek miatt volt feszült a hangulat. Hamiltonnak feltették a kérdést: vajon a Ferrarinál létezik-e olyan kulturális probléma, amely akadályozza a csapat fejlődését?

A hétszeres világbajnok erre meglehetősen élesen reagált:

„Tudom, mire próbáltok kilyukadni” – idézi a RacingNews365 a Ferrari pilótáját, aki nem akarta a saját csapatát nyilvánosan támadni, ugyanakkor egyértelművé tette, hogy szerinte komoly változásokra van szükség.

Nem akarok belemenni abba, hogy a csapatommal kapcsolatban vitatkozzak vagy harcoljak. Mindent megteszek azért, hogy ez a csapat eljusson oda, ahová el kell jutnia.”

A hétszeres világbajnok szerint a Ferrari emberei keményen dolgoznak, ezért nem akarja őket hibáztatni a történtekért.

Lewis Hamilton többet várt, amikor a Ferrarihoz igazolt

Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

„Igen, nem csináltuk jól. Ez nem elég jó. De visszamegyünk a tervezőasztalhoz, és visszatérünk” – vélekedett Hamilton, aki viszont világossá tette, hogy valaminek változnia kell a Ferrari működésében.

„Ha továbbra is ugyanazon az úton haladunk, ugyanazt az eredményt fogjuk kapni.”

Amikor arról kérdezték, honnan kellene elindulnia a változásnak, Hamilton meglepően egyértelmű választ adott:

„Végső soron felülről indul minden. Innen szivárognak le a döntések – tehát Freddel kezdődik” – utalt a csapatfőnök Fred Vasseurre, aki aligha örülhetett ennek a mondatnak.

Hamilton szerint a problémát nem újabb kifogásokkal, hanem a kommunikáció és a munkafolyamatok átalakításával kell kezelni.

„Változtatnunk kell a dolgokon, mert ez nem segít abban, hogy előrelépjünk.”