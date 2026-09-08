Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke elárulta, hogy már hajlandó lenne fontolóra venni a csapatutasítások alkalmazását. A francia mérnök az F1-es Olasz Nagydíj után jelezte, hogy ezt a kérdést hamarosan megvitatja majd Lewis Hamiltonnal és Charles Leclerc-rel.
A Ferrari csapatfőnöke eddig vonakodott a csapatutasításoktól. Vasseur rámutatott, hogy ha a McLaren az előző szezon ezen szakaszában letette volna a voksát az ausztrál Oscar Piastri mellett, azzal Max Verstappennek ajándékozta volna a világbajnoki címet.
Jöhetnek a csapatutasítások a Ferrarinál?
A vasárnapi monzai futam Leclerc számára már a harmadik körben véget ért, miután a Ferrari monacói pilótája a falhoz csapta az autóját. Az Olasz Nagydíj után a vb-pontversenyben harmadik Hamilton már 36 ponttal megelőzi Leclerc-t, Vasseur pedig jelezte, hogy kész megfontolni a csapatutasítások alkalmazását.
A téma azért most lett aktuális, mert a monzai futam első körének nyitó sikánjában összeért a két Ferrari, ami Hamilton számára komoly hátrányt okozott. A hétszeres világbajnok Hamilton az 1-es kanyarban csapattársa belső ívén próbált elmenni, emiatt viszont a 2-es kanyarban Leclerc mellett kívülre került. Leclerc – akár szándékosan, akár nem – kiszorította őt a pálya szélére.
Hamilton így a tizedik helyre esett vissza, amivel a Ferrari elvesztette annak lehetőségét, hogy stratégiailag együtt dolgozzon a két versenyzővel. Igaz, végül ennek már nem volt jelentősége, mivel Leclerc a következő körben nagyot bukott.
Jó sok pozíciót vesztettünk emiatt. Utána úgy voltam vele, megpróbálom utolérni a többieket, de aztán kiálltunk kereket cserélni, és véleményem szerint a rossz gumikat tettük fel”
– szúrt oda csapattársának és az istállójának Hamilton, aki borúsan látja vb-esélyeit.
„Ettől a naptól fogva már nagyon le vagyunk maradva. Persze, most is pontot szereztem, de már túl késő meghozni bármilyen döntést. Hetekkel előbb kellett volna” – tette hozzá a brit pilóta.
Fred Vasseur azonban nem akart beszélni az első körös incidensről addig, amíg nem volt lehetősége azt előbb a versenyzőivel megbeszélni.
„Két másodpercet beszéltem Lewisszal, Charles-szal pedig egyáltalán nem, így még nem volt időnk megbeszélni a történteket” – idézi a RacingNews365 a Ferrari csapatfőnökét, amikor a történtekről kérdezték.
Hamilton már korábban is azt kérte a Ferraritól, hogy kezdjék őt előnyben részesíteni a rekordot jelentő nyolcadik F1-es világbajnoki címért folytatott küzdelmében. A monzai hatodik helyezése után azonban 76 pontra nőtt a hátránya a vb-pontversenyben éllovas Kimi Antonelli mögött.
A 41 éves brit pilóta a futam után, egy sajtótájékoztatón bírálta az olasz csapatot, és kifogásolta, hogy nincsenek egyértelmű szabályok arra vonatkozóan, hogyan kell a két versenyzőnek egymással szemben eljárnia. Véleménye szerint ezen mindenképpen változtatni kell, különösen a Leclerc-rel történt incidens fényében.
Vasseur ezzel szemben másképp látja a helyzetet, és úgy véli, hogy most érkezett el az idő a csapatutasítások megfontolására.
Ha ez a kérdés, akkor az 1-es és a 2-es kanyarban történtek eredménye egyértelműen nem volt jó a csapat számára. Ami pedig a csapatutasításokat illeti: szerintem jó összehasonlítás az, amit korábban mondtam: tavaly Piastri vezetett a McLarennel a szezon ezen szakaszában, és ha a McLaren mindent feltett volna Piastrira, Max Verstappen lett volna a világbajnok”
– vélekedett a Ferrari csapatfőnöke az előző idényről, melyet végül Piastri csapattársa, a brit Lando Norris nyert meg.
„De természetesen egy bizonyos ponton döntést kell hozni. Úgy gondolom azonban, hogy Monza előtt még túl korai lett volna döntést hozni. Most már van időnk arra, hogy ezt megbeszéljük a srácokkal” – tette hozzá.
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