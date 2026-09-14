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Max Verstappen úgy érzi, jól döntött a Spanyol Nagydíj első körében, amikor a Lewis Hamiltonnal vívott csata során elhagyta a pályát. A négyszeres világbajnok Verstappen szerint, ha ragaszkodik a pozíciójához, szinte biztosan összeütközött volna Hamiltonnal, és akár már a második kanyarban véget érhetett volna számára az F1-es futam.

A Forma–1-es Spanyol Nagydíj rajtja után a harmadik helyről induló Max Verstappen feljött a második helyre, a versenyfelügyelők azonban úgy ítélték meg, hogy a pálya elhagyásával előnyt szerzett Kimi Antonellivel és Lewis Hamiltonnal szemben, ezért vissza kellett adnia a pozíciót. A holland emiatt a negyedik helyre esett vissza, és a csapatrádióban pedig meglehetősen indulatosan adott hangot nemtetszésének.

Verstappen és Hamilton a Spanyol Nagydíj rajtja után feszültek egymásnak
Verstappen és Hamilton a Spanyol Nagydíj rajtja után feszültek egymásnak
Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

„Haver, mégis miről a f...ról beszéltek? Kilökött volna. Ha a pályán maradok, simán kiesek a versenyből” – fakadt ki a holland pilóta Gianpiero Lambiase versenymérnöknek.

Verstappennek volt választása a Hamilton elleni incidensben?

A helyzet pikantériája, hogy Hamilton versenye néhány körrel később fékhiba miatt véget ért, Antonelli pedig megnyerte a futamot, miután a virtuális biztonsági autós fázis miatt a szenzációsan autózó Lando Norris hatalmas hátrányba került.

Hamilton később igyekezett mérsékelni az incidens jelentőségét, amikor pedig Verstappen panaszairól kérdezték, egyszerűen csak ennyit mondott:

„Semmi közöm hozzá”.

Az eset különösen sokba került Verstappennek, mivel a szűk madridi pályán rendkívül nehéz előzni. A Red Bull holland pilótája innentől kezdve Antonelli mögött autózta végig a futamot, miközben a hajrában sikerült maga mögött tartania Norrist.

„Kihoztuk a maximumot az eredményből. Talán egy kicsit szerencsénk is volt Lando balszerencsés helyzete miatt, mert nem volt meg a tempóm Kimihez képest, és Lando tempójától is egyértelműen elmaradtam” – idézi a RacingNews365 a négyszeres világbajnok holland pilótát.

Itt vagyunk a dobogón, és szerintem ez nagyszerű, de még mindig hiányzik egy kicsi ahhoz, hogy valóban harcba szállhassunk a győzelemért. Lehet, hogy kívülről úgy tűnt, mintha a győzelemért harcolnánk, de ez inkább azért volt, mert Kiminek Charles miatt kellett feltorlódnia” 

– mondta Verstappen, utalva arra, hogy a futamgyőztes Antonelli sokáig a második helyen autózott Charles Leclerc mögött, akinek kilenc körrel a vége előtt elfogytak a gumijai.

(260913) -- MADRID, Sept. 13, 2026 (Xinhua) -- Red Bull's Dutch driver Max Verstappen reacts after the qualifying session of the Formula One Spanish Grand Prix in Madrid, on Sept. 12, 2026. (Photo by Qian Jun/Xinhua) (Photo by Qian Jun / Xinhua via AFP)
Max Verstappen úgy érzi, nem volt választása a Hamilton elleni harcban
Fotó: Qian Jun/ / Xinhua via AFP

A Red Bull pilótáját ezt követően arról kérdezték, hogy vajon az első körös incidens után a pozíciója megtartása lehetővé tette volna-e számára, hogy harcba szálljon Antonellivel a győzelemért. Verstappen hangsúlyozta, hogy a pályán maradás a Hamiltonnal való ütközéshez vezetett volna, ami akár már a verseny elején véget vethetett volna a futamának.

Ha a pályán maradok, már a rajtnál megsérült volna az autóm, szóval akkor a győzelem sem lett volna elérhető. Én csak a saját ívemen mentem az 1-es kanyarban, de Lewis megpróbált bevetődni az első két kanyarban, és felült a kerékvetőre, majd egyszerűen visszaugrott a pályára, ezért nekem le kellett mennem az útról” 

– elevenítette fel a történteket Verstappen.

„Ha ott maradok, biztosan összeértünk volna. Így akár már a 2-es kanyarban véget érhetett volna a versenyem, ezért azt hiszem, abból kiindulva, ahol most vagyunk, elégedett vagyok” – tette hozzá a négyszeres világbajnok.

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