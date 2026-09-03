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Lewis Hamilton történelmi lehetőség előtt áll Monzában: a Ferrari brit pilótája Michael Schumacher rekordját is megdöntheti, ha pályafutása során hatodszor nyeri meg a Forma–1-es Olasz Nagydíjat. A hétszeres világbajnok Hamilton ráadásul a maranellóiak színeiben érhetne fel a csúcsra, ami egészen különleges mérföldkő lenne a karrierjében.

A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton korábban rengeteg sikert ért el Monzában: pályafutása során ötször győzött a Forma–1-es Olasz Nagydíjon, ezzel holtversenyben rekorder a szintén hétszeres vb-győztes Michael Schumacherrel.

Lewis Hamilton a Ferrarival döntheti meg Michael Schumacher monzai rekordját
Lewis Hamilton a Ferrarival döntheti meg Michael Schumacher monzai rekordját 
Fotó: Andrej Isakovic / AFP

A brit pilóta legutóbb nyolc évvel ezelőtt aratott győzelmet Monzában, miközben a Ferrari ez idő alatt kétszer is diadalmaskodott, mivel Charles Leclerc 2019-ben és 2024-ben is megnyerte az Olasz Nagydíjat.

Lewis Hamilton a Ferrarival dönt rekordot Monzában?

A Ferrari ezen a hétvégén továbbfejlesztett motorral érkezik Monzába, annak reményében, hogy ismét harcba szállhat a futamgyőzelemért – Hamilton pedig teljes mértékben hisz abban, hogy a csapat képes lehet erre.

„Határozottan hiszem, hogy a csapat rendelkezik mindazzal, ami szükséges ahhoz, hogy ezen a szinten nyerjünk, különösen azt látva, milyen szoros a küzdelem az élmezőnyben” – idézi a RacingNews365 a Ferrari pilótáját, aki hangsúlyozta, hogy a siker csak akkor jöhet össze, ha minden összeáll az Olasz Nagydíj hétvégéjén.

„Ahhoz, hogy ezen a hétvégén vagy bármelyik hétvégén nyerjünk, az egész csapatnak össze kell állnia. Nem egyetlen dologról van szó; mindennek a kezdetektől fogva összehangoltan kell működnie. Amikor erre a hétvégére készültem, már önmagában annak a gondolata is lenyűgözött, hogy milyen jelentős ez a nagydíj számomra. 

Azt sem tudtam, hogy Michaellel holtversenyben állok a győzelmek számát tekintve. De az a gondolat is megfordult a fejemben, hogy előttem áll egy újabb mérföldkő: ha sikerülne nyernem, akkor egy teljesen új területre lépnék”

– folytatta Hamilton, akinek óriási vágya, hogy a Ferrari pilótájaként futamot nyerjen Monzában.

Lewis Hamilton, #44, of Scuderia Ferrari HP, in the Ferrari SF-25, in the paddock during the FIA Formula One World Championship GP Formula 1 Gran Premio d'Italia 2026 in Monza, Italy, on September 3, 2026. (Photo by Luca Barsali/NurPhoto) (Photo by Luca Barsali / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton stílusosan érkezett meg a monzai versenyhétvégére 
Fotó: Luca Barsali / NurPhoto via AFP

„Az, hogy Ferrarival először nyerjek Monzában, olyasmi, amit már láttam Charles-tól 2019-ben, amikor együtt álltunk a dobogón. Ha ezt én is meg tudnám tenni, az fantasztikus lenne. Az is megfordult a fejemben, hogy ha sikerülne, valószínűleg én lennék az egyetlen színes bőrű versenyző, aki ezt valaha megtette a Ferrarival Olaszországban – talán az egész történelem során. Sok ilyen gondolat járt a fejemben” – elmélkedett a 41 éves pilóta.

Hamilton idén már felállhatott a dobogó legfelső fokára a Ferrari pilótájaként, miután diadalmaskodni tudott a Katalán Nagydíjon. Egy monzai győzelem valószínűleg felérne a Barcelonában tapasztalt eufóriával, vagy akár túl is szárnyalná azt, Hamilton pedig érzi, ahogy egyre nő a feszültség az első pályán töltött nap előtt.

Nagy a nyomás, mert szeretnék jól teljesíteni a csapatért. A gyárban dolgozó emberek közül sokan eljönnek erre a versenyre. A tifosik hatalmas számban jelennek meg, a szenvedélyük páratlan, és értük is szeretnél jól teljesíteni” 

– tette hozzá Hamilton, aki elárulta, hogy az édesanyja is kilátogat a monzai versenyhétvégére.

A brit pilóta végezetül hozzátette, bízik benne, hogy az édesanyja jelenléte szerencsét hoz majd neki.

 

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