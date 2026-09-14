Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt a bejelentés, ő lett az Országos Mentőszolgálat új vezetője

Rendkívüli

Magyar Péter felszólalásával kezdődött az Országgyűlés hétfői ülése – élőben az Origón!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem mindennapi látvány fogadta azokat, akik a hétvégén kilátogattak a madridi F1-es futamra. A Forma-1-es Spanyol Nagydíj paddockja valóságos sztárparádévá változott, a hírességek között rengeteg legenda tűnt fel. A Madring pályán a sportvilág krémje gyűlt össze, a versenyhétvége igazi társadalmi eseménnyé vált.

A Forma-1-es Spanyol Nagydíj történelmi versenyt hozott, ugyanis először rendeztek futamot a Madring versenypályán. A paddockban igazi sztárparádé tűnt fel, a Real Madrid jelenlegi és egykori klasszisai közül is sokan megjelentek. Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrygo, Federico Valverde és Thibaut Courtois képviselte a mostani generációt, de a klub korábbi kiválóságai közül is sokan tiszteletüket tették: Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Luís Figo, David Beckham, Iker Casillas és Raúl is megjelent a paddockban.

Zinedine Zidane is tiszteletét tette a párjával a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon
Zinedine Zidane is tiszteletét tette a párjával a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon
Fotó: Beate Zawrzel/NurPhoto via AFP

Forma-1 Spanyol Nagydíj: Vinícius Júnior és a barátnője ellopták a show-t

A Real brazil sztárja, Vinícius Júnior a barátnőjével látogatott el a helyszínre, a lenge öltözéket viselő Virginia Fonsecának pedig sikerült is alaposan felhívnia magára a figyelmet.

A madridi F1-es hétvégén nemcsak a Real, hanem az Atlético Madrid sztárjai és legendái is feltűntek. A klub jelenlegi és korábbi játékosai közül többek között Jan Oblak és Fernando Torres is ellátogatott a futamra.

Az egyik legnagyobb név azonban nem a futball világához köthető. 

A nagy motorsport-rajongó hírében álló, 22-szeres Grand Slam-győztes teniszlegenda, Rafael Nadal is a helyszínen tekintette meg a versenyt.

VI. Fülöp spanyol király is ott volt a madridi futamon, amelyet végül a Mercedes olasz sztárja, a vb-pontversenyt egyre fölényesebben vezető Kimi Antonelli nyert meg.

Galéria: Vinícius Júnior és a szexi barátnője ellopták a show-t az F1-es Spanyol Nagydíjon
1/10
Vinícius Júnior a barátnőjével, Virginia Fonsecával jelent meg a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon
  • Kapcsolódó cikkek
Charles Leclerc várandós felesége igazi dívaként tündökölt a Spanyol Nagydíjon - fotók
„Ez baromság” – Verstappen kiborult a madridi F1-es pálya miatt
„Nem érdemeltem győzelmet” – a Spanyol Nagydíj után mindenki Norrist sajnálta

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!