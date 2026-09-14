A Forma-1-es Spanyol Nagydíj történelmi versenyt hozott, ugyanis először rendeztek futamot a Madring versenypályán. A paddockban igazi sztárparádé tűnt fel, a Real Madrid jelenlegi és egykori klasszisai közül is sokan megjelentek. Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrygo, Federico Valverde és Thibaut Courtois képviselte a mostani generációt, de a klub korábbi kiválóságai közül is sokan tiszteletüket tették: Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Luís Figo, David Beckham, Iker Casillas és Raúl is megjelent a paddockban.

Zinedine Zidane is tiszteletét tette a párjával a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon

Fotó: Beate Zawrzel/NurPhoto via AFP

Forma-1 Spanyol Nagydíj: Vinícius Júnior és a barátnője ellopták a show-t

A Real brazil sztárja, Vinícius Júnior a barátnőjével látogatott el a helyszínre, a lenge öltözéket viselő Virginia Fonsecának pedig sikerült is alaposan felhívnia magára a figyelmet.

A madridi F1-es hétvégén nemcsak a Real, hanem az Atlético Madrid sztárjai és legendái is feltűntek. A klub jelenlegi és korábbi játékosai közül többek között Jan Oblak és Fernando Torres is ellátogatott a futamra.

Az egyik legnagyobb név azonban nem a futball világához köthető.

A nagy motorsport-rajongó hírében álló, 22-szeres Grand Slam-győztes teniszlegenda, Rafael Nadal is a helyszínen tekintette meg a versenyt.

Rafael Nadal w/ the hereditary noble title of Marqués de Llevant de Mallorca, Spain’s greatest sportsman ever & the greatest tennis player is rubbing elbows w/ Spanish Royals - King Felipe IV, Princess Leonore & Princess Sophia in Madrid GP. 👑#MadridGP#alexandremaras 🎥 ig pic.twitter.com/Jl3PiX3kzl — Madel Suravilla (@madel_suravilla) September 13, 2026

VI. Fülöp spanyol király is ott volt a madridi futamon, amelyet végül a Mercedes olasz sztárja, a vb-pontversenyt egyre fölényesebben vezető Kimi Antonelli nyert meg.