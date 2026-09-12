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Lewis Hamilton többször is szembement Ferrari-csapata utasításaival a Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzésén, miután súlyos sérüléseket szenvedett az autója. A hétszeres világbajnok Hamiltont rádión keresztül egyértelműen felszólították, hogy azonnal álljon félre, ő azonban mindenáron megpróbált visszajutni a bokszutcába – még akkor is, amikor a versenyigazgató hivatalos utasítása is az autó leállítására szólt.

A hétszeres F1-es világbajnok Lewis Hamilton a Madring utolsó kanyarjában szenvedett balesetet, ami miatt előkerült a piros zászló a harmadik szabadedzésen. 

Lewis Hamilton ismét feszült helyzetbe került saját csapatával
Lewis Hamilton ismét feszült helyzetbe került saját csapatával
Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP

Miután sikerült az SF-26-ost hátramenetben kitolatnia a gumifalból, a brit pilóta megpróbált óvatosan visszajutni a bokszutcába, hogy ne kelljen kihagynia az edzés utolsó félóráját.

​Hamilton szembement a Ferrari utasításával

Mivel azonban az első szárny az autó padlólemeze alá szorult, arra utasították, hogy húzódjon félre, mivel az autó ilyen állapotban nem volt biztonságosan vezethető.

Hamilton a kör több mint felén keresztül szembement az utasításokkal, annak ellenére, hogy azt is közölték vele: a versenyigazgató, Rui Marques kérte, hogy a lehető legbiztonságosabb helyen állítsa le az autót.

Kezdetben attól tartottak, hogy tettei miatt következményekkel kell számolnia, azonban a RacingNews365 értesülései szerint a 41 éves pilótát azonban egyelőre nem idézték be a sportfelügyelők, így elképzelhető, hogy elkerüli a további vizsgálatot és az esetleges büntetést.

A 2024-es Kanadai Nagydíjon Sergio Pérez három rajthelyes büntetést kapott a következő futamra, miután Red Bullját nem biztonságos állapotban vezette tovább.

A rádióbeszélgetés:

Carlo Santi: „Bemelegítő mód, bemelegítő mód, kérlek. Ha elakadtál, kapcsold le. Ha elakadtál, kapcsold le.”

[Hamilton elindul]

Santi: „Állítsd meg az autót, állítsd meg, állítsd meg!”

Lewis Hamilton: „Az autó megy.”

[tovább halad]

Santi: „A szárny a kerekek alatt van. Állj meg a lehető legbiztonságosabb helyen, amint meglátod a kaput.”

Hamilton: „Ha vissza tudok menni, visszamegyek. Ha nem tudok, akkor biztonságosan megállok.”

[tovább halad]

Santi: „Defektünk van a jobb elsőn. Állítsd meg az autót.”

Hamilton: „Látom. Látom.”

[tovább halad]

Santi: „Állj… állítsd meg az autót az első kapunál, amit találsz. Ez a versenyigazgató; azt kéri, hogy a lehető legbiztonságosabb helyen állítsd meg az autót.”

Hamilton: „Biztonságosan vissza tudok menni!”

Santi: „Azt mondták nekünk, hogy ez egy hivatalos kérés; azt mondták, hogy a lehető legbiztonságosabb helyen álljunk meg. Állj meg a 12-es kanyar előtt, a bal oldalon.”

Santi: „Állj meg most a pályán.”

Hamilton: „De vissza tudok menni – rendben, megállítom az autót.”

Santi: „Gyújtás le, és PO, kérlek. Gyújtás le és PO.”

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