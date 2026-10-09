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Botrányos hiba árnyékolta be a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj sprintidőmérőjét: az FIA versenyirányítása véletlenül kikapcsolva hagyta az előzési módot, majd mindössze 27 másodpercre aktiválta újra, ezzel egyes pilóták jelentős teljesítményelőnyhöz jutottak riválisaikkal szemben. Carlos Sainz és Lance Stroll sem rejtette véka alá a dühét, az FIA pedig elismerte, hogy emberi hiba vezetett az újabb kínos F1-es incidenshez.

A Forma–1-es Szingapúri Nagydíj péntek délutáni sprintidőmérője több váratlan közjátékot is hozott. Az egyik ilyen az volt, hogy egy időmérési adatokkal kapcsolatos hiba következtében késés alakult ki az F1-es pilóták köreinek befejezése és az eredmények képernyőkön való megjelenése között. A másik pedig az, hogy a kvalifikáció első szakaszának végén a versenyirányítás aktiválta az „Overtake Mode”-ot, vagyis az előzési módot.

Max Verstappen nyerte a szingapúri F1-es sprintidőmérőt
Max Verstappen nyerte a szingapúri F1-es sprintidőmérőt
Fotó: Anthony Wallace / AFP

Ez a beállítás a pálya bizonyos egyeneseiben extra energiát biztosít a versenyzőknek, így nagyobb sebességet érhetnek el. A módot mindössze egy másodperccel a kockás zászló meglengetése előtt kapcsolták be.

27 másodperc, ami mindent megváltoztatott az F1-es szingapúri sprintidőmérőn

A rendszer 27 másodpercig maradt aktív, majd a versenyirányítás ismét kikapcsolta az előzési módot. Ez azt jelentette, hogy azok a versenyzők, akik a kijelölt zónákban tartózkodtak, amikor a mód aktív volt, előnybe kerültek azokkal szemben, akiknek a körei közvetlenül a bekapcsolás előtt vagy a kikapcsolás után értek véget.

A sprintidőmérő után Lance Stroll és Carlos Sainz is kiakadt, mert az utolsó gyors körükön nem használhatták az előzési módot, holott annak aktívnak kellett volna lennie. Végül mindkét versenyző kiesett: Stroll a 18., Sainz pedig a 22. helyen végzett.

Mielőtt elkezdődhetett volna a sprintkvalifikáció második szakasza, a versenyirányítás ismét bekapcsolta az előzési módot, amely a szakasz hátralévő részében a megszokott módon aktív maradt.

A sprintidőmérő után az FIA közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy a Q1 során „emberi hiba történt a versenyirányításnál”. Emiatt az előzési módot nem aktiválták újra azt követően, hogy Sergio Pérez korai balesete miatt piros zászlóval megszakították a sprintidőmérőt.

Az előzési módot a versenyirányítás egyik munkatársa tudja bekapcsolni, a piros zászlós megszakítás után azonban tévedésből elmaradt ez a lépés. Ennek következtében több versenyző is arról számolt be, hogy a kijelölt előzési zónákban nem érezte a megszokott teljesítményt.

Miután észrevették a hibát, újra aktiválták az előzési módot, azonban a versenyirányításon belüli egyeztetéseket követően 27 másodperc elteltével ismét kikapcsolták. Ez újabb panaszokat váltott ki a versenyzőkből, akik a csapatrádión jelezték, hogy teljesítménycsökkenést tapasztalnak. Köztük volt Sainz, Pérez, Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson és Isack Hadjar is.

Az FIA elismeri, hogy ez a sajnálatos emberi hiba a körök teljesítésének időzítésétől és a versenyzők pályán elfoglalt helyzetétől függően hatással volt bizonyos autók teljesítményére. A sprintidőmérő második és harmadik szakaszát az eset nem érintette” 

nyilatkozta az FIA egyik szóvivője.

Ez egy héten belül már a második alkalom volt, hogy az FIA rendszereivel kapcsolatban probléma merült fel. A Malajziában rendezett Forma–1-es Bahreini Nagydíj rajtját el kellett halasztani, miután szoftverhiba jelentkezett a 2026-ra bevezetett vadonatúj F1-es autók motorjainak működésével kapcsolatban. A hiba miatt néhány versenyző teljesítményvesztést tapasztalt alacsony sebességnél, nedves pályakörülmények között.

Az FIA-nak a későbbi piros zászlós megszakítás alatt sikerült szoftveres javítást küldenie a csapatoknak a motorokhoz, és azóta megerősítette, hogy a most bevezetett intézkedéseket a hétvégi versenyen is érvényben tartja.

A sprintidőmérő után Sainz azt állította, hogy „az autók fele fél másodperccel gyorsabb motorral teljesítette a körét, mint a másik fele”, mivel egyes versenyzők egy bizonyos ideig használhatták az előzési módot.

„Újabb szoftverprobléma lépett fel az autóknál, és ezúttal mi húztuk a rövidebbet” – mondta Sainz az F1 TV-nek.

Valamilyen okból az FIA – Malajziával ellentétben – ezúttal nem döntött úgy, hogy biztosítja az egyenlő feltételeket, és elfogadhatónak tartotta, hogy az időmérőn az autók egyik fele nagyobb teljesítménnyel menjen, mint a másik” 

– folytatta a spanyol versenyző.

Carlos Sainz of Atlassian Williams during the practice ahead of the Formula 1 Singapore Grand Prix at Marina Bay Street Circuit in Singapore on October 9, 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Carlos Sainz a Q1-ben kiesett a sprintidőmérőn
Fotó: Jakub Porzyck / NurPhoto via AFP

Sainz arra utalt, hogy Malajziában az FIA úgy döntött, visszaállítja az eredeti rajtsorrendet, miután a motorok szoftverhibája miatt több autó is megállt a pályán.

„Kicsit értetlenül állok azelőtt, hogy a sportág miért kezel különböző helyzeteket eltérő módon attól függően, hogy kik esnek ki az időmérő első szakaszában, és kik az első körben” – tette hozzá.

A Williams csapatfőnöke, James Vowles szerint az előzési móddal kapcsolatos probléma „egyértelműen hatással volt a köridőinkre” Sainz és Albon esetében, akik mindketten a Q1-ben estek ki.

A sprintkvalifikáció első szakaszának végén egy ettől különálló időmérőrendszer-hiba is fellépett. Ez a rendszer az F1 szervezetének felügyelete alá tartozik, és a probléma miatt később kezdődhetett meg a Q2.

 

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