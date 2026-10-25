Kimi Antonelli már a Forma–1-es Amerikai Nagydíj rajtnál megmutatta, miért ő a szezon meghatározó alakja: kiválóan kapta el a piros lámpák kialvásának pillanatát, és az első kanyarban megőrizte vezető pozícióját. Mögötte Max Verstappen és a Ferrari két versenyzője, Charles Leclerc, illetve Lewis Hamilton vívott komoly csatát. A monacói pilóta határozott előzéssel ugyan átmenetileg maga mögé utasította a hollandot, Verstappen azonban még az első kör végén visszavágott, és feljött a második helyre.

A 20 éves Kimi Antonelli egyre közelebb a Forma–1-es világbajnoki címhez

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A verseny kezdeti szakaszában a Mercedes olasz reménysége fokozatosan építette előnyét. Tíz kör után már mintegy két és fél másodperccel vezetett Verstappen előtt, miközben Leclerc további két másodperces lemaradásban követte a Red Bull négyszeres világbajnokát. A kerékcserék stratégiai jelentősége hamar előtérbe került: Verstappen már a 13. körben a bokszba hajtott, a Ferrari versenyzői pedig rövidesen követték. Antonelli a 24. körben kapta meg friss abroncsait, majd a futam második felében ismét átvette az irányítást.

Antonellit már csak két pont választja el a Forma–1 trónjától!

A döntő fordulat a 32. körben következett be. Verstappen második kerékcseréje után Antonelli megelőzte Leclerc-t, és visszaállt az élre. A fiatal olasz innentől rendkívül magabiztosan kontrollálta a futamot, miközben mögötte egyre élesebbé vált a küzdelem a dobogós helyezésekért. A frissebb gumikon versenyző Leclerc előbb a címvédő Lando Norrist hagyta maga mögött, majd Verstappent is megelőzte, megszerezve a második helyet. A holland végül harmadikként zárt.

Antonelli austini sikere nemcsak újabb futamgyőzelmet jelent, hanem a világbajnoki versenyfutás szempontjából is döntő jelentőségű lehet. A Mercedes fiatalja már az idény során kilencszer állhatott a dobogó legfelső fokára, és teljesítményével egyre közelebb kerül ahhoz, hogy első nekifutásra megszerezze a sportág legnagyobb elismerését.

Antonellinek Forma–1-es világbajnoki címhez már mindössze két pontra van szüksége. Öt fordulóval a szezon vége előtt 123 ponttal előzi meg csapattársát, George Russellt, így a hátralévő versenyeken már csak be kell biztosítani világbajnoki címét, így ő lesz minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka.