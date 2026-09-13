Az F1-es Spanyol Nagydíjat a Mercedes pilótája, a 20 éves Kimi Antonelli nyerte, akinek gyakorlatilag az ölébe hullott a futamgyőzelem, amivel óriási lépést tett a világbajnoki cím megnyerése felé.

A világbajnoki címvédő Lando Norris remekül ment a Spanyol Nagydíjon

Fotó: Andrea Diodato / NurPhoto via AFP

Az olasz versenyző ezzel már 81 ponttal vezet a vb-pontversenyben csapattársa, George Russell előtt, míg a kiesett Lewis Hamiltont 101 ponttal előzi meg.

Antonelli nem érdemelt győzelmet a Spanyol Nagydíjon?

A Forma–1-es Spanyol Nagydíjon a pole-pozícióból rajtoló Lando Norris sokáig vezetett, azonban a 15. körben jött egy virtuális biztonsági autós fázis, ami Norrisnak volt a legrosszabb, mert Antonelli és Verstappen azonnal behajtottak a boxutcába. A brit pilóta viszont már elhagyta a boxutca bejáratát, így csak a következő körben tudott kiállni, és elvesztette remek pozícióját.

Norris végül a harmadik helyen ért célba, míg Antonelli pályafutása nyolcadik F1-es futamgyőzelmét aratta, az idei szezonban pedig hetedszer diadalmaskodott

Nagyon nehéz volt, egyáltalán nem volt egyértelmű. Jó érzés volt nyerni, de nem érzem édesnek, mert Lando érdemelte volna meg a győzelmet. De mindent egybevetve nagyon jó tempónk volt, úgyhogy azért örülünk”

– mondta a futam után a győztes Antonelli.

„Nem akarok a vb-győzelemre gondolni. Megyek tovább leszegett fejjel, aztán meglátjuk, hol végzek az év végén” – tette hozzá a Mercedes 20 éves pilótája, aki minden idők legfiatalabb Forma–1-es világbajnoka lehet.

Kimi Antonelli hatalmas lépést tett a világbajnoki cím felé

Fotó: Thomas Coex / AFP

„Megnézve a versenytempónkat, ez egy kiváló eredmény. Landónak nagyon rosszul jött ki a biztonsági autó, a végén nem is volt könnyű magam mögött tartanom. Igyekeztem életben tartani a gumikat, ez volt a legnehezebb feladat” – értékelt a második helyen végző Verstappen

„Elhaladtam a boxutca bejárata előtt, így nem tudtam mit csinálni. Gratulálok Kiminek és Maxnak.

Ez most elúszott, bár megérdemeltük volna a sikert, de ilyen az autóversenyzés. Nem tudni, mi lesz a szezon hátralévő részében, mert az eredmények nem jönnek könnyen. Tegnap nagyon jó volt az időmérő, és ma is tökéletes versenyem volt, csak nem volt szerencsém.

Megyünk tovább és próbálkozunk, úgyhogy lehetséges, hogy nyerünk még idén futamokat” – nyilatkozott a harmadik helyen végző Lando Norris.