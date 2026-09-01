A Ferrari kedden mutatta be a hazai versenyhétvégére készített festését, és további részleteket is közölt a Michael Schumacher istállóhoz való csatlakozásának 30. évfordulója alkalmából tervezett eseményekről.

Michael Schumacher öt világbajnoki címet nyert a Ferrari pilótájaként

Fotó: Jean-Philippe Ksiazek / AFP

Schumacher a Ferrari versenyzőjeként 1996 és 2006 között ötöt nyert meg hét világbajnoki címéből, ezzel pedig a csapat történetének legeredményesebb pilótájává vált. Első ferraris idényében, 1996-ban megszerezte a Scuderia első Olasz Nagydíj-győzelmét Monzában.

Michael Schumacher öröksége előtt tiszteleg a Ferrari

Schumacher tiszteletére a Ferrari ezen a hétvégén az 1996-os versenyautó festését idéző dizájnt használ majd. Az autókon retró rajtszámok és fehér szárnyak jelennek meg, míg a megszokott fehér helyett a motorborítás és a pilótafülke környéke is vörös lesz.

The SF-26: Monza edition ❤️ pic.twitter.com/PlBj40zZCw — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 1, 2026

Charles Leclerc és Lewis Hamilton autóin egyaránt szerepel majd Schumacher személyes logója, valamint hét fehér csillag – egy-egy az általa megnyert világbajnoki címeket jelképezve – az autó orrán. A versenyzők ezen a hétvégén különleges versenyoverallban, kesztyűben és cipőben is versenyeznek majd.

A Ferrari három, Schumacher által vezetett autó kiállításával is tiszteleg a hétszeres világbajnok előtt. Az 1996-os első ferraris szezonjának autója, a Ferrari F310 mellett látható lesz Schumacher utolsó Ferrarija, a 2006-os 248 F1, valamint az F2002 is, amely a német pilóta egyik legkiemelkedőbb F1-es szezonjának autója volt.

A The Athletic azt írja, hogy Schumacher 2002-es csapattársa, Rubens Barrichello szombaton bemutató körön vezeti majd az F2002-est Monzában. A brazil pilóta Schumacher mind az öt, Ferrarival megnyert világbajnoki címének évében a csapattársa volt, és a 2002-es autóval ő maga is győzni tudott Monzában.

Egy másik korábbi Ferrari-versenyző, Sebastian Vettel vasárnap szintén az F2002 volánja mögé ül, és a futam előtt bemutató kört tesz meg vele. Vettel 2015 és 2020 között versenyzett a Ferrari színeiben, és Schumachert is az egyik példaképének tekintette.

Barrichello és Schumacher remek párost alkottak a Ferrarinál

Fotó: Torsten Blackwood / AFP

Miután Schumacher a 2006-os szezon végén eredetileg visszavonult a Forma–1-től, 2009-ben azt tervezte, hogy visszatér a Ferrarihoz, és a sérült Felipe Massa helyére ül be a szezon közben. Egy nyakprobléma azonban megakadályozta abban, hogy újra együtt dolgozzon az olasz csapattal.

Schumacher 2010-ben a Mercedes színeiben tért vissza teljes munkaidős versenyzőként, utolsó Forma–1-es nagydíját pedig a 2012-es szezon végén teljesítette.

Hét világbajnoki címét azóta Lewis Hamilton is beállította, aki 2025 elején csatlakozott a Ferrarihoz. A brit versenyző a Forma–1 történetének egyetlen olyan pilótája, aki Schumacher 91 nagydíjgyőzelmét is felülmúlta.