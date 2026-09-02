A vártnál nagyobb hőségre kell számítani a hétvégi Forma-1-es Olasz Nagydíjon. A pénteki szabadedzéseken is már 30 Celsius-fok fölé kúszhat a hőmérséklet, szombaton és vasárnap pedig 34-35 Celsius-fokot várnak az időjósok, miközben a csapadék esélye gyakorlatilag nulla.

A Forma-1-es Olasz Nagydíjon hazai közönség előtt bizonyíthat a Ferrari

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Forma-1-es Olasz Nagydíj: a hőség lehet a pilóták legnagyobb ellensége

A rekkenő hőség elsősorban a versenyzők számára jelenthet komoly kihívást, hiszen a monzai aszfalt a levegőnél jóval forróbb lehet. A nagy meleg természetesen a gumik működésére is hatással lehet, ám Monzában a gumikkal való bánásmód némileg más, mint sok más pályán. A kopás általában alacsony, ezért a hőség önmagában várhatóan nem változtatja meg gyökeresen a megszokott stratégiát: továbbra is jó esély van arra, hogy egyetlen kerékcsere is elegendő legyen a futam teljesítéséhez.

🚨| Extreme Weather Conditions Anticipated for 2026 Italian GP:



— The Italian Grand Prix at Monza, scheduled from September 4 to 6, is expected to face extreme heat, marking a stark contrast to previous races held in cooler climates. This event is part of the Italy–Madrid double… pic.twitter.com/ngp9lJ9gGr — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) August 31, 2026

Az időjárás tehát jelen állás szerint nem hoz esőt vagy kiszámíthatatlan körülményeket. A tűző nap és az extrém hőség viszont komoly szerepet kaphat, különösen akkor, ha a mezőny szoros csatát vív a Ferrari hazai közönsége előtt. Az olasz istálló egyébként a futamra különleges festéssel készül, Charles Leclerc és Lewis Hamilton Ferrarija Michael Schumacher legendás versenygépét fogja megidézni.

A 2025-ös Olasz Nagydíj Max Verstappen győzelmével ért véget, a holland klasszis számára azonban a zandvoorti versenyhétvége rosszul alakult, mivel már a futam elején balesetet szenvedett.