Kimi Antonelli akár már ezen a hétvégén a Forma–1 történetének legfiatalabb világbajnoka lehet, azonban ha ez megtörténik, a Mercedes pilótájának le kell mondania a hagyományos pezsgőről. A 20 éves olasz pilóta 102 pontos előnnyel érkezik az Amerikai Nagydíjra, így lehetősége nyílik arra, hogy megszerezze első világbajnoki címét.

Kimi Antonelli minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka lehet

Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP

Antonelli az Egyesült Államokban még nem töltötte be a legális alkoholfogyasztáshoz szükséges 21. életévét, ezért a Forma–1-nek alkoholmentes alternatívát kell biztosítania számára.

Mit ihat Kimi Antonelli az austini F1-es dobogón?

A RacingNews365 azt írja, hogy Mercedes olasz pilótája várhatóan alkoholmentes italt kap majd, amely akár szénsavas rózsavíz is lehet a dobogós ünnepléseken hagyományosan használt Moët & Chandon pezsgő helyett. A pontos italt egyelőre nem erősítették meg, a Forma–1 azonban már rendelkezik eljárásokkal azokra az esetekre, amikor egy versenyző jogilag nem fogyaszthat alkoholt.

A Mercedes pilótája már májusban, a Miami Nagydíj megnyerése után is hasonló helyzetbe került, amikor még csak 19 éves volt. Antonelli akkor egy márkajelzés nélküli palackból fogyasztott alkoholmentes italt, így ő is részt vehetett a dobogós ünneplések hagyományos pezsgőlocsolásában.

Mely F1-es országokban magasabb a legális alkoholfogyasztási korhatár?

Az Egyesült Államokban a legális alkoholfogyasztás alsó korhatára 21 év. Ez azt jelenti, hogy Antonellinek ugyanezzel a korlátozással kell majd szembenéznie a Las Vegas-i Nagydíjon, valamint 2027-ben Miamiban is, amikor még mindig csak 20 éves lesz.

Japánban szintén problémát jelentett a korhatár a szezon korábbi szakaszában, amikor Antonelli 19 éves volt, és még nem érte el az ottani, 20 éves alsó korhatárt.

Más fiatal versenyzők is hasonló korlátozásokkal szembesülhetnek, köztük Arvid Lindblad, aki még mindig csak 19 éves. A Racing Bulls versenyzője azonban egyelőre nem állhatott fel a Forma–1-es dobogóra.

Mely Forma–1-es nagydíjakon nem használnak pezsgőt?

A Bahreini, a Szaúd-arábiai, a Katari és az Abu-dzabi Nagydíj dobogós ceremóniáin nem használnak alkoholt. Ezeken a versenyeken hagyományosan rózsavizet locsolnak a pezsgő helyett.

Ezek a megoldások figyelembe veszik a helyi kulturális és vallási szokásokat, és minden versenyzőre egyformán vonatkoznak, életkortól függetlenül. Ennek következtében még az olyan tapasztalt világbajnokoknak is alkoholmentes alternatívára kell cserélniük a pezsgőt, mint Max Verstappen és Lewis Hamilton.

Antonelli számára azonban Austin különleges pillanatot hozhat: előfordulhat, hogy úgy koronázzák világbajnokká, hogy közben még nem elég idős ahhoz, hogy legálisan pezsgőt fogyasszon.