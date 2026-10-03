Az F1-es szezon hajráját hónapok óta bizonytalanság övezi. A Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíj eredetileg áprilisban szerepelt volna a programban, azonban a térségben kiéleződő katonai konfliktus, a légiforgalmat érintő korlátozások, valamint a szállítási és utazási nehézségek miatt mindkét futam sorsa kérdésessé vált.

Ezen a hétvégén Malajziában rendezik az F1-es Bahreini Nagydíjat

Fotó: I-Hwa Cheng / AFP

A Bahreini Nagydíjat végül a malajziai Sepangba helyezték át – így született meg a sportág történetének egyik legszokatlanabb helyszín- és névváltozata –, míg a szaúdi futamot törölték.

Az F1 első embere nem szeretne a vészmegoldáshoz nyúlni

Az esetleges újabb problémákra az F1 sem maradt felkészületlen. Imolában állítólag már megkezdődtek bizonyos előkészítő munkálatok, ideiglenes lelátók kialakításával együtt, hogy szükség esetén a legendás olasz pálya december 6-án otthont adhasson az évadzárónak. Egyelőre azonban ez csupán vészforgatókönyv.

„Ahogy már korábban is mondtuk, a versenynaptárak megerősítettük: az utolsó két nagydíjat Katarban és Abu-Dzabiban rendezzük” – mondta Stefano Domenicali a Sky Sports Italiának.

Az F1 elnök-vezérigazgatója hozzátette, hogy a „Száguldó cirkusz” a rendelkezésükre álló információk és a kapott biztosítékok alapján halad tovább ezen az úton.

A helyzetet ugyanakkor folyamatosan figyelik. Az FIA és a Forma–1 a helyi szervezőkkel, hatóságokkal és biztonsági szakértőkkel egyeztet a november végére tervezett katari futam, valamint az egy héttel későbbi abu-dzabi finálé előtt.

Domenicaliék üzenete világos: Katar és Abu-Dzabi marad a terv, Imola pedig egyelőre csak biztosítás arra az esetre, ha a körülmények ismét közbeszólnának.