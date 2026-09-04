A mezőny a megszokottnál is nagyobb figyelem mellett kezdte meg a Forma-1-es Olasz Nagydíj második pénteki szabadedzését, hiszen az első gyakorláson a Ferrari kettős győzelemmel örvendeztette meg a hazai közönséget.

George Russell nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj második szabadedzését

Fotó: Andrea Diodato/NurPhoto/AFP

Forma-1: visszavágott a Mercedes

A második edzés elején még folyamatosan változott a sorrend, ahogy a versenyzők megkezdték a gyors köröket, később azonban egyre inkább kirajzolódtak az erőviszonyok. George Russell végül az élre állt a Mercedesszel, és a brit pilótát már senki sem tudta letaszítani az első helyről.

A Ferrari ugyan ezúttal lemaradt az elsőségről, Charles Leclerc így is jelezte, hogy az olasz istálló jó formában kezdte a hazai hétvégét. A monacói versenyző a második helyen zárt, mögötte pedig Andrea Kimi Antonelli végzett a másik Mercedesszel.

Lando Norris a negyedik helyre hozta be a McLarent, míg Lewis Hamilton az ötödik pozícióban fejezte be a gyakorlást, így az első edzésen látott Ferrari-fölény után ezúttal már jóval szorosabban alakult az élmezőny.

Leclerc számára ugyanakkor nem múlt el hiba nélkül az egyórás gyakorlás: a Ferrari pilótája a hajrában megpördült, ám sikerült elkerülnie a komolyabb bajt, így folytatni tudta az edzést.

Max Verstappen számára nem alakult ennyire meggyőzően a második szabadedzés: a Red Bull holland világbajnoka csak a kilencedik helyen végzett, így az osztrák istállónak bőven maradt munkája a szombati folytatás előtt.

Az edzés egyik érdekes pillanatát Lance Stroll és Norris szolgáltatta. A két versenyző az első kanyar féktávján került kellemetlen helyzetbe, az eset pedig a sportfelügyelők figyelmét is felkeltette.

A pénteki két gyakorlás alapján egyelőre szoros küzdelem körvonalazódik Monzában. Míg az első szabadedzésen Leclerc vezetésével a Ferrari szerezte meg az első két helyet, délután Russell és a Mercedes válaszolt, miközben Leclerc ismét közvetlenül az élmezőnyben végzett.

A Formula–1-es Olasz Nagydíj programja szombaton 12.30-kor a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérőt pedig 16 órától rendezik meg.