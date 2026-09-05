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Az F1-es Olasz Nagydíj harmadik szabadedzésén George Russell volt a leggyorsabb. A Forma-1-es időmérő előtti utolsó gyakorlás kis híján balesettel ért véget, Lewis Hamilton és Max Verstappen meglepő csatába keveredett egymással.

A Forma-1-es Olasz Nagydíj első szabadedzése Ferrari-dominanciát hozott, a második gyakorláson viszont a Mercedes pilótája, George Russell volt a leggyorsabb.

A Forma-1-es Olasz Nagydíj második szabadedzése George Russellről szólt
A Forma-1-es Olasz Nagydíj második szabadedzése George Russellről szólt
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Forma-1-es Olasz Nagydíj: Russell nyerte a harmadik szabadedzést

A szombat délutáni időmérőt megelőző utolsó gyakorláson is remek időt futott Russell Monzában. A Mercedes brit pilótája mögé felzárkózott a vb-pontversenyt vezető csapattársa, Kimi Antonelli, aki a vasárnapi futamon motorbüntetés miatt az utolsó helyről rajtolhat majd.

Russell egy ízben meleg helyzetbe került, a Red Bull sérült pilótáját, Isack Hadjart helyettesítő Liam Lawsonnal a második kanyarban majdnem összeütközött.

A harmadik szabadedzést végül a Mercedes brit pilótája nyerte, aki mögött Lewis Hamilton és Max Verstappen végzett. 

A Ferrari és a Red Bull pilótája a szabadedzés végén szinte vérre menő csatát vívott egymással, a két sztár majdnem ütközött 

– nem sok kellett ahhoz, hogy balesettel érjen véget az időmérő előtti utolsó gyakorlás.

A Forma-1-es Olasz Nagydíj programja szombaton 16 órától folytatódik az időmérővel, az 53 körös futam pedig vasárnap 15 órakor rajtol el.

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