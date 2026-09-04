A Forma-1-es Olasz Nagydíj első szabadedzésén Max Verstappen nem ült autóba, a holland sztár helyét a japán Ivasza Ajumu vette át. Ez a döntés a „fiatalszabály” miatt tudatos volt a Red Bull részéről, Isack Hadjarnak azonban kényszerűségből kellett újabb versenyhétvégét kihagynia – a csapat másik pilótája továbbra is csuklósérüléssel küzd. A Ferrari számára különösen fontos volt az Olasz Nagydíj, a Scuderia hazai közönség előtt igyekezett a konstruktőri vb-t vezető Mercedest meglepni.
Forma-1-es Olasz Nagydíj: Leclerc volt a leggyorsabb
A Ferrari Michael Schumacher előtt tisztelgett Monzában a különleges festéssel, a nyolcadik vb-címére hajtó Lewis Hamilton pedig az F40-esével és az egyedi öltözékével már az első gyakorlás előtt beszédtémát szolgáltatott.
A Colton Herta által vezetett Cadillac alig 20 perc elteltével megadta magát, így felvillant a piros zászló,
miközben az előző két nagydíj győztese, a címvédő Lando Norris futotta a legjobb időt.
A pilóták visszatérése után Charles Leclerc állt az élre, mögé pedig felzárkózott csapattársa, Hamilton – mindketten közepes gumikon. Az első ötben ott volt még a két Mercedes, valamint Hadjar helyettese, Liam Lawson a Red Bull-lal.
Az első szabadedzésen Leclerc volt a leggyorsabb 1:23.008-as idővel,
az egyéni vb-pontversenyt vezető, hazai közönség előtt versenyző Kimi Antonelli az ötödik időt futotta. Az ifjú olaszra egyébként nehéz futam vár, mert motorbüntetés miatt az utolsó helyről rajtolhat majd vasárnap.
A Forma-1-es Olasz Nagydíj programja 16 órakor folytatódik a második szabadedzéssel. Szombaton 12:30-kor kezdődik a harmadik gyakorlás, az időmérőt pedig 16 órától rendezik. A főesemény, az 53 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol el.
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