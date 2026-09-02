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A Red Bull pilótája, Isack Hadjar a Forma-1-es Olasz Nagydíjat is kihagyja. Az osztrák istálló a másik versenyzőjének is ad némi pihenőt, Max Verstappen nem ül autóba az első szabadedzésen.

A Red Bull francia pilótájának még a Forma-1-es Holland Nagydíj előtt sérült meg a csuklója, ami azóta sem jött teljesen rendbe. Max Verstappen csapattársa, Isack Hadjar Monzában sem térhet vissza, a 21 éves versenyzőre újabb kényszerpihenő vár.

Max Verstappen csapattársa, Isack Hadjar a Forma-1-es Olasz Nagydíjról is lemarad
Max Verstappen csapattársa, Isack Hadjar a Forma-1-es Olasz Nagydíjról is lemarad
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Max Verstappen csapattársa újabb futamot hagy ki

Hadjar ugyan a paddockban már ott volt a legutóbbi hétvégén, ám a védőkötést még nem tudta levenni az alkarjáról. A Red Bull nem meri kockáztatni a fiatal pilóta egészségét, ezért a zandvoorti futamhoz hasonlóan Monzában is Liam Lawsont ülteti a francia helyére.

A Hollandiában balesetet szenvedett Verstappen is kap némi pihenőt Olaszországban, ám más okból kifolyólag, mint Hadjar. 

A négyszeres világbajnok teljesen egészséges, de az első szabadedzést kihagyja, 

az autóját a japán Ivasza Ajumu vezeti majd. A 24 éves versenyző számára ez már a harmadik pénteki gyakorlás lesz az idei szezonban az energiaitalos csapattal. A Red Bull ezzel a lépéssel folytatja a kötelező fiatalpilóta-tesztek teljesítését a jelenlegi évadban.

A Forma-1-es Holland Nagydíj Lando Norris sikerével ért véget, a vb-címvédő brit sorozatban második futamgyőzelmét aratta a 2026-os idényben. Az egyéni pontversenyt továbbra is Kimi Antonelli vezeti, az ifjú olasz a hétvégén saját közönsége előtt bizonyíthat. A Forma-1-es Olasz Nagydíjon pokoli hőség várható, a pilóták számára komoly nehézséget okozhat majd az időjárás.

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