A bakui hétvége már a futam előtt sem alakult szokványosan: az Azeri Nagydíjat az ország Emlékezés Napja miatt kivételesen szombaton rendezték meg, az időmérőn pedig George Russell szerezte meg a pole pozíciót Charles Leclerc előtt. Carlos Sainz rajtbüntetést kapott, Kimi Antonelli pedig már a Q1-ben falnak ütközött, így csak a 16. helyről vághatott neki a versenynek. A rajtrács elején Russell mellől Leclerc, mögülük Oscar Piastri és Isack Hadjar indult, Max Verstappen pedig csak a nyolcadik helyet foglalhatta el.

George Russell nyerte az Azeri Nagydíjat

Fotó: AFP

Russell tökéletesen kapta el a rajtot, és megtartotta az első helyet, mögötte viszont Piastri már az első kanyar előtt megelőzte Leclerc-t. A mezőny második feléből induló Verstappen szintén remekül kezdett: a holland már az első körökben több helyet javított, megelőzte többek között Lewis Hamiltont, Lando Norrist és Leclerc-t is, majd a hetedik körben csapattársát, Isack Hadjart is maga mögé utasította.

Russell közben zavartalanul építette előnyét. A Mercedes brit pilótája a verseny első felében közel tíz másodperccel vezetett Piastri előtt, miközben Verstappen ugyan megközelítette a McLarent, előzési helyzetbe sokáig nem tudott kerülni. Kimi Antonelli eközben a mezőny végéről próbált felzárkózni: a vb-éllovas az első körben még vissza is esett a 17. pozícióba, a verseny harmadára azonban már beverekedte magát a pontszerzők közé.

Egy baleset mindent megváltoztatott

A 30. kör után hirtelen eltűnt Russell kényelmes előnye: Alex Albon a falnak csapta a Williamst az 5-ös és a 6-os kanyar között, ezért beküldték a Safety Cart. A mezőny nagy része kihasználta a lehetőséget kerékcserére, így a folytatás előtt Russell, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc és Hamilton volt az első hat sorrendje.

Az újraindítás aztán teljes káoszt hozott. Verstappen azonnal megtámadta Piastrit, és átvette tőle a második helyet, mögöttük pedig Franco Colapinto elfékezte magát az első kanyarban. Az Alpine argentin pilótája eltalálta csapattársát, Pierre Gaslyt, aki ezt követően Lando Norrist is magával sodorta. Néhány pillanattal később Arvid Lindblad és Liam Lawson is összeütközött, így ismét pályára kellett küldeni a Safety Cart.