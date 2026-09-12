Lewis Hamilton balesete miatt kellett piros zászlóval megszakítani a Forma–1-es Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzését. A Ferrari hétszeres világbajnoka mintegy 25 percnyi körözés után az 1-es kanyarban csapta falnak autóját, amely alaposan összetört. A maranellói szerelőkre így komoly versenyfutás vár az idővel, hiszen mindössze néhány órájuk maradt arra, hogy rendbe hozzák a Ferrarit a délutáni időmérőre.

Lewis Hamilton balesete szakította meg a szabadedzést Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Lewis Hamilton balesete szakította meg a szabadedzést

A becsapódást követően Hamilton megpróbálta saját erejéből visszavinni az autót a bokszba, csapata azonban rádión arra kérte, hogy álljon félre. A brit végül leparkolta a sérült Ferrarit, miközben a versenyirányítás piros zászlóval megállította a körözést. Az első szárny és az orrkúp biztosan megsérült, és a jelek szerint a felfüggesztés is károsodhatott. A Ferrari számára ezért most az a legfontosabb feladat, hogy a kvalifikáció kezdetéig ismét bevethető állapotba hozza Hamilton autóját.

A megszakítás pillanatában Charles Leclerc állt az élen Kimi Antonelli és Lando Norris előtt, míg Hamilton a negyedik helyet foglalta el.

A történtek különösen rosszkor jöttek Hamilton számára, a Ferrari ugyanis biztató formát mutatott a madridi hétvége pénteki napján. A brit versenyző az első két szabadedzés után arról beszélt, hogy sikerült jobban kiaknáznia az autó erősségeit, és arra számított, hogy az időmérőre további előrelépést tehetnek.

Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳



Here is how the incident unfolded... 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YDTN59NAlC — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

A gyakorlást végül a vb-pontversenyben listavezető Kimi Antonelli nyerte, a második helyen Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája végzett, míg a harmadik leggyorsabb időt Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája autózta.