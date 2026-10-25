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Rosszul zárult az austini időmérő Lando Norris számára, akinek törölték az utolsó gyors körét. Az Amerikai Nagydíj futamát így csak a nyolcadik helyről kezdheti meg a világbajnok.

Drámai fordulatot hozott az Amerikai Nagydíj időmérő edzésének hajrája Lando Norris számára. A McLaren világbajnok versenyzője az utolsó gyors körével javítani tudott, ám pályaelhagyás miatt törölték az idejét, így végül csak a nyolcadik rajthelyet szerezte meg Austinban. Norris a kvalifikáció után csalódottan értékelt, és úgy érezte, az autó tempója alapján akár az első sorból is rajtolhatott volna.

Lando Norris a nyolcadik helyről rajtolhat a F1-es Amerikai Nagydíjon
Lando Norris a nyolcadik helyről rajtolhat a F1-es Amerikai Nagydíjon
Fotó: GONGORA / NurPhoto via AFP

Lando Norris mindent elrontott az Amerikai Nagydíj időmérőjének végén

Kimi Antonelli szerezte meg a rajtelsőséget Austinban, a Mercedes olasz versenyzője 1:34.035-ös körrel végzett az élen. Max Verstappen 179 ezredmásodperces hátránnyal lett második, míg a harmadik rajtkockát Isack Hadjar szerezte meg. Charles Leclerc a negyedik, Lewis Hamilton az ötödik, George Russell pedig a hatodik helyről vághat neki a futamnak.

A kvalifikáció egyik legnagyobb vesztese azonban Lando Norris lett. A brit már a hétvége korábbi szakaszában is arról beszélt, hogy nehéz vezetni az idei McLarent, az időmérőn azonban ennek ellenére megvolt a tempója ahhoz, hogy jóval előrébb végezzen. A Q1-ben még a leggyorsabb időt autózta, így joggal bízhatott az erős folytatásban.

A Q3-ban aztán rosszul alakult számára a hajrá. Norris az első próbálkozása után csak a nyolcadik helyen állt, az utolsó gyors körével viszont feljött volna a hatodik pozícióba. Az öröm azonban nem tartott sokáig, ugyanis a 19-es kanyarban elhagyta a pályát, ezért törölték a körét. Így maradt a korábbi ideje, és csak a negyedik sorból rajtolhat az Amerikai Nagydíjon, közvetlenül csapattársa, Oscar Piastri mellől.

Norris az időmérő után nem keresett kifogásokat, és keményen kritizálta saját teljesítményét. A brit szerint a McLaren ugyan rendkívül nehezen vezethető, de a tempója alapján sokkal jobb eredmény is benne volt az autóban.

Elég jó volt a második helyhez, tehát másodiknak kellene lennem, ehhez képest nyolcadik vagyok

 – mondta Norris, aki hozzátette: 

Nagyon rossz munkát végeztem ma.

A címvédő szerint különösen bosszantó, hogy érezte az autóban a lehetőséget, mégsem tudta összerakni azt a kört, amellyel az élmezőnyből indulhatott volna. Norris úgy fogalmazott, jelenleg szinte lehetetlen tökéletes kört teljesíteni a McLarennel, mert ha néhány kanyarban sikerül javítani, máshol rögtön újabb problémák jelentkeznek. Az Amerikai Nagydíj futama vasárnap – magyar idő szerint – 21 órakor kezdődik.

Az Amerikai Nagydíj F1-es időmérőjének eredménye: 

  • Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:34.035
  • Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:34.214
  • Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 1:34.250
  • Charles Leclerc (Ferrari) – 1:34.267
  • Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:34.311
  • George Russell (Mercedes) – 1:34.476
  • Oscar Piastri (McLaren) – 1:34.803
  • Lando Norris (McLaren) – 1:35.049
  • Liam Lawson (Racing Bulls) – nincs idő
  • Pierre Gasly (Alpine) – 1:35.080
  • Nico Hülkenberg (Audi) – 1:35.158
  • Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:35.818
  • Oliver Bearman (Haas) – 1:36.031
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:36.049
  • Esteban Ocon (Haas) – 1:36.531
  • Lance Stroll (Aston Martin) – 1:36.677
  • Carlos Sainz (Williams) – 1:36.770
  • Alexander Albon (Williams) – 1:36.967
  • Sergio Pérez (Cadillac) – 1:37.433
  • Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:37.523
  • Franco Colapinto (Alpine) – 1:35.722
  • Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:35.691

 

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