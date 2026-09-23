Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Elmarad a Magyar Nagydíj 2027-ben. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra, de jövőre biztosan nem szerepel a programban.

Jövőre nem rendezik meg a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíját. A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es MotoGP versenynaptárban.

A MotoGP mezőnye jövőre nem érinti Magyarországot
A MotoGP mezőnye jövőre nem érinti Magyarországot Fotó: Facebook

A MotoGP 33 év után tért vissza Magyarországra

Kiemelték ugyanakkor, a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra, a sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A királykategóriában mindkét alkalommal a spanyol Márc Márquez diadalmaskodott a Magyar Nagydíjon. A MotoGP magyarországi fordulója már idén veszélyben volt, végül a Hungaroring Sport Zrt. március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni - írja az MTI.

Óriási botrány: arcon ütötte a bírót a MotoGP sztárja – videó
"Ez teljesen váratlan volt!" - magát is meglepte a nap győztese a MotoGP-n

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!