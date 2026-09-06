A Forma-1-es Olasz Nagydíj szabadedzésein a Ferrari és a Mercedes dominált, különösen George Russell volt elemében, ám a szombati időmérő bombameglepetést hozott. A kvalifikációt az Alpine pilótája, Pierre Gasly nyerte, így a francia versenyző indulhatott az élről a vasárnap 15 órakor kezdődő futamon.

A Forma-1-es Olasz Nagydíjon Pierre Gasly szerezte meg a pole pozíciót

Fotó: Alberto Vimercati / PsnewZ via ZUMA Press

Forma-1-es Olasz Nagydíj (Monza)

vasárnap 15.00, tv: M4 Sport

Forma-1-es Olasz Nagydíj: Charles Leclerc balesetet szenvedett

A monzai futamon Gasly mögül Russell és Charles Leclerc rajtolhatott, az első ötbe még Lewis Hamilton és Max Verstappen fért be. A vb-pontversenyt vezető Kimi Antonelli nehéz futamra számíthatott, ugyanis az már korábban eldőlt, hogy a Mercedes olasz titánja motorbüntetés miatt csak a mezőny végéről indulhat.

A monzai F1-es viadalon Gasly jól kapta el a rajtot, Russell viszont azonnal tapadt rá. A két Ferrari kis híján összeütközött, Hamilton le is szorult a pályáról, így több pozíciót is hátracsúszott. Russell az első kör végén meg tudta előzni az Alpine pilótáját,

nem sokkal később azonban Leclerc a gumifalban kötött ki, miközben Piastrival csatázott, majd elvesztette uralmát az autója fölött.

Először sárga zászlót mutattak fel, de hamar piros zászlós megszakítás következett. A monacói épségben tudott kiszállni a Ferrariból, majd csalódottan huppant le a fűre, ugyanis a verseny számára véget ért.

Huge impact for Charles 🎥



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

Hatalmas csata az újraindítás után: Verstappen az élre állt

A kényszerpihenő jó 20 percig tartott, közben pedig Leclerc túlesett az orvosi vizsgálaton, és kiderült, hogy a balesetet szenvedett pilótának nem esett komolyabb baja. Az újraindítás előtt extra formációs körre került sor, mert Cunoda Júki rosszul vette fel a pozíciót, majd jöhetett az álló rajt, amelyet Russell indíthatott az élről.

A brit jól kilőtt és elhúzott a mezőnytől, mögötte azonban óriási csata alakult ki, Colapinto le is szorult a kavicságyra, de vissza tudott térni.

Gasly meg tudta tartani a második pozíciót, a futamot a mezőny végéről kezdő Antonelli viszont elképesztően kapaszkodott előre, 7 kör elteltével már a hatodik helyen autózott. Verstappennek idővel sikerült megelőznie Gaslyt, a franciának az őt támadó Hamiltonnal gyűlt meg a baja.

A hétszeres világbajnoknak sikerült is kiviteleznie a manővert, az élen pedig Verstappen hajrázta le Russellt.