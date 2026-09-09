A 11 éves, „Ace” becenéven ismert Robin Räikkönen 2027-től csatlakozik a Red Bull utánpótlásprogramjához, hogy tovább építse versenyzői karrierjét.

Robin Räikkönent generációs tehetségként kezelik

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

A Red Bull az elmúlt években bebizonyította, hogy a Forma–1 egyik legerősebb juniorprogramjával rendelkezik. A program korábbi növendékei között találjuk a négyszeres világbajnok Max Verstappent, a spanyol Carlos Sainzot, valamint az idei szezon egyetlen újoncát, a svéd-brit Arvid Lindbladot is.

Kimi Räikkönen kisfia a Red Bullhoz igazolt

A fiatal Räikkönent generációja egyik legígéretesebb tehetségeként tartják számon. Már több gokartbajnokságban is megcsillogtatta vezetési képességeit, a továbbiakban pedig különböző versenyzői kategóriákban bizonyíthat.

Olyan meggyőző és átfogó programot kínálnak, amelynek segítségével Robin fejlődését az elkövetkező években is támogatják és gondozzák, valamint minden szükséges tapasztalatot biztosítanak számára ahhoz, hogy kibontakoztassa tehetségét. Ezt a tehetséget eddigi gokartos szereplései során már bőségesen megmutatta”

– mondta a szerződés aláírása után Kimi Räikkönen, aki 2007-ben világbajnoki címet nyert a Ferrari pilótájaként.

„A Red Bull Junior Team évek óta elképesztő sikereket ér el. Öregdiákjai között sok más kiváló pilóta mellett olyan versenyzők vannak, mint Sebastian Vettel vagy Max Verstappen. Robin ezért nagy alázattal csatlakozik ehhez a rangos programhoz, és minden tőle telhetőt meg fog tenni azért, hogy megszolgálja a Red Bull belé vetett bizalmát” – tette hozzá a „Jégembernek” becézett finn legenda.

Welcome to the Red Bull family, Robin Räikkönen 🤝



One of the most promising young talents of his generation, the young Finn will become part of our driver development programme from 2027 🇫🇮#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/HVauYrDskw — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 9, 2026

„Robin már a gokartversenyeken is kivételes képességekről tett tanúbizonyságot. Gyorsasága, versenyzési érzéke és természetes tehetsége a korosztálya egyik legígéretesebb fiatal versenyzőjévé tették. Ugyanakkor lenyűgöző az érettsége, a nyugodt hozzáállása és az egyértelmű összpontosítása a vezetésre” – méltatta az új szerzeményt Laurent Mekies, a Forma–1-es Red Bull csapatfőnöke.

Mekies elárulta, hogy lépésről lépésre szeretnék fejleszteni a fiatal pilótát, anélkül, hogy szükségtelen nyomást helyeznének a vállára. Hangsúlyozta, hogy a motorsportban hosszú út áll Robin Räikkönen előtt, a Red Bull pedig megadja neki azt az időt és támogatást, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy a lehető legjobban kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket.