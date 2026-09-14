A Forma–1-es Spanyol Nagydíj rajtja után a harmadik helyről induló Max Verstappen feljött a második helyre, a versenyfelügyelők azonban úgy ítélték meg, hogy a pálya elhagyásával előnyt szerzett Kimi Antonellivel és Lewis Hamiltonnal szemben, ezért vissza kellett adnia a pozíciót. A holland emiatt a negyedik helyre esett vissza, és a csapatrádióban pedig meglehetősen indulatosan adott hangot nemtetszésének.

Verstappen és Hamilton a Spanyol Nagydíj rajtja után feszültek egymásnak

Fotó: Beata Zawrzel/NurPhoto via AFP

„Haver, mégis miről a f...ról beszéltek? Kilökött volna. Ha a pályán maradok, simán kiesek a versenyből” – fakadt ki a holland pilóta Gianpiero Lambiase versenymérnöknek.

Verstappennek volt választása a Hamilton elleni incidensben?

A helyzet pikantériája, hogy Hamilton versenye néhány körrel később fékhiba miatt véget ért, Antonelli pedig megnyerte a futamot, miután a virtuális biztonsági autós fázis miatt a szenzációsan autózó Lando Norris hatalmas hátrányba került.

Hamilton később igyekezett mérsékelni az incidens jelentőségét, amikor pedig Verstappen panaszairól kérdezték, egyszerűen csak ennyit mondott:

„Semmi közöm hozzá”.

Norris defends, Antonelli cuts across the chicane and Piastri and Russell make contact! 🤯



Here is how the race start unfolded in Madrid 👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qZFtORJG6b — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Az eset különösen sokba került Verstappennek, mivel a szűk madridi pályán rendkívül nehéz előzni. A Red Bull holland pilótája innentől kezdve Antonelli mögött autózta végig a futamot, miközben a hajrában sikerült maga mögött tartania Norrist.

„Kihoztuk a maximumot az eredményből. Talán egy kicsit szerencsénk is volt Lando balszerencsés helyzete miatt, mert nem volt meg a tempóm Kimihez képest, és Lando tempójától is egyértelműen elmaradtam” – idézi a RacingNews365 a négyszeres világbajnok holland pilótát.

Itt vagyunk a dobogón, és szerintem ez nagyszerű, de még mindig hiányzik egy kicsi ahhoz, hogy valóban harcba szállhassunk a győzelemért. Lehet, hogy kívülről úgy tűnt, mintha a győzelemért harcolnánk, de ez inkább azért volt, mert Kiminek Charles miatt kellett feltorlódnia”

– mondta Verstappen, utalva arra, hogy a futamgyőztes Antonelli sokáig a második helyen autózott Charles Leclerc mögött, akinek kilenc körrel a vége előtt elfogytak a gumijai.