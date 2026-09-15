Lewis Hamilton elégedetlensége nem új keletű, és a számára balul sikerült Forma-1-es Spanyol Nagydíj után csak fokozódott. A hétszeres világbajnok a szezon során többször is bírálta a Ferrari stratégiai döntéseit és a versenyhétvégék lebonyolítását, miközben a csapat működésével kapcsolatban is változtatásokat sürgetett. A brit pilóta és Frédéric Vasseur csapatfőnök között emiatt érezhetően megváltozott a korábbi kapcsolat, a francia szakember ugyanis már kevésbé nyitott Hamilton radikálisabb kéréseire.

Lewis Hamilton egyre keményebb kéréseket vet fel a Ferrarinál

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Lewis Hamilton kemény változtatásokat sürget

Minden bizonnyal a 41 éves pilóta újabb kérése sem arat majd osztatlan sikert a Scuderiánál. Az F1 Oversteer információi szerint

a Ferrari sztárja a versenyhétvégéken dolgozó kulcsszemélyzet egyes tagjainak menesztését szorgalmazza.

Hamilton a csapattársával, Charles Leclerc-rel való versenyzés szabályozását is szerette volna egyértelműbbé tenni. A monzai incidens után ismét felvetette, hogy a Ferrarinak szüksége lenne a házon belüli csatákra vonatkozó világos szabályokra, hasonlóan ahhoz, ahogy Toto Wolff irányítása alatt a Mercedes működött. A Ferrari azonban továbbra is egyenlő bánásmódot alkalmaz a két pilótával.

🚨| Lewis Hamilton has reportedly requested the replacement of certain key figures in trackside operations, and his relationship with Frédéric Vasseur is reportedly no longer what it once was.



Via: Corriere della Sera #F1 #LewisHamilton pic.twitter.com/j45IAEs75g — Sportskeeda Pit Stop (@SKPitStop) September 15, 2026

A nyolcadik vb-címéről álmodó Hamilton most elsősorban azt akarja elérni, hogy a Ferrari még a 2027-es szabályváltozások előtt megfelelően átalakítsa a működését. Az olasz istállónak azonban komoly feladata lesz, ha valóban versenyre akar kelni a jelenleg szinte megállíthatatlannak tűnő Mercedes és Kimi Antonelli ellen. A fiatal olasz már 101 ponttal előzi meg Hamiltont a világbajnokságban, aki maga is elismerte: jelenleg nincs reális esélye utolérni korábbi csapatát és annak új sztárját.