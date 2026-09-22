Ahogy az Origo is megírta, Isack Hadjarnak az augusztusi Holland Nagydíjra való felkészülés részeként végzett edzőtermi tréning során sérült meg a csuklója. A Red Bull pilótájának emiatt három futamot kellett kihagynia, így nem ülhetett a volán mögé Zandvoortban, Monzában, valamint Madridban sem.

A francia Isack Hadjar visszatér a Red Bull volánja mögé az F1-es Azeri Nagydíjon

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto via AFP

Hadjar sérülése miatt az új-zélandi Liam Lawsonnak, a Red Bull testvércsapatának pilótájának kellett beugrania, míg a Racing Bullsnál a megüresedett helyet a japán Cunoda Júki vette át, aki jelenleg tartalékversenyzőként tevékenykedik az energiaitalos istállónál.

Isack Hadjar visszatér a Red Bull volánja mögé az Azeri Nagydíjon

Hadjar felépülésével Lawson most visszatér a Racing Bullshoz, Cunoda pedig ismét tartalékversenyző lesz, bár a japán pilóta továbbra is szeretne teljes munkaidőben visszatérni a Forma–1-be.

Hadjar távollétében ez a három futam fontos lehetőséget jelentett Lawson és Cunoda számára, mivel a testvércsapatok 2027-es felállását egyelőre nem erősítették meg nyilvánosan.

Lawson a három versenyhétvége során 14 pontot szerzett, ez több, mint amennyit 2025-ben szerzett, amikor rövid ideig Max Verstappen csapattársa volt a Red Bullnál. Cunoda eközben egy pontot gyűjtött, miközben egyre jobban megismerte az autót, ráadásul Zandvoortban csapattársa, Arvid Lindblad előtt végzett.

„A csapat őszintén szeretné megköszönni Liamnek az elmúlt három futamon tanúsított professzionalizmusát, elkötelezettségét és kemény munkáját” – idézi a The Athletic a Red Bull közleményét.

Nehéz körülmények között ugrott be, ennek ellenére többször is lenyűgöző teljesítményt nyújtott, és sokat segített a csapatnak.”

A felépülési folyamat során a Red Bull hangsúlyozta, hogy Hadjar „biztatóan halad” a rehabilitációval. A francia versenyző jelen volt a versenyeken, és figyelemmel követte az adatokat is, ugyanakkor az új generációs autók esetében fontos, köridőkkel kapcsolatos tapasztalatoktól esett el.

Hadjar idei szezonja remekül alakul: Monacóban dobogós helyezést szerzett, és mindössze három futamon nem szerzett pontot. Emellett három alkalommal is gyorsabbnak bizonyult az időmérő edzésen csapattársánál, a négyszeres világbajnok Max Verstappennél.