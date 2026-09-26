Dühösen nyilatkozott a Forma-1-es Azeri Nagydíj után a McLaren pilótája, Lando Norris. Az indulatok azután szabadultak el, hogy az Alpine versenyzője, Franco Colapinto úgy elfékezte magát az egyik kanyarban, hogy csapattársát, Pierre Gaslyt és a világbajnoki címvédő britet is magával sodorta. Utóbbi odáig ment, hogy élő adásban úgy fogalmazott: az ilyen pilótáknak nem az F1-ben lenne a helyük…

Lando Norris dühös volt Franco Colapintóra a Forma-1-es Azeri Nagydíj után

Fotó: Hoch Zwei Photoagency

Hármas karambol a Forma-1-es Azeri Nagydíjon

A Franco Colapinto okozta hármas karambol Pierre Gasly és Lando Norris számára is a verseny végét jelentette Bakuban, nem véletlenül alakult ki komoly feszültség a versenyzők, elsősorban a vétkes és a világbajnoki címvédő között. A McLaren pilótája a verseny után a BBC Radio 5 élő adásában nyilatkozott, meglehetősen dühösen.

Tiltsák el, ez ilyen egyszerű!

– kezdte Norris, aki szerint az Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) komolyabban kellene vennie az ilyen eseteket.

Ha egy ilyen balesetet okozol az újraindításkor, azt legalább egy egyversenyes eltiltással kéne büntetni

– mondta a világbajnoki címvédő. Hozzátette, az ilyen versenyzőknek nem a Forma-1-ben lenne a helyük…

Az FIA utólag 10 másodperces időbüntetéssel sújtotta Colapintót, akit ezt rajbüntetés formájában tölti majd le a jövő héten.

Bocsánatot kérek mindenkitől. Hatalmas hiba volt, teljesen elvesztettem az irányítást az autó felett, és már nem sokat tehettem

– fogalmazott az Alpine pilótája.

A bocsánatkérés viszont aligha hűti le a kedélyeket, ha Lando Norris emiatt nem tudja majd használni a McLaren által Bakuban bemutatott, továbbfejlesztett alkatrészeket a jövő heti versenyen – bár ezt egyelőre korai lenne kijelenteni a csapat szóvivője szerint.