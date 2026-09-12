A Forma-1-es Spanyol Nagydíj első pénteki szabadedzésén George Russell, a Mercedes brit pilótája autózta a legjobb időt, a második helyet pedig csapattársa, a vb-pontversenyben élen álló Andrea Kimi Antonelli szerezte meg.

Arvid Lindblad balesete miatt félbe kellett szakítani a Spanyol Nagydíj második szabadedzését

Fotó: Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP

A második gyakorláson a Mercedes 20 éves olasz pilótája diadalmaskodott, mögötte pedig a két Ferrarival a monacói Charles Leclerc és a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton végzett a második, illetve a harmadik helyen. A második szabadedzést piros zászlóval félbe kellett szakítani, mert Arvid Lindblad, a Racing Bulls 19 éves brit pilótája a 13-as kanyarnál a gumifalba csapódott. Ennek ellenére a svéd-brit versenyző a negyedik lett az edzésen.

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A szombati délután harmadik szabadedzés is piros zászlóval indult, ugyanis a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a falhoz csapata a Ferrariját az utolsó kanyarban. Ráadásul a gyakorlás végén – melyen ismét Antonelli végzett az élen – a Haas pilótája, a brit Oliver Bearman is a falhoz csapódott egy jobbkanyar végén.

Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳



Here is how the incident unfolded... 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YDTN59NAlC — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

A szombat délutáni időmérő végül Bearman nélkül kezdődött, ugyanis az autója olyan mértékű sérüléseket szenvedett, hogy nem volt versenyképes.

A Q1 elején remek időt autózott a két Red Bull: sokáig az új-zélandi Liam Lawson állt az élen, mögötte pedig a négyszeres világbajnok Max Verstappen. Egy perccel a vége előtt aztán Antonelli állt az élre, az utolsó pillanatban pedig George Russell autózta a legjobb időt.

A Q2-ben Antonelli és Russell is remekül ment, és úgy tűnt, a Red Bull is rendkívül versenyképes lesz a vasárnapi futamon. A két Ferrari sokáig nem találta a tempóját, azonban öt perccel a vége előtt Hamilton feljött a harmadik helyre, Leclerc pedig a negyedik legjobb időt autózta. A Q2-ben végül Verstappen végzett az élen, Antonelli a második legjobb időt autózta, a két Ferrari pedig maradt a harmadik és negyedik helyen.

A legnagyobb meglepetést az Alpine pilótája, Franco Colapinto okozta, aki a nyolcadik legjobb időt autózta.