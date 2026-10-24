Charles Leclerc remekül kezdte az Amerikai Nagydíj hétvégéjét, a Ferrari monacói versenyzője ugyanis mindkét pénteki szabadedzésen a leggyorsabbnak bizonyult Austinban. A 29 éves pilóta azonban nemcsak a pályán áll fontos napok előtt: feleségével, Alexandrával első gyermeküket várják, a születés pedig már a következő hetekben megtörténhet. Leclerc az Amerikai futam helyszínén elárulta, hogyan készül élete egyik legfontosabb pillanatára, és azt is egyértelművé tette, kihagyna-e miatta egy Forma–1-es versenyt.

Charles Leclerc fontos döntést hozott gyermeke születése előtt Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Charles Leclerc fontos döntést hozott gyermeke születése előtt

Leclerc az első szabadedzésen Max Verstappent előzte meg, majd a második gyakorláson is az élen zárt. Ezúttal a világbajnoki éllovas Kimi Antonelli végzett mögötte, mindössze 42 ezredmásodperces lemaradással, míg Verstappen a harmadik helyet szerezte meg. A monacói pilóta számára ugyanakkor a következő hetek nemcsak a Forma–1 miatt lesznek különlegesek. Leclerc és felesége, Alexandra első gyermeküket várják, a baba érkezése pedig a szezon rendkívül sűrű hajrájára eshet.

A Ferrari versenyzőjét az Amerikai Nagydíj előtt arról is megkérdezték, elképzelhető-e, hogy gyermeke születése miatt kihagyja valamelyik hátralévő futamot. Leclerc egyértelmű választ adott:

Nem hiszem, hogy kihagyok egy versenyt

– mondta Leclerc. A monacói versenyző azt is elárulta, hogy emiatt akár a megszokottnál később érkezhet majd meg egy-egy versenyhétvégére, a vasárnapi futamokról azonban nem szeretne lemaradni.

Mindent megteszek azért, hogy a versenyek között a lehető legtöbbet legyek otthon. Lehet, hogy egy kicsit később érkezem, de vasárnap ott leszek a versenyeken

– fogalmazott a Ferrari sztárja.

Leclercékre különösen mozgalmas időszak vár. Az idei Forma–1-es szezonból még hat verseny van hátra, ráadásul két háromfutamos sorozat következik. Az austini hétvégét a mexikói és a brazíliai nagydíj követi, majd egyetlen szabad hétvége után Las Vegasban, Katarban és Abu-Dzabiban zárul az idény.