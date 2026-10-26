A kétszeres világbajnok Fernando Alonso már a Forma–1-es Amerikai Nagydíj első körében incidensbe keveredett Alexander Albonnal: a Williams pilótája nekiütközött Alonso Aston Martinjának, amely az eset következtében jelentős károkat szenvedett. Alonso végül a 16. helyen végzett, Albon pedig egy pozícióval mögötte zárt.
Az Aston Martin a 2026-os F1-es szezonban végig nehézségekkel küzdött, és mindössze hét pontot szerzett, amelyek mindegyikét Alonso gyűjtötte. A különböző megbízhatósági problémák és a tartalék motoralkatrészek hiánya lerövidítették az előszezoni tesztelést, ráadásul sem Alonso, sem csapattársa, Lance Stroll nem tudta befejezni a melbourne-i szezonnyitót a súlyos vibrációs problémák miatt.
Alonso kifakadt a Forma–1-es Amerikai Nagydíj után
A fejlesztési csomagok ugyan javítottak a teljesítményen, a csapat azonban továbbra is a mezőny hátsó régiójában ragadt, olyan istállók társaságában, mint a Williams és az újonc Cadillac.
„Azt hiszem, fél másodpercet vagy még többet veszítettünk. Az autó romokban van, láttam a parc fermében. A padlólemez fele hiányzik. Nem tudom, hogyan tudtunk egyáltalán továbbmenni, és hogyan maradtunk viszonylag versenyképesek. Úgy gondolom, ha az autó egyben marad, talán lett volna esélyünk pontot szerezni. Sőt, komoly esélyünk, hiszen fél autóval is a 12. helyen haladtunk” – mondta a futam után a kétszeres világbajnok.
Pontokat szerezhettünk volna, és talán a konstruktőri bajnokságban is közelebb kerülhettünk volna a Williamshez, de ők gondoskodtak róla, hogy erre semmi esélyünk ne legyen”
– mondta indulatosan Alonso, aki hangsúlyozta, hogy a Forma–1-es mezőny végén rendkívül gyenge pilóták vannak, ami ilyen esetekhez vezet.
„Amikor a mezőny végéről rajtolsz, mindig fennáll ez a kockázat. Úgy gondolom, hogy a rajtrács alsó harmadában versenyző pilóták színvonala rendkívül alacsony, ahogyan azt Alex esetében is láthattuk. Tehát javítanunk kell az autónkon, hogy valamivel előrébbről rajtolhassunk” – tette hozzá a spanyol veterán.
Mivel Stroll a 15. helyen végzett, az Aston Martin továbbra is a konstruktőri tabella 10. helyét foglalja el, öt ponttal lemaradva a Williamstől.
Az incidenssel kapcsolatban Alexander Albon is megszólalt, aki természetesen egészen másképp látja a történteket, mint Alonso.
Fernando mellett belül voltam, ezért úgy gondolom, hogy egyszerűen elfogyott a hely. Megpróbáltam kitérni az útjából, és felhajtani a kerékvetőre, de nem igazán sikerült jól megoldanom a helyzetet. Ezért el tudom képzelni, hogy megsérült az autója. Azt tudom, hogy az enyém is károsodott, hiszen a verseny során törött szárnnyal kellett köröznöm”
– idézte fel a történteket a brit–thai versenyző.
„Fernando ellen mindig szórakoztató versenyezni. Erős versenyző, de mindig tisztességesen versenyez. Lehet, hogy úgy gondolta, egy kicsit túlléptem a határt. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan megtudom” – folytatta.
Albont arról is megkérdezték, milyen nehézségekkel szembesülnek a mezőny végén haladó versenyzők, amikor az élmezőny tagjai lekörözik őket.
Nagyon furcsa idén versenyezni, amikor két-három körös hátrányban vagy. Minden körben vagy egy Aston Martin ellen védekezel, vagy kék zászlót kapsz. Olyan érzés volt, mintha az egész verseny alatt folyamatosan a visszapillantó tükröket kellett volna figyelnem. Biztos vagyok benne, hogy az élcsapatok nem kedvelnek minket, de ez így nekünk is frusztráló”
– mondta Albon, aki öt megszerzett ponttal a 19. helyen áll a pilóták pontversenyében.