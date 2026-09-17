A különleges versenyen Max Verstappennek 30 kör állt rendelkezésére, hogy minden riválisát utolérje és megelőzze. A résztvevők egy úgynevezett „jokerkört” is használhattak, amely során jelentősen levághatták a pályát. Ezt a lehetőséget a holland Forma-1-es sztár is megkapta, ám a verseny közben a szervezők újabb csavart vittek a történetbe.

Max Verstappen nem mindennapi versenyen vett részt

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Max Verstappen 100 gokartos ellen

Mivel a Red Bull F1-es pilótája elképesztő tempóban dolgozta le a hátrányát, a versenyigazgató úgy döntött, hogy az utolsó négy versenyző még egyszer használhatja a „jokerkört”.

Verstappen ugyanis már az első körben több mint hatvan ellenfelét hagyta maga mögött.

A mezőny elején többen beragadtak vagy balesetbe keveredtek, amit a Red Bull pilótája könyörtelenül kihasznált.

A negyedik körben Verstappen már a legjobb húsz között haladt, két körrel később pedig bekerült a top tízbe. Az élen állók ekkorra jelentős előnyt építettek ki, de a holland nem adta fel. Amikor már csak hárman maradtak előtte, az ellenfelek megpróbáltak összedolgozni: egymás mellett helyezkedtek el, hogy minél kevesebb helyet hagyjanak Verstappennek az előzéshez.

A trükk azonban csak egy rövid ideig működött. Verstappen megtalálta a rést, megelőzte az utolsó riválisokat is, és ezzel teljesítette a különleges kihívást.

A négyszeres világbajnoknak mindössze 14 körre és 35 percre volt szüksége ahhoz, hogy a 101. helyről indulva mind a 100 amatőr gokartost maga mögött hagyja.

A nem mindennapi kihívásnak magyar érdekeltsége is volt, ugyanis gokartba ült Osbáth Norbert, a PamKutya tartalomgyártó duó egyik tagja.

“THIS IS MY FIRST WIN OF THE YEAR, SO I’M TAKING IT.” 😭



Max Verstappen after winning the Max vs 100 karting race. 😂#F1 | #MaxVs100 pic.twitter.com/DN0EfzrwIZ — Everything Formula (@evrythngformu1a) September 16, 2026

Max Verstappen legyőzte 100 riválisát

A különleges silverstone-i verseny így látványos Verstappen-diadallal zárult, a 28 éves sztár pedig viccesen meg is jegyezte, hogy megvan az idei első győzelme.

„Azt hittem, az első köröm teljes katasztrófa lesz, ám páran túlságosan izgatottak voltak, és összeütköztek előttem.

Ez valamennyire segített a dolgomon, mindenesetre fantasztikusan éreztem magam” – idézte a Motorsport a hollandot, aki most már a következő versenyhétvégére, a Forma-1-es Azeri Nagydíjra készül.