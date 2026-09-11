A Forma-1-es Spanyol Nagydíj első szabadedzésén még a Mercedes brit pilótája, George Russell volt a leggyorsabb, a második gyakorláson viszont már olasz csapattársa, Kimi Antonelli végzett az élen. A tréninget beárnyékolta, hogy hosszú percekre félbe kellett szakítani, miután a Racing Bulls versenyzője, Arvid Lindblad a gumifalba csapódott.

A Racing Bulls brit pilótája, Arvid Lindblad balesetet szenvedett a Forma-1-es Spanyol Nagydíj második szabadedzésén

Fotó: David Davies / PA Wire

Baleset a Forma-1-es Spanyol Nagydíj második szabadedzésén

A második szabadedzést a Ferrari kezdte az élen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben, de tíz perc után máris átvette a vezetést a Mercedes, sokáig Kimi Antonelli vezetett George Russell előtt. Az Aston Martin spanyol világbajnoka, Fernando Alonso sokáig a garázsban volt kénytelen várakozni, miután problémák akadtak az autójával, de huszonöt perc után kimehetett a pályára a hazai közönség elé. Bár a tréning felénél Leclerc újra az élre állt, Antonelli szinte rögtön visszavette a vezetést.

Percekkel később Arvid Lindblad szenvedett balesetet. A brit pilóta elveszette az uralmát a Racing Bulls felett az egyik kanyarban, és gumifalba csapódott, ezért piros zászlóval félbeszakították a második szabadedzést – amely csak több mint 10 perc után folytatódhatott.

Noo, Arvid! 😳 This is what happened to the Racing Bulls driver as he headed for the barriers in FP2 👇 #F1 #SpanishGP https://t.co/AX0iPShqc9 — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

Az élmezőny a maradék 13 percben már nem változott, a Mercedes olasz pilótája, Kimi Antonelli maradt az élen, mögötte pedig a két Ferrari, Charles Leclerc és Lewis Hamilton végzett.