A bakui hétvége már a futam előtt sem alakult szokványosan: az Azeri Nagydíjat az ország Emlékezés Napja miatt kivételesen szombaton rendezték meg, az időmérőn pedig George Russell szerezte meg a pole pozíciót Charles Leclerc előtt. Carlos Sainz rajtbüntetést kapott, Kimi Antonelli pedig már a Q1-ben falnak ütközött, így csak a 16. helyről vághatott neki a versenynek. A rajtrács elején Russell mellől Leclerc, mögülük Oscar Piastri és Isack Hadjar indult, Max Verstappen pedig csak a nyolcadik helyet foglalhatta el.
Russell tökéletesen kapta el a rajtot, és megtartotta az első helyet, mögötte viszont Piastri már az első kanyar előtt megelőzte Leclerc-t. A mezőny második feléből induló Verstappen szintén remekül kezdett: a holland már az első körökben több helyet javított, megelőzte többek között Lewis Hamiltont, Lando Norrist és Leclerc-t is, majd a hetedik körben csapattársát, Isack Hadjart is maga mögé utasította.
Russell közben zavartalanul építette előnyét. A Mercedes brit pilótája a verseny első felében közel tíz másodperccel vezetett Piastri előtt, miközben Verstappen ugyan megközelítette a McLarent, előzési helyzetbe sokáig nem tudott kerülni. Kimi Antonelli eközben a mezőny végéről próbált felzárkózni: a vb-éllovas az első körben még vissza is esett a 17. pozícióba, a verseny harmadára azonban már beverekedte magát a pontszerzők közé.
Egy baleset mindent megváltoztatott
A 30. kör után hirtelen eltűnt Russell kényelmes előnye: Alex Albon a falnak csapta a Williamst az 5-ös és a 6-os kanyar között, ezért beküldték a Safety Cart. A mezőny nagy része kihasználta a lehetőséget kerékcserére, így a folytatás előtt Russell, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc és Hamilton volt az első hat sorrendje.
Az újraindítás aztán teljes káoszt hozott. Verstappen azonnal megtámadta Piastrit, és átvette tőle a második helyet, mögöttük pedig Franco Colapinto elfékezte magát az első kanyarban. Az Alpine argentin pilótája eltalálta csapattársát, Pierre Gaslyt, aki ezt követően Lando Norrist is magával sodorta. Néhány pillanattal később Arvid Lindblad és Liam Lawson is összeütközött, így ismét pályára kellett küldeni a Safety Cart.
A második újraindítás után már Verstappen volt Russell közvetlen üldözője. A holland végig nyomás alatt tartotta a Mercedes versenyzőjét, ám igazán komoly támadást nem tudott indítani ellene.
Piastri hibázott, Antonelli nagyot mentett
Piastri sokáig a dobogóért harcolt, a 40. körben azonban elfékezte magát az első kanyarban, és egészen a mezőny hátsó részéig csúszott vissza. A McLaren ausztrál pilótája ezzel kiszállt az élmezőny küzdelméből.
Antonelli viszont tovább folytatta a felzárkózást. A Mercedes olasz versenyzője a hajrában Lewis Hamiltont is megelőzte, és feljött az ötödik helyre. A végén Charles Leclerc-t próbálta utolérni, közben azonban padlólemez-sérülést jelzett a csapatának, így ennél előrébb már nem tudott kerülni.
George Russell nyert
Russell végül a két Safety Car ellenére sem engedte ki a kezéből a győzelmet, és az első helyen ért célba Verstappen előtt. A harmadik helyet Hadjar szerezte meg, aki sérülése után rögtön dobogóval tért vissza a Red Bullhoz. Russell pályafutása nyolcadik, az idei szezonban pedig harmadik futamgyőzelmét aratta. A brit ráadásul fontos pontokat hozott világbajnoki riválisán: Antonelli ugyan a 16. rajthelyről ötödik lett, de előnye 66 pontra csökkent a bajnokságban.
F1-es Azeri Nagydíj, végeredmény:
1. George Russell (Mercedes)
2. Max Verstappen (Red Bull) +0,196 mp
3. Isack Hadjar (Red Bull) +10,704 mp
4. Charles Leclerc (Ferrari) +14,136 mp
5. Kimi Antonelli (Mercedes) +14,512 mp
6. Lewis Hamilton (Ferrari) +22,382 mp
7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +31,159 mp
8. Esteban Ocon (Haas) +31,189 mp
9. Oliver Bearman (Haas) +31,929 mp
10. Carlos Sainz (Williams) +32,416 mp
11. Nico Hülkenberg (Audi) +33,231 mp
12. Liam Lawson (Racing Bulls) +34,013 mp
13. Gabriel Bortoleto (Audi) +34,230 mp
14. Oscar Piastri (McLaren) +36,401 mp
15. Sergio Pérez (Cadillac) +41,400 mp
Valtteri Bottas (Cadillac) – kiesett
Franco Colapinto (Alpine) – kiesett
Pierre Gasly (Alpine) – kiesett
Lando Norris (McLaren) – kiesett
Alexander Albon (Williams) – kiesett
Fernando Alonso (Aston Martin) – kiesett
Lance Stroll (Aston Martin) – kiesett
A pontverseny állása:
1. Kimi Antonelli – 302 pont
2. George Russell – 236
3. Lewis Hamilton – 199
4. Lando Norris – 186
5. Charles Leclerc – 179
6. Max Verstappen – 163
7. Oscar Piastri – 120
8. Isack Hadjar – 86