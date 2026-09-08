A Forma-1-es Olasz Nagydíj finoman szólva sem sikerült álomszerűen a Ferrari számára. Lewis Hamilton és Charles Leclerc már a rajt után majdnem összeütközött, utóbbi pedig három körrel később nem is úszta meg a balesetet. A monacói pilóta elvesztette az uralmát az autója fölött, és a gumifalba csapódott, így számára korán véget ért a verseny. Brit csapattársa ugyan pontszerző helyen zárt, de a dobogóra nem tudott felférni, csupán a hatodik helyen ért célba.

Lewis Hamilton nem volt elégedett a monzai futam után

Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

Lewis Hamilton elégedetlen, áll a bál a Ferrarinál

A monzai versenyhétvége után Hamilton kifakadt, a hétszeres világbajnok Leclerc-t hibáztatta, de csapata döntéseit is kritikával illette. Fred Vasseur csapatfőnök reagált az elhangzottakra, miszerint most érkezett el az idő a csapatutasítások megfontolására. A tabellát vezető Kimi Antonelli előnye jelenleg 76 pont Hamilton előtt, Leclerc előtt pedig már 112 pont, de a brit esélyei is jelentősen csökkennek.

A Mercedes versenyzőjének az utolsó tíz futam mindegyikén elég lenne a 2. helyen célba érnie a brit mögött a világbajnoki címhez.

Hamilton ráadásul idén csupán egyetlen győzelmet aratott, így ez a forgatókönyv egyébként is túlságosan elrugaszkodottnak tűnik. A hétszeres világbajnok csalódottan is értékelte saját vb-esélyeit, elmondása szerint már késő bármit tenni ahhoz, hogy utolérje Antonellit az élen.

Lewis Hamilton és Charles Leclerc között egyre feszültebb a légkör

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Veszélyben a Ferrari-csapatfőnök jövője

A Ferrari ezt a szezont is lassan elengedheti, de még nagyobb baj lehet a csapatnál a Hamilton és Leclerc között fokozódó feszültség. Fred Vasseur feladata a világbajnoki cím elhódítása lenne, ám elődeihez hasonlóan egyelőre ő sem tudja megtörni a csapat 2008 óta tartó sikertelenségét. A korábbi F1-es sztár, a szakértőként tevékenykedő Ralf Schumacher szerint a francia mérnökön csattanhat az ostor a kudarcok miatt.

„Nem vagyok benne biztos, mit jelent mindez Fred Vasseur számára.

Egy ilyen szereplés Olaszországban, amikor a Ferrari elnöke is a helyszínen tartózkodik, olyan kínos helyzet, amelyet senki sem lát szívesen. A csalódottság óriási”

– mondta Schumacher, aki szerint az 58 éves szakember napjai meg lehetnek számlálva.