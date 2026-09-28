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A világbajnoki címvédő bocsánatot kért felelőtlen kijelentései miatt. Lando Norris, a McLaren vb-címvédő pilótája bocsánatot kért az Alpine versenyzőjétől, az argentin Franco Colapintótól a Forma–1-es Azeri Nagydíj után tett megjegyzései miatt. Lando Norris elismerte, hogy tévedett, amikor eltiltást követelt az argentin versenyző számára.

A világbajnoki címvédő bocsánatot kért felelőtlen kijelentései miatt. Lando Norris, a McLaren vb-címvédő pilótája bocsánatot kért az Alpine versenyzőjétől, az argentin Franco Colapintótól a Forma–1-es Azeri Nagydíj után tett megjegyzései miatt. Lando Norris elismerte, hogy tévedett, amikor eltiltást követelt az argentin versenyző számára.

Lando Norris of the McLaren F1 Team drives during free practice at the Formula 1 Azerbaijan Grand Prix at the Baku City Circuit in Baku, Azerbaijan, on September 25, 2026. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Akhil Puthiyedath / NurPhoto via AFP)
Lando Norris nem tudta türtőztetni magát a bakui F1-es futam után
Fotó:  Akhil Puthiyedath / NurPhoto via AFP

Lando Norris egyike volt annak a három versenyzőnek, akik kiestek a Forma–1-es Azeri Nagydíjon a biztonsági autós fázis újraindítását követően. Az argentin Franco Colapinto a 35. körben, az újraindításkor blokkolta a kerekeit, és nekiütközött csapattársának, Pierre Gaslynak, aki ezt követően nekicsapódott a külső íven haladó Norrisnak. Így mindhármójuknak azonnal fel kellett adniuk a futamot.

Lando Norris túl messzire ment?

Norris közvetlenül a történtek után kőkeményen nekiment Colapintónak. Kijelentette, hogy az ilyen balesetek okozóinak legalább egy futamra szóló eltiltás járna, és azt is mondta, hogy vannak versenyzők, akik nem érdemlik meg, hogy a Forma–1-ben szerepeljenek.

Ez egyszerűen felelőtlenség, az ilyen embereket el kellene tiltani. Rengeteg pénzbe került, most pedig az összes alkatrészem a kukában van. Ez nem olyan vezetés, ami miatt valaki megérdemli, hogy a Forma–1-ben versenyezzen” 

– dühöngött a bakui futam után a világbajnoki címvédő.

Az argentin pilóta a futam után azonnal vállalta a felelősséget az incidensért, és bocsánatot kért Gaslytól, valamint Norristól is. Colapintót a versenyfelügyelők 10 másodperces büntetéssel sújtották, amelyet egy öthelyes rajtrácsbüntetésre váltottak át a hétvégi Bahreini Nagydíjra.

A McLaren pilótájának kijelentései után azonban elszabadultak az indulatok. Norris folyamatosan online zaklatások célpontjává vált, életveszélyes fenyegetést is kapott, és még az argentin külügyminiszter is üzent neki. Ezt követően a vb-címvédő úgy döntött, megkeresi Colapintót, és elnézést kér tőle.

Norris az Instagramon közzétett bejegyzésében elmondta, hogy még azelőtt privát üzenetben bocsánatot kért Colapintótól, hogy nyilvánosan is elismerte volna: megváltoztatta a véleményét.

„Összességében nehéz hétvége volt Bakuban, és természetesen csalódást keltő, hogy ilyen korán véget ért a verseny” – írta a közösségi oldalán a brit pilóta.

A verseny után üzenetet küldtem Francónak, amelyben bocsánatot kértem azokért a megjegyzésekért, amelyeket nem lett volna szabad kimondanom. Tudnom kellett volna, hogyan kezeljem ezt jobban, és bár az érzelmek felfokozottak voltak, ez nem mentség; tévedtem” 

– folytatta Norris, aki hangsúlyozta, hogy a Forma–1-ben töltött évei alatt ő is követett már el hibákat.

„Tudom, hogy ez nagyon is része a versenyzésnek és annak, hogy az ember a határon autózik. Francóval sikerült tisztáznunk a dolgot, továbbra is jó barátok vagyunk, és mindketten izgatottan várjuk, hogy ezen a hétvégén ismét versenyezhessünk” – tette hozzá a brit pilóta.

Norris és Colapinto beszélgetésére azt követően került sor, hogy több versenyző, köztük George Russell és Max Verstappen is vitatta Norris eredeti kijelentését, amelyben eltiltást követelt az argentin pilótának.

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