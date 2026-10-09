A Forma–1-es Szingapúri Nagydíj péntek délutáni sprintidőmérője több váratlan közjátékot is hozott. Az egyik ilyen az volt, hogy egy időmérési adatokkal kapcsolatos hiba következtében késés alakult ki az F1-es pilóták köreinek befejezése és az eredmények képernyőkön való megjelenése között. A másik pedig az, hogy a kvalifikáció első szakaszának végén a versenyirányítás aktiválta az „Overtake Mode”-ot, vagyis az előzési módot.

Max Verstappen nyerte a szingapúri F1-es sprintidőmérőt

Fotó: Anthony Wallace / AFP

Ez a beállítás a pálya bizonyos egyeneseiben extra energiát biztosít a versenyzőknek, így nagyobb sebességet érhetnek el. A módot mindössze egy másodperccel a kockás zászló meglengetése előtt kapcsolták be.

27 másodperc, ami mindent megváltoztatott az F1-es szingapúri sprintidőmérőn

A rendszer 27 másodpercig maradt aktív, majd a versenyirányítás ismét kikapcsolta az előzési módot. Ez azt jelentette, hogy azok a versenyzők, akik a kijelölt zónákban tartózkodtak, amikor a mód aktív volt, előnybe kerültek azokkal szemben, akiknek a körei közvetlenül a bekapcsolás előtt vagy a kikapcsolás után értek véget.

A sprintidőmérő után Lance Stroll és Carlos Sainz is kiakadt, mert az utolsó gyors körükön nem használhatták az előzési módot, holott annak aktívnak kellett volna lennie. Végül mindkét versenyző kiesett: Stroll a 18., Sainz pedig a 22. helyen végzett.

Mielőtt elkezdődhetett volna a sprintkvalifikáció második szakasza, a versenyirányítás ismét bekapcsolta az előzési módot, amely a szakasz hátralévő részében a megszokott módon aktív maradt.

A sprintidőmérő után az FIA közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy a Q1 során „emberi hiba történt a versenyirányításnál”. Emiatt az előzési módot nem aktiválták újra azt követően, hogy Sergio Pérez korai balesete miatt piros zászlóval megszakították a sprintidőmérőt.

Az előzési módot a versenyirányítás egyik munkatársa tudja bekapcsolni, a piros zászlós megszakítás után azonban tévedésből elmaradt ez a lépés. Ennek következtében több versenyző is arról számolt be, hogy a kijelölt előzési zónákban nem érezte a megszokott teljesítményt.