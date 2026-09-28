A világbajnoki címvédő bocsánatot kért felelőtlen kijelentései miatt. Lando Norris, a McLaren vb-címvédő pilótája bocsánatot kért az Alpine versenyzőjétől, az argentin Franco Colapintótól a Forma–1-es Azeri Nagydíj után tett megjegyzései miatt. Lando Norris elismerte, hogy tévedett, amikor eltiltást követelt az argentin versenyző számára.

Lando Norris nem tudta türtőztetni magát a bakui F1-es futam után

Fotó: Akhil Puthiyedath / NurPhoto via AFP

Lando Norris egyike volt annak a három versenyzőnek, akik kiestek a Forma–1-es Azeri Nagydíjon a biztonsági autós fázis újraindítását követően. Az argentin Franco Colapinto a 35. körben, az újraindításkor blokkolta a kerekeit, és nekiütközött csapattársának, Pierre Gaslynak, aki ezt követően nekicsapódott a külső íven haladó Norrisnak. Így mindhármójuknak azonnal fel kellett adniuk a futamot.

Lando Norris túl messzire ment?

Norris közvetlenül a történtek után kőkeményen nekiment Colapintónak. Kijelentette, hogy az ilyen balesetek okozóinak legalább egy futamra szóló eltiltás járna, és azt is mondta, hogy vannak versenyzők, akik nem érdemlik meg, hogy a Forma–1-ben szerepeljenek.

Ez egyszerűen felelőtlenség, az ilyen embereket el kellene tiltani. Rengeteg pénzbe került, most pedig az összes alkatrészem a kukában van. Ez nem olyan vezetés, ami miatt valaki megérdemli, hogy a Forma–1-ben versenyezzen”

– dühöngött a bakui futam után a világbajnoki címvédő.

Az argentin pilóta a futam után azonnal vállalta a felelősséget az incidensért, és bocsánatot kért Gaslytól, valamint Norristól is. Colapintót a versenyfelügyelők 10 másodperces büntetéssel sújtották, amelyet egy öthelyes rajtrácsbüntetésre váltottak át a hétvégi Bahreini Nagydíjra.

A McLaren pilótájának kijelentései után azonban elszabadultak az indulatok. Norris folyamatosan online zaklatások célpontjává vált, életveszélyes fenyegetést is kapott, és még az argentin külügyminiszter is üzent neki. Ezt követően a vb-címvédő úgy döntött, megkeresi Colapintót, és elnézést kér tőle.

Norris az Instagramon közzétett bejegyzésében elmondta, hogy még azelőtt privát üzenetben bocsánatot kért Colapintótól, hogy nyilvánosan is elismerte volna: megváltoztatta a véleményét.