Lewis Hamilton balesete miatt kellett piros zászlóval megszakítani a Forma–1-es Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzését. A Ferrari hétszeres világbajnoka mintegy 25 percnyi körözés után az 1-es kanyarban csapta falnak autóját, amely alaposan összetört. A maranellói szerelőkre így komoly versenyfutás vár az idővel, hiszen mindössze néhány órájuk maradt arra, hogy rendbe hozzák a Ferrarit a délutáni időmérőre.
Lewis Hamilton balesete szakította meg a szabadedzést
A becsapódást követően Hamilton megpróbálta saját erejéből visszavinni az autót a bokszba, csapata azonban rádión arra kérte, hogy álljon félre. A brit végül leparkolta a sérült Ferrarit, miközben a versenyirányítás piros zászlóval megállította a körözést. Az első szárny és az orrkúp biztosan megsérült, és a jelek szerint a felfüggesztés is károsodhatott. A Ferrari számára ezért most az a legfontosabb feladat, hogy a kvalifikáció kezdetéig ismét bevethető állapotba hozza Hamilton autóját.
A megszakítás pillanatában Charles Leclerc állt az élen Kimi Antonelli és Lando Norris előtt, míg Hamilton a negyedik helyet foglalta el.
A történtek különösen rosszkor jöttek Hamilton számára, a Ferrari ugyanis biztató formát mutatott a madridi hétvége pénteki napján. A brit versenyző az első két szabadedzés után arról beszélt, hogy sikerült jobban kiaknáznia az autó erősségeit, és arra számított, hogy az időmérőre további előrelépést tehetnek.
A gyakorlást végül a vb-pontversenyben listavezető Kimi Antonelli nyerte, a második helyen Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája végzett, míg a harmadik leggyorsabb időt Oscar Piastri, a McLaren ausztrál pilótája autózta.