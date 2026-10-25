Drámai fordulatot hozott az Amerikai Nagydíj időmérő edzésének hajrája Lando Norris számára. A McLaren világbajnok versenyzője az utolsó gyors körével javítani tudott, ám pályaelhagyás miatt törölték az idejét, így végül csak a nyolcadik rajthelyet szerezte meg Austinban. Norris a kvalifikáció után csalódottan értékelt, és úgy érezte, az autó tempója alapján akár az első sorból is rajtolhatott volna.
Lando Norris mindent elrontott az Amerikai Nagydíj időmérőjének végén
Kimi Antonelli szerezte meg a rajtelsőséget Austinban, a Mercedes olasz versenyzője 1:34.035-ös körrel végzett az élen. Max Verstappen 179 ezredmásodperces hátránnyal lett második, míg a harmadik rajtkockát Isack Hadjar szerezte meg. Charles Leclerc a negyedik, Lewis Hamilton az ötödik, George Russell pedig a hatodik helyről vághat neki a futamnak.
A kvalifikáció egyik legnagyobb vesztese azonban Lando Norris lett. A brit már a hétvége korábbi szakaszában is arról beszélt, hogy nehéz vezetni az idei McLarent, az időmérőn azonban ennek ellenére megvolt a tempója ahhoz, hogy jóval előrébb végezzen. A Q1-ben még a leggyorsabb időt autózta, így joggal bízhatott az erős folytatásban.
A Q3-ban aztán rosszul alakult számára a hajrá. Norris az első próbálkozása után csak a nyolcadik helyen állt, az utolsó gyors körével viszont feljött volna a hatodik pozícióba. Az öröm azonban nem tartott sokáig, ugyanis a 19-es kanyarban elhagyta a pályát, ezért törölték a körét. Így maradt a korábbi ideje, és csak a negyedik sorból rajtolhat az Amerikai Nagydíjon, közvetlenül csapattársa, Oscar Piastri mellől.
Norris az időmérő után nem keresett kifogásokat, és keményen kritizálta saját teljesítményét. A brit szerint a McLaren ugyan rendkívül nehezen vezethető, de a tempója alapján sokkal jobb eredmény is benne volt az autóban.
Elég jó volt a második helyhez, tehát másodiknak kellene lennem, ehhez képest nyolcadik vagyok
– mondta Norris, aki hozzátette:
Nagyon rossz munkát végeztem ma.
A címvédő szerint különösen bosszantó, hogy érezte az autóban a lehetőséget, mégsem tudta összerakni azt a kört, amellyel az élmezőnyből indulhatott volna. Norris úgy fogalmazott, jelenleg szinte lehetetlen tökéletes kört teljesíteni a McLarennel, mert ha néhány kanyarban sikerül javítani, máshol rögtön újabb problémák jelentkeznek. Az Amerikai Nagydíj futama vasárnap – magyar idő szerint – 21 órakor kezdődik.
Az Amerikai Nagydíj F1-es időmérőjének eredménye:
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:34.035
- Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:34.214
- Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 1:34.250
- Charles Leclerc (Ferrari) – 1:34.267
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:34.311
- George Russell (Mercedes) – 1:34.476
- Oscar Piastri (McLaren) – 1:34.803
- Lando Norris (McLaren) – 1:35.049
- Liam Lawson (Racing Bulls) – nincs idő
- Pierre Gasly (Alpine) – 1:35.080
- Nico Hülkenberg (Audi) – 1:35.158
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:35.818
- Oliver Bearman (Haas) – 1:36.031
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:36.049
- Esteban Ocon (Haas) – 1:36.531
- Lance Stroll (Aston Martin) – 1:36.677
- Carlos Sainz (Williams) – 1:36.770
- Alexander Albon (Williams) – 1:36.967
- Sergio Pérez (Cadillac) – 1:37.433
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:37.523
- Franco Colapinto (Alpine) – 1:35.722
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:35.691