Nagyszerű volt egy pole pozícióval visszavágni Pierre Gasly elvett dobogós helyezéséért az Alpine-nak. Steve Nielsen csapatfőnök úgy fogalmazott, élete hátralévő részében bosszantani fogja, hogy a francia pilótájukat megfosztották a F1-es Monacói Nagydíjon elért harmadik helyétől. Az egész csapat a padlóra került a hírtől, de nagyon mélyről a világ tetejére jutottak vissza azzal, hogy az Olasz Nagydíj időmérőjén a leggyorsabbak voltak.

Pierre Gasly nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérőjét

Fotó: Alberto Vimercati / PsnewZ via ZUMA Press

Forma-1-es Olasz Nagydíj (Monza)

vasárnap 15.00, tv: M4 Sport

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) három hónap után változtatott újra az Forma-1-es Monacói Nagydíj végeredményén. Az Alpine pilótája, Pierre Gasly harmadikként ért célba, azonban boxutcai gyorshajtás miatt megbüntették, és a hetedik helyre esett vissza. Az első fordulat akkor következett, amikor a francia versenyző visszakapta dobogós helyezését a boxutca hosszának hibás hivatalos meghatározása miatt. A McLaren és a Red Bull azonban megtámadta ezt a döntést, a fellebbviteli bíróság pedig úgy ítélte meg, hogy a büntetések visszaállítása indokolt. Ezt követte, hogy Flavio Briatore elfogultsággal vádolta az ügyben eljáró bírói testület egyik tagját, Filippo Marchinót – akinek állítása szerint korábban kapcsolatai voltak a McLarennel. Az FIA közleményben úgy reagált, továbbra is elkötelezettek bíráik függetlensége és pártatlansága, valamint az igazságszolgáltatási eljárás sérthetetlensége mellett.

Megloptak minket. Nem hiszem, hogy ezzel itt vége van. Teljesen világos, hogy milyen sebességgel mentünk a boxutcában. Sokféle interpretáció létezik, megy a jogi dobálózás oda-vissza, olyan problémákról, amik túlmutatnak a sportoldalon. Szomorú látni, hogy ilyesmi dönt az eredményről. De a pályán én harmadikként értem célba

– nyilatkozta a történtek után Gasly.

Az Olasz Nagydíjon vágtak vissza az elvett dobogós helyezésért

Az Alpine elfogadta a döntést, de Steve Nielsen bevallása szerint a csapat tagjai a padlóra kerültek. Mindössze két nap alatt viszont nagyon mélyről a világ tetejére jutottak azzal, hogy nagy meglepetésre Gasly nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérőjét. A csapatfőnök szerint sikerült visszavágniuk.

Ez nagyszerű! Képzelhetik, milyen volt a hangulat a csapatban, amikor megkaptuk a hírt Monacóról. Ez az igazat megvallva életem hátralévő részéig bosszantani fog, de nagyszerű egy pole pozícióval visszavágni

– fogalmazott a Sky Sportsnak Steve Nielsen.

Ha két-három napja kérdeznek, a padlón voltunk. Nagyon mélyről jutottunk a világ tetejére mindössze két nap alatt. Elképesztő

– tette hozzá csapatfőnök.