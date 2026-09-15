Lewis Hamilton elégedetlensége nem új keletű, és a számára balul sikerült Forma-1-es Spanyol Nagydíj után csak fokozódott. A hétszeres világbajnok a szezon során többször is bírálta a Ferrari stratégiai döntéseit és a versenyhétvégék lebonyolítását, miközben a csapat működésével kapcsolatban is változtatásokat sürgetett. A brit pilóta és Frédéric Vasseur csapatfőnök között emiatt érezhetően megváltozott a korábbi kapcsolat, a francia szakember ugyanis már kevésbé nyitott Hamilton radikálisabb kéréseire.
Lewis Hamilton kemény változtatásokat sürget
Minden bizonnyal a 41 éves pilóta újabb kérése sem arat majd osztatlan sikert a Scuderiánál. Az F1 Oversteer információi szerint
a Ferrari sztárja a versenyhétvégéken dolgozó kulcsszemélyzet egyes tagjainak menesztését szorgalmazza.
Hamilton a csapattársával, Charles Leclerc-rel való versenyzés szabályozását is szerette volna egyértelműbbé tenni. A monzai incidens után ismét felvetette, hogy a Ferrarinak szüksége lenne a házon belüli csatákra vonatkozó világos szabályokra, hasonlóan ahhoz, ahogy Toto Wolff irányítása alatt a Mercedes működött. A Ferrari azonban továbbra is egyenlő bánásmódot alkalmaz a két pilótával.
A nyolcadik vb-címéről álmodó Hamilton most elsősorban azt akarja elérni, hogy a Ferrari még a 2027-es szabályváltozások előtt megfelelően átalakítsa a működését. Az olasz istállónak azonban komoly feladata lesz, ha valóban versenyre akar kelni a jelenleg szinte megállíthatatlannak tűnő Mercedes és Kimi Antonelli ellen. A fiatal olasz már 101 ponttal előzi meg Hamiltont a világbajnokságban, aki maga is elismerte: jelenleg nincs reális esélye utolérni korábbi csapatát és annak új sztárját.
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