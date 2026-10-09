A Forma–1-es Szingapúri Nagydíj péntek délutáni sprintidőmérője több váratlan közjátékot is hozott. Az egyik ilyen az volt, hogy egy időmérési adatokkal kapcsolatos hiba következtében késés alakult ki az F1-es pilóták köreinek befejezése és az eredmények képernyőkön való megjelenése között. A másik pedig az, hogy a kvalifikáció első szakaszának végén a versenyirányítás aktiválta az „Overtake Mode”-ot, vagyis az előzési módot.
Ez a beállítás a pálya bizonyos egyeneseiben extra energiát biztosít a versenyzőknek, így nagyobb sebességet érhetnek el. A módot mindössze egy másodperccel a kockás zászló meglengetése előtt kapcsolták be.
27 másodperc, ami mindent megváltoztatott az F1-es szingapúri sprintidőmérőn
A rendszer 27 másodpercig maradt aktív, majd a versenyirányítás ismét kikapcsolta az előzési módot. Ez azt jelentette, hogy azok a versenyzők, akik a kijelölt zónákban tartózkodtak, amikor a mód aktív volt, előnybe kerültek azokkal szemben, akiknek a körei közvetlenül a bekapcsolás előtt vagy a kikapcsolás után értek véget.
A sprintidőmérő után Lance Stroll és Carlos Sainz is kiakadt, mert az utolsó gyors körükön nem használhatták az előzési módot, holott annak aktívnak kellett volna lennie. Végül mindkét versenyző kiesett: Stroll a 18., Sainz pedig a 22. helyen végzett.
Mielőtt elkezdődhetett volna a sprintkvalifikáció második szakasza, a versenyirányítás ismét bekapcsolta az előzési módot, amely a szakasz hátralévő részében a megszokott módon aktív maradt.
A sprintidőmérő után az FIA közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy a Q1 során „emberi hiba történt a versenyirányításnál”. Emiatt az előzési módot nem aktiválták újra azt követően, hogy Sergio Pérez korai balesete miatt piros zászlóval megszakították a sprintidőmérőt.
Az előzési módot a versenyirányítás egyik munkatársa tudja bekapcsolni, a piros zászlós megszakítás után azonban tévedésből elmaradt ez a lépés. Ennek következtében több versenyző is arról számolt be, hogy a kijelölt előzési zónákban nem érezte a megszokott teljesítményt.
Miután észrevették a hibát, újra aktiválták az előzési módot, azonban a versenyirányításon belüli egyeztetéseket követően 27 másodperc elteltével ismét kikapcsolták. Ez újabb panaszokat váltott ki a versenyzőkből, akik a csapatrádión jelezték, hogy teljesítménycsökkenést tapasztalnak. Köztük volt Sainz, Pérez, Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson és Isack Hadjar is.
Az FIA elismeri, hogy ez a sajnálatos emberi hiba a körök teljesítésének időzítésétől és a versenyzők pályán elfoglalt helyzetétől függően hatással volt bizonyos autók teljesítményére. A sprintidőmérő második és harmadik szakaszát az eset nem érintette”
– nyilatkozta az FIA egyik szóvivője.
Ez egy héten belül már a második alkalom volt, hogy az FIA rendszereivel kapcsolatban probléma merült fel. A Malajziában rendezett Forma–1-es Bahreini Nagydíj rajtját el kellett halasztani, miután szoftverhiba jelentkezett a 2026-ra bevezetett vadonatúj F1-es autók motorjainak működésével kapcsolatban. A hiba miatt néhány versenyző teljesítményvesztést tapasztalt alacsony sebességnél, nedves pályakörülmények között.
Az FIA-nak a későbbi piros zászlós megszakítás alatt sikerült szoftveres javítást küldenie a csapatoknak a motorokhoz, és azóta megerősítette, hogy a most bevezetett intézkedéseket a hétvégi versenyen is érvényben tartja.
A sprintidőmérő után Sainz azt állította, hogy „az autók fele fél másodperccel gyorsabb motorral teljesítette a körét, mint a másik fele”, mivel egyes versenyzők egy bizonyos ideig használhatták az előzési módot.
„Újabb szoftverprobléma lépett fel az autóknál, és ezúttal mi húztuk a rövidebbet” – mondta Sainz az F1 TV-nek.
Valamilyen okból az FIA – Malajziával ellentétben – ezúttal nem döntött úgy, hogy biztosítja az egyenlő feltételeket, és elfogadhatónak tartotta, hogy az időmérőn az autók egyik fele nagyobb teljesítménnyel menjen, mint a másik”
– folytatta a spanyol versenyző.
Sainz arra utalt, hogy Malajziában az FIA úgy döntött, visszaállítja az eredeti rajtsorrendet, miután a motorok szoftverhibája miatt több autó is megállt a pályán.
„Kicsit értetlenül állok azelőtt, hogy a sportág miért kezel különböző helyzeteket eltérő módon attól függően, hogy kik esnek ki az időmérő első szakaszában, és kik az első körben” – tette hozzá.
A Williams csapatfőnöke, James Vowles szerint az előzési móddal kapcsolatos probléma „egyértelműen hatással volt a köridőinkre” Sainz és Albon esetében, akik mindketten a Q1-ben estek ki.
A sprintkvalifikáció első szakaszának végén egy ettől különálló időmérőrendszer-hiba is fellépett. Ez a rendszer az F1 szervezetének felügyelete alá tartozik, és a probléma miatt később kezdődhetett meg a Q2.