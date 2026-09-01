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Különleges festéssel készül a Ferrari a Forma-1-es Olasz Nagydíjra, amellyel a legendás Michael Schumacher öröksége előtt tiszteleg. Schumacher ferraris pályafutásának 30. évfordulója alkalmából a csapat számos különleges programmal és látványos megemlékezéssel készül a monzai hétvégére.

A Ferrari kedden mutatta be a hazai versenyhétvégére készített festését, és további részleteket is közölt a Michael Schumacher istállóhoz való csatlakozásának 30. évfordulója alkalmából tervezett eseményekről. 

Michael Schumacher öt világbajnoki címet nyert a Ferrari pilótájaként
Michael Schumacher öt világbajnoki címet nyert a Ferrari pilótájaként 
Fotó: Jean-Philippe Ksiazek / AFP

Schumacher a Ferrari versenyzőjeként 1996 és 2006 között ötöt nyert meg hét világbajnoki címéből, ezzel pedig a csapat történetének legeredményesebb pilótájává vált. Első ferraris idényében, 1996-ban megszerezte a Scuderia első Olasz Nagydíj-győzelmét Monzában.

Michael Schumacher öröksége előtt tiszteleg a Ferrari

Schumacher tiszteletére a Ferrari ezen a hétvégén az 1996-os versenyautó festését idéző dizájnt használ majd. Az autókon retró rajtszámok és fehér szárnyak jelennek meg, míg a megszokott fehér helyett a motorborítás és a pilótafülke környéke is vörös lesz.

Charles Leclerc és Lewis Hamilton autóin egyaránt szerepel majd Schumacher személyes logója, valamint hét fehér csillag – egy-egy az általa megnyert világbajnoki címeket jelképezve – az autó orrán. A versenyzők ezen a hétvégén különleges versenyoverallban, kesztyűben és cipőben is versenyeznek majd.

A Ferrari három, Schumacher által vezetett autó kiállításával is tiszteleg a hétszeres világbajnok előtt. Az 1996-os első ferraris szezonjának autója, a Ferrari F310 mellett látható lesz Schumacher utolsó Ferrarija, a 2006-os 248 F1, valamint az F2002 is, amely a német pilóta egyik legkiemelkedőbb F1-es szezonjának autója volt.

A The Athletic azt írja, hogy Schumacher 2002-es csapattársa, Rubens Barrichello szombaton bemutató körön vezeti majd az F2002-est Monzában. A brazil pilóta Schumacher mind az öt, Ferrarival megnyert világbajnoki címének évében a csapattársa volt, és a 2002-es autóval ő maga is győzni tudott Monzában.

Egy másik korábbi Ferrari-versenyző, Sebastian Vettel vasárnap szintén az F2002 volánja mögé ül, és a futam előtt bemutató kört tesz meg vele. Vettel 2015 és 2020 között versenyzett a Ferrari színeiben, és Schumachert is az egyik példaképének tekintette.

Ferrary driver Rubens Barrichello (L) of Brasil displays his trophy for second place as teammate and former two-time world champion Michael Schumacher (R) of Germany applauds on the podium of the Australian Formula One Grand Prix in Melbourne, 12 March 2000. Michael Schumacher won the first race of the season with a time of 1:34:01.987 - 11.415 seconds ahead of Barrichello. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO/Torsten BLACKWOOD (Photo by TORSTEN BLACKWOOD / AFP)
Barrichello és Schumacher remek párost alkottak a Ferrarinál
Fotó: Torsten Blackwood / AFP

Miután Schumacher a 2006-os szezon végén eredetileg visszavonult a Forma–1-től, 2009-ben azt tervezte, hogy visszatér a Ferrarihoz, és a sérült Felipe Massa helyére ül be a szezon közben. Egy nyakprobléma azonban megakadályozta abban, hogy újra együtt dolgozzon az olasz csapattal.

Schumacher 2010-ben a Mercedes színeiben tért vissza teljes munkaidős versenyzőként, utolsó Forma–1-es nagydíját pedig a 2012-es szezon végén teljesítette.

Hét világbajnoki címét azóta Lewis Hamilton is beállította, aki 2025 elején csatlakozott a Ferrarihoz. A brit versenyző a Forma–1 történetének egyetlen olyan pilótája, aki Schumacher 91 nagydíjgyőzelmét is felülmúlta.

Schumachert a 2013 decemberében elszenvedett súlyos síbalesete óta nem láthatták nyilvánosan. A családja azóta is szigorúan őrzi a magánéletét, és nem hoz nyilvánosságra részleteket az egészségi állapotáról.

Fia, Mick Schumacher 2020-ban megnyerte a Forma–2-es bajnokságot, majd két szezont töltött a Forma–1-ben a Haas versenyzőjeként. Ezt követően sportautó-versenyzésre váltott, 2026 óta pedig az Egyesült Államokban az IndyCar-sorozatban versenyez.

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