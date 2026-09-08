Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke elárulta, hogy már hajlandó lenne fontolóra venni a csapatutasítások alkalmazását. A francia mérnök az F1-es Olasz Nagydíj után jelezte, hogy ezt a kérdést hamarosan megvitatja majd Lewis Hamiltonnal és Charles Leclerc-rel.

A Ferrari pilótái már az Olasz Nagydíj elején roppant nehéz helyzetbe kerültek

Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

A Ferrari csapatfőnöke eddig vonakodott a csapatutasításoktól. Vasseur rámutatott, hogy ha a McLaren az előző szezon ezen szakaszában letette volna a voksát az ausztrál Oscar Piastri mellett, azzal Max Verstappennek ajándékozta volna a világbajnoki címet.

Jöhetnek a csapatutasítások a Ferrarinál?

A vasárnapi monzai futam Leclerc számára már a harmadik körben véget ért, miután a Ferrari monacói pilótája a falhoz csapta az autóját. Az Olasz Nagydíj után a vb-pontversenyben harmadik Hamilton már 36 ponttal megelőzi Leclerc-t, Vasseur pedig jelezte, hogy kész megfontolni a csapatutasítások alkalmazását.

A téma azért most lett aktuális, mert a monzai futam első körének nyitó sikánjában összeért a két Ferrari, ami Hamilton számára komoly hátrányt okozott. A hétszeres világbajnok Hamilton az 1-es kanyarban csapattársa belső ívén próbált elmenni, emiatt viszont a 2-es kanyarban Leclerc mellett kívülre került. Leclerc – akár szándékosan, akár nem – kiszorította őt a pálya szélére.

Hamilton így a tizedik helyre esett vissza, amivel a Ferrari elvesztette annak lehetőségét, hogy stratégiailag együtt dolgozzon a két versenyzővel. Igaz, végül ennek már nem volt jelentősége, mivel Leclerc a következő körben nagyot bukott.

Jó sok pozíciót vesztettünk emiatt. Utána úgy voltam vele, megpróbálom utolérni a többieket, de aztán kiálltunk kereket cserélni, és véleményem szerint a rossz gumikat tettük fel”

– szúrt oda csapattársának és az istállójának Hamilton, aki borúsan látja vb-esélyeit.

„Ettől a naptól fogva már nagyon le vagyunk maradva. Persze, most is pontot szereztem, de már túl késő meghozni bármilyen döntést. Hetekkel előbb kellett volna” – tette hozzá a brit pilóta.

Lewis Hamilton nem elégedett a csapaton belüli helyzetével

Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

Fred Vasseur azonban nem akart beszélni az első körös incidensről addig, amíg nem volt lehetősége azt előbb a versenyzőivel megbeszélni.