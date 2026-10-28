Ahogy arról az Origo is beszámolt, a 20 éves pilótának már mindössze két pontot kell szereznie ahhoz, hogy minden idők legfiatalabb F1-es világbajnoka legyen. Erre még öt futam áll rendelkezésére, így gyakorlatilag már világbajnoknak tekinthető.

A 20 éves Kimi Antonelli egyre közelebb az F1-es világbajnoki címhez

Fotó: Clive Mason / Getty Images via AFP

A múlt hétvégi Amerikai Nagydíj után a világbajnoki címvédő Lando Norris is gratulált neki, és hangsúlyozta, hogy az 1-es rajtszám a legjobb versenyzőhöz kerül majd.

Nagyon örülök annak, hogy Kimi veszi át az egyes rajtszámot. Olyasvalakihez fog kerülni, aki megérdemli”

– mondta a McLaren brit pilótája a Sky Sportsnak.

A Forma–1-ben a világbajnoki címet szerző pilóták jogosultak az 1-es rajtszám használatára, amely kizárólag az előző szezon világbajnokát illeti meg. Idén Norris használja ezt a rajtszámot, miután a tavalyi Abu-dzabi Nagydíjon megszerezte pályafutása első világbajnoki címét.

A brit pilóta Max Verstappentől vette át az 1-es rajtszám használatának jogát. A holland versenyző 2022 és 2025 között viselte ezt a számot a Red Bullján, a címvédőként töltött évei során.

Antonelli nemet mondhat az F1-es világbajnoki címmel járó kiváltságra?

Antonelli a hétvégi F1-es Mexikóvárosi Nagydíjnak úgy vág neki, hogy komoly esélye van a világbajnoki cím megszerzésére. Vasárnap elegendő számára a kilencedik helyen célba érnie ahhoz, hogy a sportág történetének legfiatalabb világbajnoka legyen.

Ezt követően szabadon választhatna rajtszámot a 2027-es szezonra, az olasz versenyzőnek azonban esze ágában sincs változtatni.

Először is, Mexikóban el kell végeznem a feladatomat. De úgy gondolom, hogy ha ez sikerül, továbbra is a 12-es rajtszámmal fogok versenyezni”

– nyilatkozta Antonelli, akinek több okból is különleges a 12-es szám.

Mindenekelőtt példaképe, a brazil Ayrton Senna előtt tiszteleg vele, aki 1994. május 1-én halt meg Imolában, miután autójával egy gumikorláttal nem védett betonfalnak csapódott. A háromszoros világbajnok brazil legenda 1985 és 1988 között versenyzett a 12-es rajtszámmal, és a McLaren színeiben az első világbajnoki címét is ezzel a számmal szerezte meg.

Emellett a 12-es volt Antonelli rajtszáma akkor is, amikor bemutatkozott a Formula–4-ben, vagyis először versenyzett formulaautóval.

Ráadásul mindössze 12 éves volt, amikor felvételt nyert a Mercedes juniorprogramjába.

A szabály 2014-es bevezetése óta egyébként Lewis Hamilton az egyetlen olyan versenyző, aki világbajnokként nem élt az 1-es rajtszám használatának lehetőségével. A brit pilóta a Mercedesnél töltött sikeres évei alatt megtartotta a 44-es rajtszámot.