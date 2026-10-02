„Mit a f.szt csinál ez a fickó?”

A négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője volt a leggyorsabb az év elejéről elhalasztott, most pedig Malajziában sorra kerülő F1-es Bahreini Nagydíj pénteki első szabadedzésén. A 29. születésnapját szerdán ünneplő Verstappen közel négy tizedmásodperccel ért el jobb köridőt, mint a mögötte második George Russell a Mercedesszel. A harmadik időt Verstappen csapattársa, a francia Isack Hadjar autózta.

Max Verstappen remekelt az első F1-es szabadedzésen

Fotó: Jade Gao / AFP

A világbajnoki pontversenyben éllovas Andrea Kimi Antonelli ötödik lett a másik Mercedesszel, míg a két Ferrari-pilóta közül a monacói Charles Leclerc negyedikként, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton pedig hatodikként zárt.

Lando Norris, a McLaren világbajnoki címvédő pilótája csak a 12. időt autózta, egy hellyel csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri mögött.

Vizsgálat indult Hamilton ellen, botrányt csinált a második F1-es szabadedzésen

A második pénteki szabadedzésen Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője autózta a legjobb időt. A 28 éves pilóta mögött a csuklósérüléséből felépült, remek formában lévő Hadjar zárt másodikként, míg a világbajnoki címvédő Lando Norris harmadikként.

Az első gyakorláson még leggyorsabb Verstappen ezúttal negyedik lett, de a többiektől eltérően ő csak a közepes keverékű gumit használta a tréningen.

A szabadedzés közel sem volt zökkenőmentes, ugyanis a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ellen újabb vizsgálat indult. A Ferrari pilótája ugyanis feltartotta az Audi versenyzőjét, Gabriel Bortoletót a 9-es kanyarban.

Az eset a második szabadedzés középső szakaszában történt. A 9-es kanyar egy rövid egyenes végén található, és a pálya bal oldalán elegendő hely áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy lassabb autó elengedje a mögötte érkezőt.

Lewis Hamilton megmozdulását vizsgálták a második szabadedzés után

Fotó: Akhil Puthiyedath / NurPhoto via AFP

Bortoleto azonban úgy érezte, hogy Hamilton akadályozta őt, és ezt nem is hagyta szó nélkül a csapatrádión.

„Mit a f.szt csinál ez a fickó?”

A brazil versenyzőt ezt követően arról tájékoztatták, hogy Hamilton éppen levezető körön van. Bortoleto ennek ellenére továbbra is úgy vélte, hogy a hétszeres világbajnoknak látnia kellett volna őt.