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Pierre Gasly pályafutása első pole pozícióját szerezte meg. Nagy meglepetésre az Alpine pilótája nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérőjét, George Russell és Oscar Piastri előtt.

Pierre Gasly nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombat délutáni időmérőjét, így az Alpine pilótája indulhat a pole pozícióból a vasárnapi futamon. Mögötte George Russell és Oscar Piastri rajtolhatnak majd Monzában.

Pierre Gasly nyerte Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérőjét
Pierre Gasly nyerte Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérőjét
Fotó: Alberto Vimercati / PsnewZ via ZUMA Press
  • Forma-1-es Olasz Nagydíj (Monza)
  • 15.00, tv: M4 Sport

A Forma-1-es Olasz Nagydíj első, pénteki szabadedzése még Ferrari-dominanciát hozott – Charles Leclerc volt a leggyorsabb csapattársa, Lewis Hamilton előtt –, a második, szombati gyakorláson viszont már a Mercedes pilótája, George Russell végzett az élen.

Pierre Gasly nyerte Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérőjét

Az időmérő nagy meglepetéssel indult, a Q1-et ugyanis az Alpine versenyzője, Pierre Gasly nyerte – mögötte a Red Bull pilótája, Max Verstappen és a McLaren világbajnoki címvédője, Lando Norris végeztek. Az első szakasz végén Júki Cunoda, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso és Lance Stroll búcsúztak.

A Q2-ben a Mercedes világbajnoki éllovasa, Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, Lewis Hamilton pedig épphogy továbbjutott – mindössze egyetlen ezreddel ment be Gabriel Bortoleto elé. Az Audi pilótája mögött Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Carlos Sainz és Esteban Ocon estek ki a második szakasz végén.

A Q3 ugyanolyan meglepetéssel ért véget, amilyennel az időmérő kezdődött. Pierre Gasly ugyanis pályafutása első pole pozícióját szerezte meg, miután hat századdal megelőzte George Russellt. A harmadik Oscar Piastri lett, mögöttük Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Kimi Antonelli, Franco Colapinto, Lando Norris és Arvid Lindblad végeztek.

 

A Forma-1-es Olasz Nagydíj futamát vasárnap 15 órától rendezik Monzában.

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