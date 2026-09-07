A Forma-1-es Olasz Nagydíjon egy hazai pilóta végzett az élen, de a saját közönsége előtt versenyző Ferrari számára nem a tervek szerint alakultak az események. Lewis Hamilton csak a hatodik helyen végzett, Charles Leclerc számára pedig már a harmadik körben véget ért a futam – a monacói elvesztette uralmát az autója felett, és nagy erővel csapódott a gumifalnak.

Lewis Hamilton kifakadt a monzai futam után

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Lewis Hamilton a csapattársát hibáztatta és a Ferrarit sem kímélte

A nyolcadik vb-címéről álmodó Hamilton nem kertelt a futam után, és egyértelműen üzent. A brit sztár bosszús volt Leclerc miatt, akinek a manőverje következében a kavicságyba sodródott a rajt után.

„A versenyzési elvek alapján én voltam elöl a kettes kanyarban…

Én nem versenyzek piszkosul, én mindig is tisztán versenyeztem, fair módon, mindig helyet hagyva, szóval nem gondolom, hogy itt most miattam kellene aggódni…

Jó sok pozíciót vesztettünk emiatt. Utána úgy voltam vele, megpróbálom utolérni a többieket, de aztán kiálltunk kereket cserélni, és véleményem szerint a rossz gumikat tettük fel” – szúrt oda csapattársának és az olasz istállónak is Hamilton, aki borúsan látja vb-esélyeit. „Ettől a naptól fogva már nagyon le vagyunk maradva. Persze, most is pontot szereztem… de már túl késő meghozni bármilyen döntést. Hetekkel előbb kellett volna” – idézte a formula.hu a brit szavait.

🚨 LEWIS HAMILTON FIRES BACK AT LECLERC:



“I was ahead in Turn 2. By the apex, I was ahead. So, there was no ‘we’ in it.” 😳



Hamilton making his position VERY clear after Leclerc’s comments.#F1 | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/GYINNUQLBy — Everything Formula (@evrythngformu1a) September 6, 2026

Lewis Hamilton hátránya nőtt

Az egyéni pontverseny élén magabiztosan áll a futamgyőztes Kimi Antonelli, a 20 éves olasznak 66 pont az előnye csapattársával George Russell-lel szemben, Hamilton előtt pedig már 76 ponttal vezet. A Ferrari 41 éves sztárja emiatt nem túl optimista a szezon folytatását illetően.

„Persze, sosincs vége, amíg az utolsó versenyt le nem intik.

Nem tudom, mennyi a ponthátrány, 60, 70 pont? De ez már az a mennyiség, amit nagyon nehéz ledolgozni,

főleg olyan tempó ellen, ami nekik van. Persze, ők is hibáznak, de nem hiszem, hogy erre lehetne alapozni most” – mondta csalódottan a brit.

A Forma-1 2026-os idénye szeptember 11. és 13. között folytatódik az új madridi pályán sorra kerülő Spanyol Nagydíjjal.