Drámai fordulatot hozott az Amerikai Nagydíj időmérő edzésének hajrája Lando Norris számára. A McLaren világbajnok versenyzője az utolsó gyors körével javítani tudott, ám pályaelhagyás miatt törölték az idejét, így végül csak a nyolcadik rajthelyet szerezte meg Austinban. Norris a kvalifikáció után csalódottan értékelt, és úgy érezte, az autó tempója alapján akár az első sorból is rajtolhatott volna.

Lando Norris a nyolcadik helyről rajtolhat a F1-es Amerikai Nagydíjon

Fotó: GONGORA / NurPhoto via AFP

Lando Norris mindent elrontott az Amerikai Nagydíj időmérőjének végén

Kimi Antonelli szerezte meg a rajtelsőséget Austinban, a Mercedes olasz versenyzője 1:34.035-ös körrel végzett az élen. Max Verstappen 179 ezredmásodperces hátránnyal lett második, míg a harmadik rajtkockát Isack Hadjar szerezte meg. Charles Leclerc a negyedik, Lewis Hamilton az ötödik, George Russell pedig a hatodik helyről vághat neki a futamnak.

A kvalifikáció egyik legnagyobb vesztese azonban Lando Norris lett. A brit már a hétvége korábbi szakaszában is arról beszélt, hogy nehéz vezetni az idei McLarent, az időmérőn azonban ennek ellenére megvolt a tempója ahhoz, hogy jóval előrébb végezzen. A Q1-ben még a leggyorsabb időt autózta, így joggal bízhatott az erős folytatásban.

A Q3-ban aztán rosszul alakult számára a hajrá. Norris az első próbálkozása után csak a nyolcadik helyen állt, az utolsó gyors körével viszont feljött volna a hatodik pozícióba. Az öröm azonban nem tartott sokáig, ugyanis a 19-es kanyarban elhagyta a pályát, ezért törölték a körét. Így maradt a korábbi ideje, és csak a negyedik sorból rajtolhat az Amerikai Nagydíjon, közvetlenül csapattársa, Oscar Piastri mellől.

Norris az időmérő után nem keresett kifogásokat, és keményen kritizálta saját teljesítményét. A brit szerint a McLaren ugyan rendkívül nehezen vezethető, de a tempója alapján sokkal jobb eredmény is benne volt az autóban.

Elég jó volt a második helyhez, tehát másodiknak kellene lennem, ehhez képest nyolcadik vagyok

– mondta Norris, aki hozzátette:

Nagyon rossz munkát végeztem ma.

A címvédő szerint különösen bosszantó, hogy érezte az autóban a lehetőséget, mégsem tudta összerakni azt a kört, amellyel az élmezőnyből indulhatott volna. Norris úgy fogalmazott, jelenleg szinte lehetetlen tökéletes kört teljesíteni a McLarennel, mert ha néhány kanyarban sikerül javítani, máshol rögtön újabb problémák jelentkeznek. Az Amerikai Nagydíj futama vasárnap – magyar idő szerint – 21 órakor kezdődik.