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Forrnak az indulatok a Ferrari Forma-1-es csapatánál. Lewis Hamilton és Charles Leclerc között egyre nagyobb a feszültség, az Olasz Nagydíjon hazai közönség előtt versenyző Scuderia nem tudott kiemelkedő eredményt elérni. Fred Vasseur csapatfőnök alatt is inog a talaj, a francia mérnköt hamarosan kirúghathják.

A Forma-1-es Olasz Nagydíj finoman szólva sem sikerült álomszerűen a Ferrari számára. Lewis Hamilton és Charles Leclerc már a rajt után majdnem összeütközött, utóbbi pedig három körrel később nem is úszta meg a balesetet. A monacói pilóta elvesztette az uralmát az autója fölött, és a gumifalba csapódott, így számára korán véget ért a verseny. Brit csapattársa ugyan pontszerző helyen zárt, de a dobogóra nem tudott felférni, csupán a hatodik helyen ért célba.

Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari drives during the Formula 1 Italian Grand Prix at the Autodromo Nazionale di Monza in Monza, Italy, on September 6, 2026. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton nem volt elégedett a monzai futam után
Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

Lewis Hamilton elégedetlen, áll a bál a Ferrarinál

A monzai versenyhétvége után Hamilton kifakadt, a hétszeres világbajnok Leclerc-t hibáztatta, de csapata döntéseit is kritikával illette. Fred Vasseur csapatfőnök reagált az elhangzottakra, miszerint most érkezett el az idő a csapatutasítások megfontolására. A tabellát vezető Kimi Antonelli előnye jelenleg 76 pont Hamilton előtt, Leclerc előtt pedig már 112 pont, de a brit esélyei is jelentősen csökkennek. 

A Mercedes versenyzőjének az utolsó tíz futam mindegyikén elég lenne a 2. helyen célba érnie a brit mögött a világbajnoki címhez. 

Hamilton ráadásul idén csupán egyetlen győzelmet aratott, így ez a forgatókönyv egyébként is túlságosan elrugaszkodottnak tűnik. A hétszeres világbajnok csalódottan is értékelte saját vb-esélyeit, elmondása szerint már késő bármit tenni ahhoz, hogy utolérje Antonellit az élen.

Charles Leclerc and Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari speak on the fanzine stage during the qualifying session of the Formula 1 Italian Grand Prix at the Autodromo Nazionale di Monza in Monza, Italy, on September 5, 2026. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton és Charles Leclerc között egyre feszültebb a légkör
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Veszélyben a Ferrari-csapatfőnök jövője

A Ferrari ezt a szezont is lassan elengedheti, de még nagyobb baj lehet a csapatnál a Hamilton és Leclerc között fokozódó feszültség. Fred Vasseur feladata a világbajnoki cím elhódítása lenne, ám elődeihez hasonlóan egyelőre ő sem tudja megtörni a csapat 2008 óta tartó sikertelenségét. A korábbi F1-es sztár, a szakértőként tevékenykedő Ralf Schumacher szerint a francia mérnökön csattanhat az ostor a kudarcok miatt.

„Nem vagyok benne biztos, mit jelent mindez Fred Vasseur számára. 

Egy ilyen szereplés Olaszországban, amikor a Ferrari elnöke is a helyszínen tartózkodik, olyan kínos helyzet, amelyet senki sem lát szívesen. A csalódottság óriási” 

– mondta Schumacher, aki szerint az 58 éves szakember napjai meg lehetnek számlálva.

Fred Vasseur, team principal of Scuderia Ferrari, is in the paddock before the Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia at Autodromo Nazionale Monza in Monza, Italy, on September 5, 2026. (Photo by Piotr Zajac/NurPhoto) (Photo by Piotr Zajac / NurPhoto via AFP)
Inog a talaj Fred Vasseur alatt
Fotó: PIOTR ZAJAC / NurPhoto

A Ferrari jövője kapcsán az a hír is felröppent, hogy 2027-től a Red Bull korábbi csapatfőnöke, az osztrák istállótól tavaly kirúgott Christian Horner kerülhet az olasz alakulat élére.

Hamiltonnak egyre kevesebb az esélye pályafutása nyolcadik vb-címére, a Ferrari a szezon hátralévő részében komoly problémákkal küzdhet. Jelen állás szerint szinte csodára lenne szükség ahhoz, hogy a csapat elégedetten és jó eredményekkel zárja a 2026-os évadot.

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