George Russell, a Mercedes F1-es pilótája a hétvégi Szingapúri Nagydíjon rajtrácsbüntetéssel indul, azonban a brit versenyző pechsorozata ezzel nem ér véget. Russell megerősítette, hogy a szezon hátralévő részében még egy rajtrácsbüntetést kap, mert az autójában még egyszer mindenképpen erőforrást kell majd cserélni.

George Russell autója a végjátékban adta meg magát az F1-es malajziai futamon

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP

Russell a hétvégi F1-es futamot azért kezdi büntetéssel, mert a legutóbbi sepangi verseny hajrájában erőforrás-meghibásodás miatt fel kellett adnia a küzdelmet.

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Russell a második helyen autózott, amikor kiesett a versenyből, így csapattársa, a vb-pontversenyben élen álló Kimi Antonelli állhatott fel a dobogó középső fokára a győztes Max Verstappen mellé.

A brit pilóta ezzel nemcsak 18 pontot bukott, hanem minden bizonnyal a vb-címet is, hiszen hét futammal a vége előtt Antonelli már 84 ponttal vezet előtte.

Russell Mercedesében a meghibásodott erőforrást most ki kell cserélni, ez pedig rajtrácsbüntetést von maga után a Szingapúri Nagydíjon. Russell azonban elárulta, hogy ezen felül a Mercedesnek még egy motorcserére lesz szüksége az idei szezonban, így a mostani hétvégén kapott büntetésen felül még egy vár majd rá.

„Nem használtuk túl sokáig a motort. Ez volt a motor hatodik versenye, és évente négy motor áll rendelkezésünkre, vagyis ha egyenletesen osztjuk el őket, akkor egy motorra hat verseny jut. Ezt a motort Budapesten tettük be, így ez volt a hatodik versenye, de az ottani időmérőt és szabadedzéseket nem számítva” – idézi a RacingNews365 a Mercedes brit pilótáját.

Toto couldn't hide his frustration 😠 #F1 #BahrainGP https://t.co/YBHGdiOwpB — Formula 1 (@F1) October 4, 2026

Russell elmondta, hogy a Mercedes megpróbálta addig halasztani a motorbüntetést, amíg be nem tudják vetni az ADUO-program keretében továbbfejlesztett erőforrást. A brackley-i csapat azért vált jogosulttá erre a fejlesztésre, mert a hivatalos teljesítményindex alapján a motorjuk elmaradt a Red Bull erőforrásától.

„Arra vártunk, hogy az ADUO-frissítéssel együtt vállaljuk be a motor miatti büntetést, de sajnos kénytelenek voltunk megtenni itt, Szingapúrban. Már csak hét futam van hátra, ami hosszabb idő annál, mint amire a motorokat tervezték. Sajnos ez azt jelenti, hogy valamikor a következő verseny és a szezon vége között újabb büntetést kell majd elszenvednem. Szóval igen, most egy kicsit olyan érzés, mintha egyik dolog követné a másikat. De hát egyszerűen így alakulnak a dolgok” – tette hozzá Russell, aki a második helyen áll a vb-pontversenyben.