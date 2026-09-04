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Az első monzai szabadedzésén Charles Leclerc volt a leggyorsabb. A Forma-1-es Olasz Nagydíjat jól kezdte a Ferrari, a folytatásban a hazai közönség előtt versenyző olasz csapat nagy csatát vívhat a Mercedesszel.

A Forma-1-es Olasz Nagydíj első szabadedzésén Max Verstappen nem ült autóba, a holland sztár helyét a japán Ivasza Ajumu vette át. Ez a döntés a „fiatalszabály” miatt tudatos volt a Red Bull részéről, Isack Hadjarnak azonban kényszerűségből kellett újabb versenyhétvégét kihagynia – a csapat másik pilótája továbbra is csuklósérüléssel küzd. A Ferrari számára különösen fontos volt az Olasz Nagydíj, a Scuderia hazai közönség előtt igyekezett a konstruktőri vb-t vezető Mercedest meglepni.

A Forma-1-es Olasz Nagydíjon hazai közönség előtt bizonyíthatott a Ferrari
A Forma-1-es Olasz Nagydíjon hazai közönség előtt bizonyíthatott a Ferrari
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Forma-1-es Olasz Nagydíj: Leclerc volt a leggyorsabb

A Ferrari Michael Schumacher előtt tisztelgett Monzában a különleges festéssel, a nyolcadik vb-címére hajtó Lewis Hamilton pedig az F40-esével és az egyedi öltözékével már az első gyakorlás előtt beszédtémát szolgáltatott.

A Colton Herta által vezetett Cadillac alig 20 perc elteltével megadta magát, így felvillant a piros zászló,

miközben az előző két nagydíj győztese, a címvédő Lando Norris futotta a legjobb időt. 

A pilóták visszatérése után Charles Leclerc állt az élre, mögé pedig felzárkózott csapattársa, Hamilton – mindketten közepes gumikon. Az első ötben ott volt még a két Mercedes, valamint Hadjar helyettese, Liam Lawson a Red Bull-lal.

Az első szabadedzésen Leclerc volt a leggyorsabb 1:23.008-as idővel, 

az egyéni vb-pontversenyt vezető, hazai közönség előtt versenyző Kimi Antonelli az ötödik időt futotta. Az ifjú olaszra egyébként nehéz futam vár, mert motorbüntetés miatt az utolsó helyről rajtolhat majd vasárnap. 

Ferrari's Monegasque driver Charles Leclerc drives on the pit lane during the first practice session of the Italian Formula One Grand Prix at the Autodromo Nazionale Monza circuit in Monza, northern Italy on September 4, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Charles Leclerc futotta a legjobb időt az első szabadedzésen
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A Forma-1-es Olasz Nagydíj programja 16 órakor folytatódik a második szabadedzéssel. Szombaton 12:30-kor kezdődik a harmadik gyakorlás, az időmérőt pedig 16 órától rendezik. A főesemény, az 53 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol el. 

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