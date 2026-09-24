Lewis Hamilton ellen vizsgálat indult a Forma–1-es Azeri Nagydíj második szabadedzését követően, miután az új-zélandi Liam Lawson „k*rvára veszélyesnek” nevezte a Ferrari pilótájának egyik manőverét.

Lewis Hamilton akár büntetést is kaphat a veszélyes manővere miatt

Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

Lewis Hamiltont megbüntethetik?

A második szabadedzésen Hamilton éppen lassú körön volt, amikor Lawson a 19-es kanyarból – azaz a hosszú hátsó egyenesre vezető szakasz előtti utolsó előtti jobbkanyarból – érkezve találkozott a Ferrarival.

A Ferrari a Racing Bulls elé húzódott, mire Lawson azonnal reagált:

„Ó, istenem, ez k*rvára veszélyes. Ó, istenem, haver, ez nagyon veszélyes” – mondta az esetet követően Lawson, aki folytatni tudta az edzést, és végül a 12. helyen zárt, míg Hamilton az ötödik helyet szerezte meg a Ferrarival.

Az első szabadedzést egyébként George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte. Mögötte a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) érte el a második, a monacói Charles Leclerc (Ferrari) pedig a harmadik legjobb időt.

A második gyakorláson szintén Russell diadalmaskodott, a második legjobb időt csapattársa, a vb-pontversenyben éllovas Kimi Antonelli autózta, míg a harmadik helyen Verstappen zárt.