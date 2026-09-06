A Forma-1-es Olasz Nagydíj szabadedzésein a Ferrari és a Mercedes dominált, különösen George Russell volt elemében, ám a szombati időmérő bombameglepetést hozott. A kvalifikációt az Alpine pilótája, Pierre Gasly nyerte, így a francia versenyző indulhatott az élről a vasárnap 15 órakor kezdődő futamon.
- Forma-1-es Olasz Nagydíj (Monza)
- vasárnap 15.00, tv: M4 Sport
Forma-1-es Olasz Nagydíj: Charles Leclerc balesetet szenvedett
A monzai futamon Gasly mögül Russell és Charles Leclerc rajtolhatott, az első ötbe még Lewis Hamilton és Max Verstappen fért be. A vb-pontversenyt vezető Kimi Antonelli nehéz futamra számíthatott, ugyanis az már korábban eldőlt, hogy a Mercedes olasz titánja motorbüntetés miatt csak a mezőny végéről indulhat.
A monzai F1-es viadalon Gasly jól kapta el a rajtot, Russell viszont azonnal tapadt rá. A két Ferrari kis híján összeütközött, Hamilton le is szorult a pályáról, így több pozíciót is hátracsúszott. Russell az első kör végén meg tudta előzni az Alpine pilótáját,
nem sokkal később azonban Leclerc a gumifalban kötött ki, miközben Piastrival csatázott, majd elvesztette uralmát az autója fölött.
Először sárga zászlót mutattak fel, de hamar piros zászlós megszakítás következett. A monacói épségben tudott kiszállni a Ferrariból, majd csalódottan huppant le a fűre, ugyanis a verseny számára véget ért.
Hatalmas csata az újraindítás után: Verstappen az élre állt
A kényszerpihenő jó 20 percig tartott, közben pedig Leclerc túlesett az orvosi vizsgálaton, és kiderült, hogy a balesetet szenvedett pilótának nem esett komolyabb baja. Az újraindítás előtt extra formációs körre került sor, mert Cunoda Júki rosszul vette fel a pozíciót, majd jöhetett az álló rajt, amelyet Russell indíthatott az élről.
A brit jól kilőtt és elhúzott a mezőnytől, mögötte azonban óriási csata alakult ki, Colapinto le is szorult a kavicságyra, de vissza tudott térni.
Gasly meg tudta tartani a második pozíciót, a futamot a mezőny végéről kezdő Antonelli viszont elképesztően kapaszkodott előre, 7 kör elteltével már a hatodik helyen autózott. Verstappennek idővel sikerült megelőznie Gaslyt, a franciának az őt támadó Hamiltonnal gyűlt meg a baja.
A hétszeres világbajnoknak sikerült is kiviteleznie a manővert, az élen pedig Verstappen hajrázta le Russellt.
Mercedes-fölény, Verstappen nem adta fel
Antonelli a 13. kör idején már a harmadik helyen autózott és Russellt vette célba, aki Verstappentől szerette volna visszavenni az első helyet. Három körrel később már Mercedes 1-2 volt az élen, immár a német istálló két pilótája csatázott egymással az első helyért. A 19. körben elképesztő jelenet játszódott le, a verseny első három helyezettje fej-fej mellett haladt egymás mellett, Verstappen nem akart beletörődni a Mercedes-fölénybe.
A 28. körben viruális biztonsági autós fázis következett, miután Lance Stroll Aston Martinja megadta magát.
Ezt a lehetőséget többen is kihasználták a kerékcserére, Antonellit és Verstappent is kihívták a bokszba, az élen haladó Russell maradt a pályán.
Forma-1-es Olasz Nagydíj: Russell-Antonelli háború
10 körrel a vége előtt is Russell vezetett, Antonelli azonban begyújtotta a rakétákat, hogy megelőzze csapattársát, akinek azért bő 3 másodperces előnye volt ekkor. A frissebb gumikon haladó olasz fokozatosan csökkentette a hátrányát a brittel szemben, az utolsó körökre pedig a nyakára ért.
A 49. körben Russell hibázott, Antonelli viszont a kavicságyra soródott,
de továbbra sem tett le arról, hogy megelőzze csapattársát.
A sebességkülönbség így is nagy maradt köztük, az 50. körben a vb-pontverseny éllovasa meg is oldotta a manővert. A Mercedesek mögött is nagy csata zajlott, a harmadik helyet végül Verstappen szerezte meg.
A verseny elején a 19. helyről rajtóló Antonelli a végén már nem hibázott, a 20 éves szupertehetség meg is nyerte a futamot.
Mindez azt is jelentette, hogy 60 év után diadalmaskodott újra olasz pilóta Monzában.
Az egyéni pontverseny éllovasa jelenleg 66 ponttal vezet Russell előtt, a vb a jövő hétvégén folytatódik az új madridi pályán sorra kerülő Spanyol Nagydíjjal.
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