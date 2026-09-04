Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem akármilyen stílusban tűnt fel Monzában a hétszeres világbajnok. A Forma-1-es Olasz Nagydíjra Lewis Hamilton egy Ferrari F40-es szuperautóval érkezett, és az öltözékével sem hazudtolta meg önmagát.

A Forma-1-es Olasz Nagydíjon hazai közönség előtt versenyez a Ferrari, Lewis Hamilton pedig azonnal fel is hívta magára a figyelmet. A Scuderia hétszeres világbajnoka egy Ferrari F40-es volánja mögül lépett elő, majd előszeretettel pózolt a fotósoknak.

Lewis Hamilton drives a Ferrari F40 during the Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026 at Autodromo Nazionale Monza in Monza, on September 3, 2026. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Így érkezett meg Lewis Hamilton Monzába
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Lewis Hamiltont szétszedték a ruhája miatt

Hamilton fekete öltönyben, svájcisapkában és napszemüvegben pózolt a ragyogó vörös autó mellett. Az F40-es csodajárgány rendszámtábláján fel volt tüntetve a hivatalos F1-es versenyszáma, a 44-es, a brit pilóta pedig még egy bézs színű kabátot is magára öltött a fotósok legnagyobb örömére.

A monzai versenyhétvégén rekkenő hőség várható, a közösségi oldalakon pedig szét is szedték az egyedi öltözködési stílusáról híres pilótát. Voltak, akik az olasz maffiózókhoz hasonlították a 41 éves britet, mások pedig abba kötöttek bele, hogy a meleg időjáráshoz képest erős túlzás a kabát viselete.

„Fantasztikus pilóta, de borzalmasan öltözködik” – hangzott egy erős vélemény. „Túl sok a showelem” – jegyezték meg többen, miszerint a Ferrari sztárjának inkább a versenyzésre kellene fókuszálnia. „Középkorú influenszer, egy bohóc” – írta Hamilton egyik kritikusa, a rajongói közül azonban sokak tetszését elnyerte a megjelenése.

Hamilton álomautóval érkezett Monzába

Ami az F40-et illeti, Hamilton álomautója 30 évig állt egy garázsban, mielőtt a hétszeres világbajnok megszerezte, majd a Ferrari szakembereihez került Maranellóba. A restaurálás során a Ferrari mérnökei dolgoztak az autón, hogy ismét működőképes, ugyanakkor az eredeti karakterét megőrző F40 váljon belőle – számolt be róla a Motorsport

A legendás típusból a gyűjtői példányok ma jellemzően több millió dolláros értéket képviselnek, Hamilton F40-esének pontos vételárát ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra.

Lewis Hamilton drives a Ferrari F40 during the Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026 at Autodromo Nazionale Monza in Monza, on September 3, 2026. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton Ferrari F40-ese egy egészen különleges darab
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

„Az F40, amellyel megérkeztem a pályára, fantasztikus, 100 százalékosan az álmaim autója. Régóta kerestem, és olyat szerettem volna, amelynek története van, valamint kevés kilométert futott. Azt akartam, hogy a lehető legeredetibb legyen” – nyilatkozta az autó kapcsán Hamilton.

A Forma-1-es Olasz Nagydíjon a 41 éves sztár történelmi tettre készül, a Ferrari pedig Michael Schumacher előtt fog tisztelegni Monzában.

  • Kapcsolódó cikkek
Kim Kardashian nem titkolózik tovább, ezt gondolja a Forma-1-es pilóta szerelméről
Káosz a Ferrarinál: Hamilton és Leclerc között forrnak az indulatok
Verstappen balesete után drámai végjátékban dőlt el az F1-es Holland Nagydíj

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!