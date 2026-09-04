A Forma-1-es Olasz Nagydíjon hazai közönség előtt versenyez a Ferrari, Lewis Hamilton pedig azonnal fel is hívta magára a figyelmet. A Scuderia hétszeres világbajnoka egy Ferrari F40-es volánja mögül lépett elő, majd előszeretettel pózolt a fotósoknak.

Így érkezett meg Lewis Hamilton Monzába

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Lewis Hamiltont szétszedték a ruhája miatt

Hamilton fekete öltönyben, svájcisapkában és napszemüvegben pózolt a ragyogó vörös autó mellett. Az F40-es csodajárgány rendszámtábláján fel volt tüntetve a hivatalos F1-es versenyszáma, a 44-es, a brit pilóta pedig még egy bézs színű kabátot is magára öltött a fotósok legnagyobb örömére.

Lewis Hamilton knows how to make an entrance 🤌 pic.twitter.com/fqVJxkiOlm — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 3, 2026

A monzai versenyhétvégén rekkenő hőség várható, a közösségi oldalakon pedig szét is szedték az egyedi öltözködési stílusáról híres pilótát. Voltak, akik az olasz maffiózókhoz hasonlították a 41 éves britet, mások pedig abba kötöttek bele, hogy a meleg időjáráshoz képest erős túlzás a kabát viselete.

„Fantasztikus pilóta, de borzalmasan öltözködik” – hangzott egy erős vélemény. „Túl sok a showelem” – jegyezték meg többen, miszerint a Ferrari sztárjának inkább a versenyzésre kellene fókuszálnia. „Középkorú influenszer, egy bohóc” – írta Hamilton egyik kritikusa, a rajongói közül azonban sokak tetszését elnyerte a megjelenése.

Hamilton álomautóval érkezett Monzába

Ami az F40-et illeti, Hamilton álomautója 30 évig állt egy garázsban, mielőtt a hétszeres világbajnok megszerezte, majd a Ferrari szakembereihez került Maranellóba. A restaurálás során a Ferrari mérnökei dolgoztak az autón, hogy ismét működőképes, ugyanakkor az eredeti karakterét megőrző F40 váljon belőle – számolt be róla a Motorsport.

A legendás típusból a gyűjtői példányok ma jellemzően több millió dolláros értéket képviselnek, Hamilton F40-esének pontos vételárát ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra.

Lewis Hamilton Ferrari F40-ese egy egészen különleges darab

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

„Az F40, amellyel megérkeztem a pályára, fantasztikus, 100 százalékosan az álmaim autója. Régóta kerestem, és olyat szerettem volna, amelynek története van, valamint kevés kilométert futott. Azt akartam, hogy a lehető legeredetibb legyen” – nyilatkozta az autó kapcsán Hamilton.