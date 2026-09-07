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A Red Bull pilótájáról kínos felvétel kezdett terjedni az interneten. A Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérőjén Max Verstappen fenekén egy furcsa barna folt tűnt fel, az erről készült videók pedig alaposan bejárták a közösségi oldalakat.

Max Verstappen a hatodik helyet csípte el a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérőjén, a vasárnapi futamon viszont a harmadik helyen zárt, így ötödször állhatott dobogóra a 2026-os szezonban.

Max Verstappen during the Formula 1 Pirelli Gran Premio d'Italia 2026 at Autodromo Nazionale Monza in Monza, on September 6, 2026. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Max Verstappen a harmadik helyen végzett a Forma-1-es Olasz Nagydíjon
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Mi történt Max Verstappennel a Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérőjén?

A Red Bull négyszeres világbajnokáról egy furcsa felvétel kezdett el terjedni a közösségi oldalakon. 

A holland pilóta még az időmérő idején került kínos helyzetbe, 

ugyanis amikor kiszállt az autójából, a versenyruházata fenékrészén egy nagy barna folt éktelenkedett. Sokan a legnyilvánvalóbb és legmegdöbbentőbb dologra gyanakodtak, méghozzá arra, hogy Verstappen nem tudta visszatartani a szükségleteit. 

A monzai versenyhétvége során egyébként a holland sztár sokat panaszkodott az autóra, a Red Bullt többek között egy szerény képességű Fiat Puntóhoz és egy teknőshöz is hasonlította.

„Barátom, kevesebb teljesítményem van, mint egy Fiat Puntónak! Nem tudok mit csinálni. 

Még a többiekkel sem tudok harcolni. Ha nincs előttem valaki szélárnyéka, túl lassú vagyok” – panaszkodott Verstappen, aki a futam során egyáltalán nem élvezte, hogy az egyenesekben úgy hagyták ott, „mint egy teknőst”.

A Forma-1-es Olasz Nagydíjat a Mercedes szupertehetsége, a 20 éves Kimi Antonelli nyerte, az olasz pilóta jelenleg 66 ponttal előzi meg csapattársát, George Russellt.

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