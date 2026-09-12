A Forma-1-es Spanyol Nagydíj első pénteki szabadedzésén George Russell, a Mercedes brit pilótája autózta a legjobb időt, a második helyet pedig csapattársa, a vb-pontversenyben élen álló Andrea Kimi Antonelli szerezte meg.
A második gyakorláson a Mercedes 20 éves olasz pilótája diadalmaskodott, mögötte pedig a két Ferrarival a monacói Charles Leclerc és a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton végzett a második, illetve a harmadik helyen. A második szabadedzést piros zászlóval félbe kellett szakítani, mert Arvid Lindblad, a Racing Bulls 19 éves brit pilótája a 13-as kanyarnál a gumifalba csapódott. Ennek ellenére a svéd-brit versenyző a negyedik lett az edzésen.
A címvédő indulhat a pole-pozícióból a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon
A szombati délután harmadik szabadedzés is piros zászlóval indult, ugyanis a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a falhoz csapata a Ferrariját az utolsó kanyarban. Ráadásul a gyakorlás végén – melyen ismét Antonelli végzett az élen – a Haas pilótája, a brit Oliver Bearman is a falhoz csapódott egy jobbkanyar végén.
A szombat délutáni időmérő végül Bearman nélkül kezdődött, ugyanis az autója olyan mértékű sérüléseket szenvedett, hogy nem volt versenyképes.
A Q1 elején remek időt autózott a két Red Bull: sokáig az új-zélandi Liam Lawson állt az élen, mögötte pedig a négyszeres világbajnok Max Verstappen. Egy perccel a vége előtt aztán Antonelli állt az élre, az utolsó pillanatban pedig George Russell autózta a legjobb időt.
A Q2-ben Antonelli és Russell is remekül ment, és úgy tűnt, a Red Bull is rendkívül versenyképes lesz a vasárnapi futamon. A két Ferrari sokáig nem találta a tempóját, azonban öt perccel a vége előtt Hamilton feljött a harmadik helyre, Leclerc pedig a negyedik legjobb időt autózta. A Q2-ben végül Verstappen végzett az élen, Antonelli a második legjobb időt autózta, a két Ferrari pedig maradt a harmadik és negyedik helyen.
A legnagyobb meglepetést az Alpine pilótája, Franco Colapinto okozta, aki a nyolcadik legjobb időt autózta.
A Q3-ban a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton bekezdett egy 1:32.079-es idővel, amivel megelőzte a két Mercedest. A brit pilóta előnye azonban nem tartott ki, ugyanis az utolsó mért körén Antonelli 1:31.835-ös idővel az élre ugrott. Itt viszont még nem volt vége a történetnek, ugyanis a vb-címvédő Lando Norris a semmiből előhúzott egy 1:31.824-es kört, ezzel pedig a brit pilóta megszerezte szezonbeli harmadik pole pozícióját.
A második helyet végül Antonelli szerezte meg, a harmadik helyről pedig Verstappen indulhat a vasárnap 15:00-kor kezdődő futamon.
Teljes sokkban vagyok, ez óriási meglepetés. Ez volt talán az egész pályafutásom legjobb köre. Tudtam, mit akarok csinálni, de ami még fontosabb, hogy az agyam is végrehajtotta, amit akartam. Nagyon komoly adrenalin volt bennem. Közel vannak a falak, mégis magabiztosnak éreztem magam. Sokáig úgy éreztem, nem sikerült jól dolgoznom, de vettem egy nagy levegőt, és az utolsó körben életem egyik legjobb körét autóztam”
– mondta az időmérő után Lando Norris.
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