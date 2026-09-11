Szeptember 11. és 13. között kerül sor a Forma-1 történetének első madridi futamára. A Madring névre keresztelt versenypálya nem egy klasszikus utcai pálya, közutakat és kifejezetten versenyzésre épített szakaszokat is használ, miközben az IFEMA kiállítási központ körül kanyarog.

A Forma-1-es Spanyol Nagydíjnak idén először ad otthont Madrid

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Milyen időjárás lesz a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon?

Ami az időjárást illeti, nyárias hőség várja majd a mezőnyt a spanyol fővárosban. Eső egyáltalán nem várható, pénteken 30, szombaton 31, vasárnap pedig 33 Celsius-fok körül alakulhat majd a hőmérséklet.

Mindez a napsütéssel együtt jelentős, a pilótafülkében akár 40 Celsius-fokos hőérzetet okozhat,

ezért a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a hűtőmellények használatát szorgalmazhatja.

Az FIA a monzai Olasz Nagydíjon már életbe léptette a hőségprotokollt (Heat Hazard Protocol), amelyet várhatóan Madridban is megtesz. A pilóták ilyen esetben engedélyt kapnak egy speciális hűtőmellény (vagy hűtőruha) viselésére a tűzálló overál alatt, amelyben hűtőfolyadék kering a testhőmérséklet szabályozása érdekében. A versenyzők ugyanakkor dönthetnek úgy, hogy nem viselik a hűtőruházatot. Akik ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni, azoknak 0,5 kg ballasztot (plusz súlyt) kell elhelyezniük az autóban, hogy ne tegyenek szert előnyre a könnyebb súly miatt.

A Spanyol Nagydíj lesz a szezon 14. versenyhétvégéje.

Az egyéni pontversenyt 13 futam után a Mercedes 20 éves sztárja, Kimi Antonelli vezeti

66 ponttal megelőzve csapattársát, George Russellt. A konstruktőrök között magabiztosan áll az élen a német istálló, a Toto Wolff által irányított alakulat 122 ponttal gyűjtött többet a Ferrarinál.