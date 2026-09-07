Max Verstappen a hatodik helyet csípte el a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérőjén, a vasárnapi futamon viszont a harmadik helyen zárt, így ötödször állhatott dobogóra a 2026-os szezonban.
Mi történt Max Verstappennel a Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérőjén?
A Red Bull négyszeres világbajnokáról egy furcsa felvétel kezdett el terjedni a közösségi oldalakon.
A holland pilóta még az időmérő idején került kínos helyzetbe,
ugyanis amikor kiszállt az autójából, a versenyruházata fenékrészén egy nagy barna folt éktelenkedett. Sokan a legnyilvánvalóbb és legmegdöbbentőbb dologra gyanakodtak, méghozzá arra, hogy Verstappen nem tudta visszatartani a szükségleteit.
A monzai versenyhétvége során egyébként a holland sztár sokat panaszkodott az autóra, a Red Bullt többek között egy szerény képességű Fiat Puntóhoz és egy teknőshöz is hasonlította.
„Barátom, kevesebb teljesítményem van, mint egy Fiat Puntónak! Nem tudok mit csinálni.
Még a többiekkel sem tudok harcolni. Ha nincs előttem valaki szélárnyéka, túl lassú vagyok” – panaszkodott Verstappen, aki a futam során egyáltalán nem élvezte, hogy az egyenesekben úgy hagyták ott, „mint egy teknőst”.
A Forma-1-es Olasz Nagydíjat a Mercedes szupertehetsége, a 20 éves Kimi Antonelli nyerte, az olasz pilóta jelenleg 66 ponttal előzi meg csapattársát, George Russellt.
- Kapcsolódó cikkek