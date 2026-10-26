A kétszeres világbajnok Fernando Alonso már a Forma–1-es Amerikai Nagydíj első körében incidensbe keveredett Alexander Albonnal: a Williams pilótája nekiütközött Alonso Aston Martinjának, amely az eset következtében jelentős károkat szenvedett. Alonso végül a 16. helyen végzett, Albon pedig egy pozícióval mögötte zárt.

Alonso úgy érzi, ha nincs Albon figyelmetlensége, jó esélye lett volna a pontszerzésre

Fotó: Clive Mason / Getty Images North America via AFP

Az Aston Martin a 2026-os F1-es szezonban végig nehézségekkel küzdött, és mindössze hét pontot szerzett, amelyek mindegyikét Alonso gyűjtötte. A különböző megbízhatósági problémák és a tartalék motoralkatrészek hiánya lerövidítették az előszezoni tesztelést, ráadásul sem Alonso, sem csapattársa, Lance Stroll nem tudta befejezni a melbourne-i szezonnyitót a súlyos vibrációs problémák miatt.

Alonso kifakadt a Forma–1-es Amerikai Nagydíj után

A fejlesztési csomagok ugyan javítottak a teljesítményen, a csapat azonban továbbra is a mezőny hátsó régiójában ragadt, olyan istállók társaságában, mint a Williams és az újonc Cadillac.

„Azt hiszem, fél másodpercet vagy még többet veszítettünk. Az autó romokban van, láttam a parc fermében. A padlólemez fele hiányzik. Nem tudom, hogyan tudtunk egyáltalán továbbmenni, és hogyan maradtunk viszonylag versenyképesek. Úgy gondolom, ha az autó egyben marad, talán lett volna esélyünk pontot szerezni. Sőt, komoly esélyünk, hiszen fél autóval is a 12. helyen haladtunk” – mondta a futam után a kétszeres világbajnok.

Pontokat szerezhettünk volna, és talán a konstruktőri bajnokságban is közelebb kerülhettünk volna a Williamshez, de ők gondoskodtak róla, hogy erre semmi esélyünk ne legyen”

– mondta indulatosan Alonso, aki hangsúlyozta, hogy a Forma–1-es mezőny végén rendkívül gyenge pilóták vannak, ami ilyen esetekhez vezet.

Apexe tamamen önde giren Alonso. Senna olsa frene basar şurada. Bazı hamleler çok gereksiz. Böyle zorlamalar ya pistten geçme cezası ya da diskalifiye gerektiriyor. Colapinto Albon gibi pilotların yaptığı denemelerin karşılığı yok. #alonso #f1 https://t.co/UDfPZ1Ebho — Uğur Aslan (@avuguraslan) October 26, 2026

„Amikor a mezőny végéről rajtolsz, mindig fennáll ez a kockázat. Úgy gondolom, hogy a rajtrács alsó harmadában versenyző pilóták színvonala rendkívül alacsony, ahogyan azt Alex esetében is láthattuk. Tehát javítanunk kell az autónkon, hogy valamivel előrébbről rajtolhassunk” – tette hozzá a spanyol veterán.

Mivel Stroll a 15. helyen végzett, az Aston Martin továbbra is a konstruktőri tabella 10. helyét foglalja el, öt ponttal lemaradva a Williamstől.